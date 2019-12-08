Общество

Страна Советов on-lineСтрана Советов on-lineПрезидент Ирана представил проект «бюджета сопротивления» санкциям США

Президент Ирана Хасан Роухани представил на рассмотрение парламента законопроект «бюджета сопротивления» санкциям США на следующий финансовый год, который начнется в марте 2020 года. Об этом в воскресенье, 8 декабря, сообщается на сайте главы государства.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Президент Ирана представил проект «бюджета сопротивления» санкциям США

РИА Новости02:35

Роухани: Иран снизил зависимость бюджета от нефти, чтобы противостоять санкциям

ТАСС03:10

Президент Ирана представил бюджет «противодействия санкциям»

РБК05:15

Рухани представил меджлису Ирана «бюджет сопротивления» санкциям США

REGNUM02:53

Рухани: экономика Ирана выдержит санкции США

News.ru02:59

Иран снизил зависимость бюджета от нефти

ГЛАС.RU05:47

Президент Ирана представил проект «бюджета сопротивления» санкциям США

Страна Советов on-line05:29
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 06:32, Ашберн
Общество

Житель Петербурга выставил на продажу монету за миллиард рублей

РИА Новости вчера в 23:41
Происшествия

Подтверждена гибель вице-губернатора Тамбовской области Чулкова

REGNUM 02:42
Музыка

Басков рассказал о реакции Ротару на травлю

Lenta.ru вчера в 13:55
Происшествия

В Якутске мужчина провалился в вентиляционную шахту с 10 этажа и выжил

В Якутске мужчина упал с 10-го этажа в вентиляционную шахту в жилом доме. Об этом сообщает РИА "Новости" региональную службу спасения.
Газета.Ru 01:20
Футбол

Тедеско: готовимся к прессингу «Ростова» на протяжении всего матча

Футболисты московского "Спартака" в матче 19-го тура чемпионата России против "Ростова" готовятся к постоянному прессингу со стороны соперника на протяжении всей игры, заявил главный тренер "красно-белых" Доменико Тедеско.
РИА Новости вчера в 06:29
Общество

Главным новогодним напитком неожиданно стало пиво

Россияне рассказали, что будут пить на этот Новый год. В тройку популярных напитков вошли пиво, шампанское и вино.
Российская газета вчера в 22:46
Армия и оружие

Двери командного пункта РВСН испытали «ядерным взрывом»

В Ленинградской области испытали двери на входе в командный пункт Ракетных войск стратегического назначения, находящийся под землей на особо охраняемой территории.
Газета.Ru 05:41
Наука

Ученые выявили три этапа старения человека на основе анализов крови

Интерфакс 05:12
Космос

Защита от атаки роя легких ударных беспилотников найдена

Использование эффекта многократного отражения детонационных волн при разделении ступеней приводит к повышению КПД преобразования химической энергии топлива в механический импульс полезного груза.
Независимая газета 05 декабря в 16:01
Музыка

Полина Гагарина оскорбилась выступлением участника шоу «Голос»

Певицу Полину Гагарину возмутило поведение исполнителя из Екатеринбурга Арсения Курчанина во время выступления на шоу «Голос» с песней группы «Руки вверх» «Лишь о тебе мечтая».
Взгляд.ру вчера в 05:22
Транспорт

На станциях МЦД начали закрывать турникеты

На МЦД действуют три тарифные зоны. Проезд в "Центральной" зоне стоит как в метро, 38 рублей по тарифу "Кошелек" карты "Тройка".
Интерфакс 05:10
Культура

Художник съел проданную за 120 тысяч долларов работу коллеги

Американский художник Дэвид Датуна съел работу своего коллеги итальянского художника Маурицио Каттелана.
МИР 24 06:00
Армия и оружие

Полет угрожающей Крымскому мосту ракеты показали на видео

На кадрах виден запуск снаряда с наземного комплекса, а также сопровождение ракеты двумя украинскими истребителями Су-27.
Телеканал 360° вчера в 12:56
Единоборства

