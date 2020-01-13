с чего всё началось

Президент Ирана Хасан Роухани одобрил принятый парламентом страны законопроект о признании Министерства обороны США террористической организацией, сообщает агентство Tasnim. Террористами также будут считать всех американских военных.

Общество В «Столото» заявили о честности новогодней лотереи «Столото» опровергает информацию о нечестном проведении новогоднего розыгрыша лотереи «Русское лото», а также о какой-либо связи с победительницей 1316-го тиража «Русского лото» Надеждой Бартош до розыгрыша.

Общество Борис Ротенберг проиграл суд скандинавским банкам Окружной суд в Хельсинки отклонил иск бизнесмена Бориса Ротенберга к четырем скандинавским банкам, которые отказались обслуживать его счета из-за санкций США против предпринимателя.

Кино В сети появился трейлер фильма «Морбиус» с Джаредом Лето По сюжету фильм главный герой Майкл Морбиус с детства страдает от редкого заболевания крови и всю свою сознательную жизнь ищет лекарство.

Политика «Нафтогаз» объяснил отсутствие поставок российского газа на Украину Никаких контрактов и переговоров по покупке Украиной газа у России напрямую нет, заявил исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко, передает «Радио Свобода».

Общество Елизавета II согласилась с желанием принца Гарри начать «новую жизнь» Королева Великобритании Елизавета Вторая поддержала принца Гарри и его жену Меган после того, как они приняли решение проводить часть времени в Канаде, говорится в заявлении Букингемского дворца.

Кино Объявлены номинанты на «Оскар» 2020 года В понедельник, 13 января, Американская киноакадемия обнародовала списки номинантов на известнейшую международную премию в области кинематографа — «Оскар».

Футбол ЦСКА проведет 10 контрольных матчей на зимних сборах Московский ЦСКА назвал даты проведения трех тренировочных сборов в испанском Кампоаморе, а также имена соперников по контрольным матчам.

Происшествия Заведено дело на полицейских, задержавших журналиста Голунова 19 декабря о возбуждении уголовного дела в отношении полицейских, которые производили задержание журналиста, сообщил президент РФ Владимир Путин, однако до сих пор не было известно, по какой именно статье оно расследуется.

Авто Opel расширит модельный ряд в РФ Вернувшийся в Россию Opel в 2020 году планирует расширить свой модельный ряд на нашем рынке до шести автомобилей.

Здоровье Врач-онколог назвал симптомы заболеваний поджелудочной железы Немецкие врачи сообщают, что в последние несколько лет в мире наблюдается рост заболеваний, связанных с поджелудочной железой.

Политика СМИ сравнили зарплаты главы «Укрпочты» и Трампа Зарплата генерального директора "Укрпочты" Игоря Смелянского в 2,37 раз больше, чем зарплата президента США Дональда Трампа, сообщает в понедельник интернет-издание "Страна.ua".

Экономика Эконалог на транзит нефти по Белоруссии не коснется России Экологический налог на транзит нефти по территории Белоруссии не имеет отношения к России, его будет платить предприятие «Гомельтранснефть Дружба», заявил 13 января «РИА Новости» источник, знакомый с разработкой проекта указа.

Общество Адвокаты Ассанжа заявили о нарушении его прав Адвокат Ассанжа Гарет Пирс во время состоявшегося в понедельник слушания в Вестминстерском магистерском суде Лондона заявил, что администрация тюрьмы Белмарш ограничивает количество и продолжительность его встреч с адвокатами, что является «нарушением прав подзащитного».