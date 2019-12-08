Президент Ирана Хасан Роухани представил на рассмотрение парламента законопроект «бюджета сопротивления» санкциям США на следующий финансовый год, который начнется в марте 2020 года. Об этом в воскресенье, 8 декабря, сообщается на сайте главы государства.

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Общество Умер 21-летний рэпер Juice WRLD Американский рэпер Juice WRLD (настоящее имя — Джаред Хиггинс) скончался в возрасте 21 года, сообщает портал TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах страны.

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