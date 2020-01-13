Политика

РЕН ТВРЕН ТВПрезидент Ирана признал Пентагон террористической организацией

Президент Ирана Хасан Роухани одобрил законопроект меджлиса (парламента), который предполагает признание Пентагона террористической организацией. Об этом сообщает агентство Тасним.
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Президент Ирана Хасан Роухани одобрил принятый парламентом страны законопроект о признании Министерства обороны США террористической организацией, сообщает агентство Tasnim
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Рухани одобрил признание Пентагона террористической организацией

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