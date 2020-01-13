Политика
РЕН ТВПрезидент Ирана признал Пентагон террористической организацией
Президент Ирана Хасан Роухани одобрил законопроект меджлиса (парламента), который предполагает признание Пентагона террористической организацией. Об этом сообщает агентство Тасним.
Читать в источнике
Оценить171
с чего всё началось
Президент Ирана Хасан Роухани одобрил принятый парламентом страны законопроект о признании Министерства обороны США террористической организацией, сообщает агентство Tasnim.Коммерсантъ06:34
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7039 источников, обновлено в 10:36, Ашберн
Общество
Систему оплаты труда учителей поменяют в России
Система оплаты труда учителей может измениться в России. Об этом сообщает "Российская газета".
Политика
В Госдуме рассказали о подготовке СБУ теракта на Крымском мосту
Служба безопасности Украины (СБУ) готовила теракт на Крымском мосту, преступление планировалось реализовать за неделю до поездки президента России Владимира Путина на рельсовом автобусе из Керчи в Тамань, сообщил депутат Госдумы Константин Затулин в эфире телеканала «Россия-24».
Футбол
«Кельн» может арендовать у «Локомотива» чемпиона мира Хеведеса
Немецкий "Кельн" может арендовать у московского "Локомотива" чемпиона мира 2014 года Бенедикта Хеведеса.
Общество
Борис Ротенберг проиграл суд по иску к финским банкам
Российский миллиардер Борис Ротенберг проиграл суд против четырех скандинавских банков.
Армия и оружие
Офицер НАТО рассказал о панике после удара по базе США в Ираке
Военные из контингента стран НАТО в Ираке получили серьезный психологический шок во время иранской ракетной атаки на базу США в Ираке в ночь на 8 января.
Культура
RT запустит проект об истории Великой Отечественной войны
Телеканал RT запустит проект #СтраницыПобеды, который расскажет историю Великой Отечественной войны на пяти онлайн-платформах.
Экономика
Самый редкий драгоценный металл установил рекорд
Цены на самый редкий драгоценный металл в мире — родий — с начала 2020 года взлетели на 32 процента и достигли максимума с 2008 года.
Общество
Российских школьников научат контролировать негативные эмоции
В министерстве просвещения РФ приступили к разработке программы по развитию социально-эмоциональных навыков учащихся.
Технологии
ESET предупредил о мошеннической рассылке в WhatsApp от имени Adidas
Антивирусная компания ESET обнаружила в WhatsApp мошенническую схему с использованием бренда Adidas.
Политика
Опубликована новая серия фотографий Путина из архива Кремля
Пресс-служба Кремля опубликовала новые фотографии и видеозаписи в проекте, посвященном 20-летию работы Владимира Путина на посту президента и премьер-министра России.
Общество
Принцы Уильям и Гарри прокомментировали данные о кризисе в отношениях
Британские принцы Уильям и Гарри опровергли сообщения СМИ о кризисе в их отношениях.
Общество
Первый российский авианосец хотят построить по чертежам «Ульяновска»
Чертежи недостроенного в СССР авианосца «Ульяновск» будут использованы при создании первого в РФ атомного авианесущего крейсера.
Армия и оружие
В НАТО анонсировали ответ на размещение «Искандеров-М» с новой ракетой
Политика
Хаджимба ушел в отставку с поста президента Абхазии
Экс-премьер Абхазии Сергей Шамба зачитал представителям оппозиции заявление президента республики Рауля Хаджимбы об отставке.
Экономика
Счетная палата указала недостатки и риски нацпроектов
Воздух, сточные воды и мусор Счетная палата выявила риск неисполнения и целей нацпроекта "Экология".
Шоу-бизнес
Экс-супруг Орбакайте женился на 18-летней модели из Чечни
Пара отметила свадьбу еще в прошлом году 51-летний российский бизнесмен Руслан Байсаров решился на очередной брак.
Кино
Объявлены номинанты на премию «Оскар»
Культура
В 2020 году Украина потратит на пропаганду нацизма более $375 тыс
Министерство молодёжи и спорта Украины выделило 9 млн гривен или более $375 тыс. на осуществление проектов по «национально-патриотическому воспитанию», сообщило 12 января издание Strana.ua.
Происшествия
Задержавших Голунова полицейских подозревают в превышении полномочий
В понедельник выяснилось, по какой статье Уголовного кодекса РФ расследуют дело в отношении полицейских, задержавших журналиста Ивана Голунова якобы за хранение наркотиков.
Здоровье
Медики рассказали о симптоме диабета, который появляется во время еды
В современном мире многие люди страдают от диабета второго типа. Понять, что он у вас есть, можно во время приема пищи.
Здоровье
Новый приказ Минздрава не исключает оказание ВМП пожилым людям
Новый приказ Минздрава об изменениях в оказании медпомощи пожилым людям не исключает высокотехнологичную медицинскую помощь для них, порядок ее оказания прописан в другом документе, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
Происшествия
Внука Никиты Михалкова допросят после падения модели из его квартиры
По информации телеканала РЕН ТВ, Ксения Пунтус выпала из окна третьего этажа, пока Баков спал.
Экономика
Россия и Белоруссия не смогли договориться о тарифе на транзит нефти
Москве и Минску не удалось договориться о тарифах на транзит российской нефти, сообщила пресс-служба Министерства антимонопольного регулирования и торговли республики, передает портал Tut.by.
Экономика
Три британских офшора раскроют ФНС данные о счетах россиян
Три британских офшора - острова Мэн, Гернси и Джерси - в 2020 году намерены уведомлять ФНС России о счетах и активах россиян в этих офшорах, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Происшествия
МАК завершил расшифровку самописцев разбившегося в Казахстане самолёта
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) заявил о завершении расшифровки самописцев разбившегося в Алма-Ате 27 декабря самолёта авиакомпании BEK AIR.
Общество
Times рассказала о русском владельце дома Маркл и принца Гарри
Газета The Times рассказала о том, что владельцем дома, в котором принц Гарри и Меган Маркл провели Рождество и Новый год, является российский бизнесмен.
Армия и оружие
Эсминец США опасно сблизился с военным кораблем России
Американский эсминец совершил маневр на пересечение курса российского военного корабля, который мог повлечь столкновение судов.
Происшествия
Врач рассказал о состоянии попавшей в ДТП Ренаты Литвиновой
Врач Теймур Кулиев, к которому актриса, режиссер и телеведущая Рената Литвинова вынуждена была обратиться после дорожного инцидента, прокомментировал ее состояние.
Игры
Серия новых скриншотов Half-Life: Alyx попала в Сеть
Один из сотрудников компании Valve выложил в Сеть видеоролик, содержащий 9 новых скриншотов из ожидаемой многими игры Half-Life: Alyx.