Энтони Джошуа отобрал у Энди Руиса пояса

В первом же раунде Джошуа, включив свою убойную правую, рассек Руису левую бровь.
Коммерсантъ вчера в 17:53
Энергетика

«Нафтогаз» рассказал о переговорах с «Газпромом»

«Завершили очередной раунд переговоров с «Газпромом» в контексте трёхсторонних переговоров по транзиту газа», — говорится в сообщении.
RT на русском 06 декабря в 11:52
Политика

Путин поздравил Лукашенко с юбилеем создания Союзного государства

Президент РФ Владимир Путин поздравил белорусского лидера Александра Лукашенко с 20-летием подписания Договора о создании Союзного государства.
News.ru 01:22
Политика

Киев предрек «послевкусие разочарования» от саммита в Париже

Жителям Украины не стоит ожидать завершения войны в Донбассе на следующий день после саммита «нормандской четверки», который должен состояться в понедельник, 9 декабря, в Париже, поскольку встреча лидеров может принести «послевкусие разочарования».
Lenta.ru 05:18
Политика

В Минске прошла акция оппозиции против интеграции с Россией

RuNews24.ru вчера в 10:29
Футбол

ЦСКА заинтересован в трансфере форварда «Васко да Гама» Маррони

Bobsoccer 03:50
Общество

Основанный Кудриным фонд закроет часть программ и сократит сотрудников

Поставить на Hold Большая часть сотрудников основанного главой Счетной палаты Алексеем Кудриным фонда "Диалог" (ранее назывался Фонд Кудрина по развитию гражданских инициатив) в ближайшие два месяца покинет его.
РБК 03:29
Авто

Бюджетный аналог Mercedes-Benz G-Class получил 400-сильный турбомотор

По сути Beijing BJ80 является бюджетным аналогом легендарного Mercedes-Benz G-Class.
Новые автомобили вчера в 23:42
Происшествия

Задержан предполагаемый виновник ДТП с детьми в Нижнем Новгороде

Газета.Ru 05:53
Происшествия

Шесть рыбаков и ребенок спасены с оторвавшейся льдины под Иваново

Известия 04:24
Общество

Собравшийся «изгнать Путина» шаман возобновил поход в Москву

РБК 03:40
Происшествия

В Приморье задержали сотрудников ДПС по подозрению в получении взятки

В Хорольском районе Приморского края задержали сотрудников ДПС по подозрению в получении взятки, сообщает региональное управление МВД России.
RT на русском вчера в 03:47
Общество

Назвали попадающие под регулирование о новом документе автомобили

Отмечается, что такой документ будет выдаваться только при покупке нового авто и исключительно на добровольной основе.
Tvoe-avto.com вчера в 13:16
Общество

Подозреваемый в убийстве Хангошвили работал в спецназе ФСБ

Подозреваемый в убийстве бывшего чеченского полевого командира, гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине Вадим Красиков нес службу в отряде спецназначения ФСБ «Вымпел», сообщает Der Spiegel.
Полит.ру вчера в 02:25
Фигурное катание

Российские фигуристки заняли весь пьедестал в финале Гран-при

Российские фигуристки Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова заняли весь пьедестал в финале Гран-при и принялись кусать на награждении цветы, а Русская Ракета даже вывела на олимпийский лед собаку в костюме для своей произвольной программы.
Газета.Ru 03:44
Здоровье

В Алтайском крае зафиксировали первые случаи заболевания гриппом

По последним подсчетам специалистов, заболевших ОРВИ в Алтайском крае стало больше. Также медики зафиксировали у двух жителей региона грипп.
Аргументы и Факты - Алтай 04:02
Спорт

Российские спортсмены поедут на ОИ как команда ОКР

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил в эфире телеканала "Россия-24", что российские спортсмены на Олимпиаде-2020 в Токио будут выступать в составе команды ОКР.
Московский Комсомолец вчера в 10:21
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Хасан Рухани
Иранский политик
Иранский государственный деятель, политик и шиитский богослов, действующий президент Ирана с 3 августа 2013 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное