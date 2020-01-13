Политика

КоммерсантъКоммерсантъПрезидент Ирана внес Пентагон в список террористических организаций

Президент Ирана Хасан Роухани одобрил принятый парламентом страны законопроект о признании Министерства обороны США террористической организацией, сообщает агентство Tasnim. Террористами также будут считать всех американских военных.
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Президент Ирана Хасан Роухани одобрил принятый парламентом страны законопроект о признании Министерства обороны США террористической организацией, сообщает агентство Tasnim
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Коммерсантъ06:34

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Рухани одобрил признание Пентагона террористической организацией

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Иран официально признал Пентагон террористической организацией

Газета.Ru09:01

Роухани одобрил внесение Пентагона в список террористических организаций

ТАСС06:33

Роухани одобрил признание Пентагона террористической организацией

Комсомольская правда06:50

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Президент Ирана внес Пентагон в список террористических организаций

Коммерсантъ06:34

Роухани одобрил включение Пентагона в список террористических организаций

РБК06:59
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Проект новой системы накопительных пенсий — гарантированный пенсионный план (ГПП) — не вошел в план законопроектной деятельности правительства на 2020 год (.pdf).
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Никаких контрактов и переговоров по покупке Украиной газа у России напрямую нет, заявил исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко, передает «Радио Свобода».
РБК 01:50
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Елизавета II согласилась с желанием принца Гарри начать «новую жизнь»

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В понедельник, 13 января, Американская киноакадемия обнародовала списки номинантов на известнейшую международную премию в области кинематографа — «Оскар».
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ЦСКА проведет 10 контрольных матчей на зимних сборах

Московский ЦСКА назвал даты проведения трех тренировочных сборов в испанском Кампоаморе, а также имена соперников по контрольным матчам.
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Компания Mediascope оценила результаты российских телеканалов в первые дни нового 2020 года.
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19 декабря о возбуждении уголовного дела в отношении полицейских, которые производили задержание журналиста, сообщил президент РФ Владимир Путин, однако до сих пор не было известно, по какой именно статье оно расследуется.
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Генпрокурор США заявил о «праве» Трампа на ликвидацию Сулеймани

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Вернувшийся в Россию Opel в 2020 году планирует расширить свой модельный ряд на нашем рынке до шести автомобилей.
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Военные США считают чудом, что спаслись от иранского ракетного удара

Чудом считают отсутствие потерь после ракетной атаки Ирана американские военные, находившиеся в момент удара на базе Айн Аль-Асад в Ираке, 13 января сообщает агентство Reuters.
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Врач-онколог назвал симптомы заболеваний поджелудочной железы

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Выпавшую из окна российскую модель подключили к аппарату ИВЛ

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Португальский мотогонщик Гонсалвеш погиб во время ралли «Дакар»

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Мужская сборная России по гандболу потеряла шансы выступить на ОИ-2020

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В аэропорту Хельсинки из самолета Finnair выпал член экипажа

Из припаркованного самолета А320 в аэропорту Хельсинки выпал член экипажа авиакомпании Finnair.
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Эконалог на транзит нефти по Белоруссии не коснется России

Экологический налог на транзит нефти по территории Белоруссии не имеет отношения к России, его будет платить предприятие «Гомельтранснефть Дружба», заявил 13 января «РИА Новости» источник, знакомый с разработкой проекта указа.
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Адвокаты Ассанжа заявили о нарушении его прав

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Иранский военный деятель, генерал-лейтенант и командующий спецподразделением «Аль-Кудс» в составе Корпуса Стражей Исламской революции, предназначенного для проведения спецопераций за пределами Ирана. «Эль-Кудс» под руководством Сулеймани оказывал военную поддержку группировкам ХАМАС и «Хезболла» в Палестине и Ливане, а также сыграл важную роль в формировании политической ситуации в Ираке после вывода оттуда американских войск. Начиная с 2012 года Сулеймани помогал правительству Башара Асада переломить ход гражданской войны в Сирии и отбить стратегические города и территории у повстанческих группировок.
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