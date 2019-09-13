Президент России Владимир Путин встретится с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и лидером Ирана Хасаном Роухани на саммите по Сирии в Анкаре. Ожидается, что Путин обсудит с Эрдоганом и Роухани актуальные вопросы международной повестки, а также двустороннее сотрудничество.

Путин встретится с Эрдоганом и Роухани на саммите по Сирии

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