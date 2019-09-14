Политика

REGNUMREGNUMПрезидент Ирана прибыл в Турцию для участия в саммите по Сирии

Президент Ирана Хасан Рухани прибыл в столицу Турции, город Анкару для участия в трехстороннем саммите по Сирии. Об этом 16 сентября сообщает Anadolu Ajansi.
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Дело Идлиба

Российская газетавчера в 12:17

Трехсторонняя встреча в Анкаре

Новостной фронтвчера в 02:38

«Война закончилась». Зачем Эрдогану новая встреча с Путиным

РИА Новости01:00

Лидеры России, Ирана и Турции обсудят в Анкаре политическое урегулирование в Сирии

ТАССвчера в 17:02

Названы темы переговоров Путина и Эрдогана в Турции

ФАН13 сентября в 10:36

Россия, Турция и Иран на саммите в Анкаре обсудят ситуацию в Идлибе и на северо-востоке Сирии

Коммерсантъвчера в 21:07

Путин обсудит в Анкаре с Эрдоганом и Роухани ситуацию в Сирии

ТК Звезда00:45
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 03:28, Вашингтон
Экономика

Россияне назвали комфортный для накоплений уровень дохода

Как передаёт РБК, 16,9% граждан заявили, что смогут начать копить при доходе 35—45 тыс. рублей.
RT на русском 03:17
Происшествия

17-летняя россиянка утопила мешавшую ей учить уроки сестру

Lenta.ru вчера в 06:30
Энергетика

Цены на нефть растут на фоне снижения добычи в Саудовской Аравии

Газета.Ru 02:27
Армия и оружие

ЦРУ рассекретило планы по подготовке голубей-разведчиков

Программа была запущена в годы "холодной" войны. Об этом сообщается в рассекреченных ведомством документах.
Комсомольская правда 14 сентября в 05:58
Театры

Названы лауреаты театральной премии «Хрустальная Турандот»

Награда в номинации "Лучший спектакль" присуждена постановке "Рыцарь пламенеющего пестика" Церемония награждения 28-й театральной премии "Хрустальная Турандот" прошла в воскресенье во дворце Юсуповых музея-усадьбы "Архангельское" в Подмосковье, передает Интерфакс.
Аргументы и Факты вчера в 20:19
Космос

Следующий пуск ракеты «Союз» с космодрома «Куру» состоится 17 декабря

РИА Новости вчера в 20:19
Наука

Ученые объяснили, почему люди набирают вес с возрастом

NewInform вчера в 16:03
Гаджеты

Lenovo выпустила новые умные часы Carme

Китайская компания Lenovo объявила о выходе новой модели умных часов Lenovo Carme.
Vevby.ru 01:19
Общество

Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".
Газета.Ru вчера в 21:49
Религия

Западноевропейский «Русский экзархат» присоединился к РПЦ

Московский патриархат удовлетворил просьбу главы «Русского экзархата» и присоединил Архиепископию западноевропейских приходов к Русской православной церкви (РПЦ).
Известия 14 сентября в 08:37
Авто

В Haas F1 представили раскраску машин без Rich Energy

F1news.ru 02:10
Гаджеты

Google Camera 7.0 будет полностью переработана в Google Pixel 4 и получит массу новых функций

Слухи о Google Pixel 4 звучат отовсюду.
3DNews 01:08
Авто

Стала известна дата дебюта нового Toyota Land Cruiser 300

В сентябре 2007 года Toyota представила Land Cruiser 200, то есть поколение внедорожника уже существует неприлично долго по меркам современных реалий автопрома.
Российская газета 01:31
Здоровье

Употребление помидоров может быть вредно для здоровья

По словам специалиста, помидоры нанесят вред здоровью, несмотря на то, что в них содержится множество витаминов и минералов.
МедиаПоток вчера в 07:37
Происшествия

На Сахалине убили сотрудника Росгвардии из-за замечания о курении

Истекающего кровью после полученных ножевых ранений жителя Южно-Сахалинска обнаружили у одного из торговых центров города.
Российская газета вчера в 21:43
Финансы

Курсы валют на сегодня, 16 сентября 2019 года

Курсы валют сегодня 16 сентября 2019 Центробанк РФ установлены на уровне: Европейская валюта Курс доллара на сегодня, 16.09.2019 установленный Центральным банком России такой: 64.47 руб за 1 USD.
СаратовБизнесКонсалтинг вчера в 17:16
Шоу-бизнес

Родители Богомолова покинули свадьбу после откровенного танца Собчак

Родители Константина Богомолова покинули место проведения свадебного торжества после откровенного танца в исполнении его жены Ксении Собчак.
OAnews 01:09
Политика

Адвокат Сноудена отреагировал на его желание покинуть Россию

Адвокат Анатолий Кучерена прокомментировал желание экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена уехать из России во Францию или Германию, передает "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 07:57
Экономика

В Госдуме прогнозируют провокации из-за интеграции России и Белоруссии

Как сообщало ранее ИА REGNUM, программа экономической интеграции России и Белоруссии рассчитана на полтора года и предполагает частичное объединение двух экономических систем с января 2021 года.
REGNUM 02:54
Гаджеты

Новая уязвимость в SIM-картах позволила следить за пользователями

В компании AdaptiveMobile Security рассказали про уязвимость, обнаруженную в SIM-картах.
Astera вчера в 11:54
Наука

Ученые раскрыли механизм развития смертельной стадии рака

Югополис 00:52
Общество

Резкое похолодание ожидает Ростовскую область

В Ростовской области с 19 сентября начнётся резкоепохолодание, следует из прогноза Гидрометцентра.
REGNUM 02:55
Политика

Избранные в Мосгордуму оппозиционеры потратили на выборы в девять раз меньше кандидатов от власти

20 оппозиционеров, выигравших выборы в Мосгордуму, потратили на избирательную кампанию 39,2 миллиона рублей.
Дождь 01:54
Политика

Сенцов оценил изменения на Украине за пять лет

Украинский режиссер Олег Сенцов оценил изменения, произошедшие на Украине за последние пять лет, которые он провел в заключении в России.
Lenta.ru 02:49
Футбол

«Краснодар» в матче с тремя пенальти победил «Крылья Советов»

"Краснодар", лидировавший перед паузой на игры национальных сборных, к началу противостояния с самарцами, оказался уже четвертым в турнирной таблице - "Зенит", ЦСКА и "Локомотив" одержали синхронные виктории, а "Ростову" (он опережает кубанцев по дополнительным показателям) в понедельник еще предстоит встреча с "Ахматом".
Российская газета вчера в 14:00
Общество

С 1 октября изменятся в России правила ухода в отпуск

С начала октября в России вступают в силу поправки, внесенные в Трудовой кодекс, о новом порядке ухода работающих граждан в отпуск.
Местное время (г. Пермь) вчера в 22:30
Шоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк подключили к аппарату искусственного дыхания

Медикам потребовалось подключить актрису к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Состояние жизни поддерживается при помощи медикаментов.
OAnews вчера в 05:02
Футбол

Неймар вернулся в состав «ПСЖ» и принес победу голом через себя

Несмотря на свист и оскорбления со стороны фанатов, бразилец принес "ПСЖ" победу над "Страсбургом" в добавленное время ударом через себя.
Газета.Ru вчера в 10:43
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Нейрохирург объяснил невозможность сделать операцию Заворотнюк

РИА Новости 14 сентября в 19:41
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Садальский опубликовал переписку с Заворотнюк

Актер Станислав Садальский опубликовал переписку с Анастасией Заворотнюк.
ТК Звезда 14 сентября в 09:33
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