Общество
Страна Советов on-lineПрезидент Ирана представил проект «бюджета сопротивления» санкциям США
Президент Ирана Хасан Роухани представил на рассмотрение парламента законопроект «бюджета сопротивления» санкциям США на следующий финансовый год, который начнется в марте 2020 года. Об этом в воскресенье, 8 декабря, сообщается на сайте главы государства.
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Общество
Житель Петербурга выставил на продажу монету за миллиард рублей
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С российских коррупционеров за год взыскали более 2 млрд рублей
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин рассказал, что в 2019 году в результате раскрытия коррупционных преступлений злоумышленниками был возмещен ущерб в размере 2,047 млрд руб. - также за нанесенный урон они расплатились арестами на имущество, сумма которых составила 12,9 млрд руб.
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Бывший глава администрации президента Ельцина Сергей Филатов рассказал, что делегации из Донецка, Луганска и Крыма накануне подписания Беловежских соглашений просили оставить их в составе России, пишет газета "Взгляд".
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Порошенко на Майдане закидали яйцами
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Обнаружены микроорганизмы, способные выживать на метеоритах
На метеоритах существуют микроорганизмы, которые способны выжить в невероятных условиях космического излучения, жары и холода.
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На Украине объявлен день траура после пожара в Одессе
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Общество
В Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности
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Общество
Умер 21-летний рэпер Juice WRLD
Американский рэпер Juice WRLD (настоящее имя — Джаред Хиггинс) скончался в возрасте 21 года, сообщает портал TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах страны.
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Microsoft принудительно обновит Windows 10 до версии 1909
Разработчики из Microsoft осуществили процесс автоматического развёртывания Windows 10 November 2019 версии 1909 на компьютерах, функционирующих под управлением версии 1809.
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Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
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В Москве арестовали заведующую роддома по обвинению в халатности
Савеловский суд отправил под стражу до 6 февраля 2020 года заведующую филиалом родильного дома ГКБ им. С.И. Спасокукоцкого (бывший роддом № 27) Марину Сармосян, на работу которой ранее пожаловались пациенты учреждения.
Общество
Названы разрушающие кишечник продукты
Профессор, гастроэнтеролог и медицинский директор частной клиники Helios в немецком городе Крефельде Томас Фрилинг назвал продукты, которые наносят вред слизистой оболочке кишечника.
Гаджеты
В драйвере AMD Adrenalin 2020 Edition появится технология Radeon Boost
На Reddit появилась информация, что в текущем драйвере для видеокарт AMD демонстрируется реклама предстоящего обновления Andrelin 2020.
Кино
Умер актер из сериала «Друзья» Рон Либман
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Состоялся релиз Red Dead Redemption 2 в Steam
Релиз оригинальной версии Red Dead Redemption 2 для PlayStation 4 и Xbox One состоялся в октябре 2018 года.
Музыка
Ротару обратилась к российской публике на «Песне года»
Певица София Ротару, выступая на фестивале «Песня года», заявила со сцены, что соскучилась по российской публике.
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Украина раскрыла план реинтеграции Донбасса
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в эфире телеканала «1+1» раскрыл основной план реинтеграции Донбасса.
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Дочь Анжелики Варум отказалась от фамилии матери
Дочь Анжелики Варум и Леонида Агутина отказалась от фамилии матери.
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Плющенко сделал неудачный прыжок и пробил трубу с водой
При падении Плющенко пробил трубку, используемую для заливки катка, и из нее начал бить фонтан воды.
Футбол
Попов: «„Ростов“ обыграл „Спартак“ за счет большего желания»
Полузащитник «Ростова» Ивелин Попов прокомментировал победу своей команды над «Спартаком» (4:1) в матче 19-го тура РПЛ.
Общество
В Нью-Йорке исчезла табличка из расследования Навального об Аскер-Заде
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Футбол
Гуриев сменил Габулова на посту президента «Алании»
Миллиардер из Красноярска, учредитель «Алании» Владимир Гуриев сменил Владимира Габулова на посту президента клуба.
Футбол
Цорн пообщался с болельщиком «Спартака» после матча с «Ростовом»
Генеральный директор "Спартака" Томас Цорн пообщался с болельщиком красно-белых после поражения московского клуба в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с "Ростовом" (1:4).