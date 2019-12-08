Президент Ирана Хасан Роухани представил на рассмотрение парламента законопроект «бюджета сопротивления» санкциям США на следующий финансовый год, который начнется в марте 2020 года. Об этом в воскресенье, 8 декабря, сообщается на сайте главы государства.

Футбол Тедеско: готовимся к прессингу «Ростова» на протяжении всего матча Футболисты московского "Спартака" в матче 19-го тура чемпионата России против "Ростова" готовятся к постоянному прессингу со стороны соперника на протяжении всей игры, заявил главный тренер "красно-белых" Доменико Тедеско.

Общество Главным новогодним напитком неожиданно стало пиво Россияне рассказали, что будут пить на этот Новый год. В тройку популярных напитков вошли пиво, шампанское и вино.

Космос Защита от атаки роя легких ударных беспилотников найдена Использование эффекта многократного отражения детонационных волн при разделении ступеней приводит к повышению КПД преобразования химической энергии топлива в механический импульс полезного груза.

Музыка Полина Гагарина оскорбилась выступлением участника шоу «Голос» Певицу Полину Гагарину возмутило поведение исполнителя из Екатеринбурга Арсения Курчанина во время выступления на шоу «Голос» с песней группы «Руки вверх» «Лишь о тебе мечтая».

Транспорт На станциях МЦД начали закрывать турникеты На МЦД действуют три тарифные зоны. Проезд в "Центральной" зоне стоит как в метро, 38 рублей по тарифу "Кошелек" карты "Тройка".

Политика Киев предрек «послевкусие разочарования» от саммита в Париже Жителям Украины не стоит ожидать завершения войны в Донбассе на следующий день после саммита «нормандской четверки», который должен состояться в понедельник, 9 декабря, в Париже, поскольку встреча лидеров может принести «послевкусие разочарования».

Общество Основанный Кудриным фонд закроет часть программ и сократит сотрудников Поставить на Hold Большая часть сотрудников основанного главой Счетной палаты Алексеем Кудриным фонда "Диалог" (ранее назывался Фонд Кудрина по развитию гражданских инициатив) в ближайшие два месяца покинет его.

Общество Подозреваемый в убийстве Хангошвили работал в спецназе ФСБ Подозреваемый в убийстве бывшего чеченского полевого командира, гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине Вадим Красиков нес службу в отряде спецназначения ФСБ «Вымпел», сообщает Der Spiegel.

Фигурное катание Российские фигуристки заняли весь пьедестал в финале Гран-при Российские фигуристки Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова заняли весь пьедестал в финале Гран-при и принялись кусать на награждении цветы, а Русская Ракета даже вывела на олимпийский лед собаку в костюме для своей произвольной программы.

Здоровье В Алтайском крае зафиксировали первые случаи заболевания гриппом По последним подсчетам специалистов, заболевших ОРВИ в Алтайском крае стало больше. Также медики зафиксировали у двух жителей региона грипп.