Политика
REGNUMПрезидент Ирана прибыл в Турцию для участия в саммите по Сирии
Президент Ирана Хасан Рухани прибыл в столицу Турции, город Анкару для участия в трехстороннем саммите по Сирии. Об этом 16 сентября сообщает Anadolu Ajansi.
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Россия, Турция и Иран на саммите в Анкаре обсудят ситуацию в Идлибе и на северо-востоке Сирии
Коммерсантъвчера в 21:07
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 03:28, Вашингтон
Экономика
Россияне назвали комфортный для накоплений уровень дохода
Как передаёт РБК, 16,9% граждан заявили, что смогут начать копить при доходе 35—45 тыс. рублей.
RT на русском 03:17
Происшествия
17-летняя россиянка утопила мешавшую ей учить уроки сестру
Lenta.ru вчера в 06:30
Армия и оружие
ЦРУ рассекретило планы по подготовке голубей-разведчиков
Программа была запущена в годы "холодной" войны. Об этом сообщается в рассекреченных ведомством документах.
Комсомольская правда 14 сентября в 05:58
Театры
Названы лауреаты театральной премии «Хрустальная Турандот»
Награда в номинации "Лучший спектакль" присуждена постановке "Рыцарь пламенеющего пестика" Церемония награждения 28-й театральной премии "Хрустальная Турандот" прошла в воскресенье во дворце Юсуповых музея-усадьбы "Архангельское" в Подмосковье, передает Интерфакс.
Аргументы и Факты вчера в 20:19
Космос
Следующий пуск ракеты «Союз» с космодрома «Куру» состоится 17 декабря
РИА Новости вчера в 20:19
Наука
Ученые объяснили, почему люди набирают вес с возрастом
NewInform вчера в 16:03
Гаджеты
Lenovo выпустила новые умные часы Carme
Китайская компания Lenovo объявила о выходе новой модели умных часов Lenovo Carme.
Vevby.ru 01:19
Общество
Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".
Газета.Ru вчера в 21:49
Религия
Западноевропейский «Русский экзархат» присоединился к РПЦ
Московский патриархат удовлетворил просьбу главы «Русского экзархата» и присоединил Архиепископию западноевропейских приходов к Русской православной церкви (РПЦ).
Известия 14 сентября в 08:37
Авто
В Haas F1 представили раскраску машин без Rich Energy
F1news.ru 02:10
Гаджеты
Google Camera 7.0 будет полностью переработана в Google Pixel 4 и получит массу новых функций
Слухи о Google Pixel 4 звучат отовсюду.
3DNews 01:08
Авто
Стала известна дата дебюта нового Toyota Land Cruiser 300
В сентябре 2007 года Toyota представила Land Cruiser 200, то есть поколение внедорожника уже существует неприлично долго по меркам современных реалий автопрома.
Российская газета 01:31
Здоровье
Употребление помидоров может быть вредно для здоровья
По словам специалиста, помидоры нанесят вред здоровью, несмотря на то, что в них содержится множество витаминов и минералов.
МедиаПоток вчера в 07:37
Происшествия
На Сахалине убили сотрудника Росгвардии из-за замечания о курении
Истекающего кровью после полученных ножевых ранений жителя Южно-Сахалинска обнаружили у одного из торговых центров города.
Российская газета вчера в 21:43
Финансы
Курсы валют на сегодня, 16 сентября 2019 года
Курсы валют сегодня 16 сентября 2019 Центробанк РФ установлены на уровне: Европейская валюта Курс доллара на сегодня, 16.09.2019 установленный Центральным банком России такой: 64.47 руб за 1 USD.
СаратовБизнесКонсалтинг вчера в 17:16
Шоу-бизнес
Родители Богомолова покинули свадьбу после откровенного танца Собчак
Родители Константина Богомолова покинули место проведения свадебного торжества после откровенного танца в исполнении его жены Ксении Собчак.
OAnews 01:09
Политика
Адвокат Сноудена отреагировал на его желание покинуть Россию
Адвокат Анатолий Кучерена прокомментировал желание экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена уехать из России во Францию или Германию, передает "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 07:57
Экономика
В Госдуме прогнозируют провокации из-за интеграции России и Белоруссии
Как сообщало ранее ИА REGNUM, программа экономической интеграции России и Белоруссии рассчитана на полтора года и предполагает частичное объединение двух экономических систем с января 2021 года.
REGNUM 02:54
Гаджеты
Новая уязвимость в SIM-картах позволила следить за пользователями
В компании AdaptiveMobile Security рассказали про уязвимость, обнаруженную в SIM-картах.
Astera вчера в 11:54
Общество
Резкое похолодание ожидает Ростовскую область
В Ростовской области с 19 сентября начнётся резкоепохолодание, следует из прогноза Гидрометцентра.
REGNUM 02:55
Политика
Избранные в Мосгордуму оппозиционеры потратили на выборы в девять раз меньше кандидатов от власти
20 оппозиционеров, выигравших выборы в Мосгордуму, потратили на избирательную кампанию 39,2 миллиона рублей.
Дождь 01:54
Политика
Сенцов оценил изменения на Украине за пять лет
Украинский режиссер Олег Сенцов оценил изменения, произошедшие на Украине за последние пять лет, которые он провел в заключении в России.
Lenta.ru 02:49
Футбол
«Краснодар» в матче с тремя пенальти победил «Крылья Советов»
"Краснодар", лидировавший перед паузой на игры национальных сборных, к началу противостояния с самарцами, оказался уже четвертым в турнирной таблице - "Зенит", ЦСКА и "Локомотив" одержали синхронные виктории, а "Ростову" (он опережает кубанцев по дополнительным показателям) в понедельник еще предстоит встреча с "Ахматом".
Российская газета вчера в 14:00
Общество
С 1 октября изменятся в России правила ухода в отпуск
С начала октября в России вступают в силу поправки, внесенные в Трудовой кодекс, о новом порядке ухода работающих граждан в отпуск.
Местное время (г. Пермь) вчера в 22:30
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк подключили к аппарату искусственного дыхания
Медикам потребовалось подключить актрису к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Состояние жизни поддерживается при помощи медикаментов.
OAnews вчера в 05:02
Футбол
Неймар вернулся в состав «ПСЖ» и принес победу голом через себя
Несмотря на свист и оскорбления со стороны фанатов, бразилец принес "ПСЖ" победу над "Страсбургом" в добавленное время ударом через себя.
Газета.Ru вчера в 10:43
Здоровье
Нейрохирург объяснил невозможность сделать операцию Заворотнюк
РИА Новости 14 сентября в 19:41
Шоу-бизнес
Садальский опубликовал переписку с Заворотнюк
Актер Станислав Садальский опубликовал переписку с Анастасией Заворотнюк.
ТК Звезда 14 сентября в 09:33