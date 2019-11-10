Общество

DP.RUDP.RUПрезидент Ирана сообщил об открытии крупного нефтяного месторождения

Президент Ирана Хасан Роухани сообщил 10 ноября, что в стране открыто крупное нефтяное месторождение, передает агентство Mehr. "Мы открыли новое крупное нефтяное месторождение с запасами в 53 миллиарда баррелей", – сказал Роухани в ходе рабочего визита в провинцию Йезд.
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Систему поощрения аккуратных водителей протестируют в следующем году

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