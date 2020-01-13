с чего всё началось

Президент Ирана Хасан Роухани одобрил законопроект меджлиса (парламента), который предполагает признание Пентагона террористической организацией. Об этом сообщает агентство Тасним.

Политика В Госдуме рассказали о подготовке СБУ теракта на Крымском мосту Служба безопасности Украины (СБУ) готовила теракт на Крымском мосту, преступление планировалось реализовать за неделю до поездки президента России Владимира Путина на рельсовом автобусе из Керчи в Тамань, сообщил депутат Госдумы Константин Затулин в эфире телеканала «Россия-24».

Экономика Самый редкий драгоценный металл установил рекорд Цены на самый редкий драгоценный металл в мире — родий — с начала 2020 года взлетели на 32 процента и достигли максимума с 2008 года.

Происшествия Задержавших Голунова полицейских подозревают в превышении полномочий В понедельник выяснилось, по какой статье Уголовного кодекса РФ расследуют дело в отношении полицейских, задержавших журналиста Ивана Голунова якобы за хранение наркотиков.

Здоровье Новый приказ Минздрава не исключает оказание ВМП пожилым людям Новый приказ Минздрава об изменениях в оказании медпомощи пожилым людям не исключает высокотехнологичную медицинскую помощь для них, порядок ее оказания прописан в другом документе, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.

Экономика Три британских офшора раскроют ФНС данные о счетах россиян Три британских офшора - острова Мэн, Гернси и Джерси - в 2020 году намерены уведомлять ФНС России о счетах и активах россиян в этих офшорах, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.