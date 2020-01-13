Политика
КоммерсантъПрезидент Ирана внес Пентагон в список террористических организаций
Президент Ирана Хасан Роухани одобрил принятый парламентом страны законопроект о признании Министерства обороны США террористической организацией, сообщает агентство Tasnim. Террористами также будут считать всех американских военных.
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Президент Ирана Хасан Роухани одобрил принятый парламентом страны законопроект о признании Министерства обороны США террористической организацией, сообщает агентство Tasnim.Коммерсантъ06:34
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Общество
В «Столото» заявили о честности новогодней лотереи
«Столото» опровергает информацию о нечестном проведении новогоднего розыгрыша лотереи «Русское лото», а также о какой-либо связи с победительницей 1316-го тиража «Русского лото» Надеждой Бартош до розыгрыша.
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Борис Ротенберг проиграл суд скандинавским банкам
Окружной суд в Хельсинки отклонил иск бизнесмена Бориса Ротенберга к четырем скандинавским банкам, которые отказались обслуживать его счета из-за санкций США против предпринимателя.
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США ввели санкции против молдавского олигарха Плахотнюка
Власти США вводят санкции против бывшего лидера Демократической партии Молдавии олигарха Владимира Плахотнюка.
Экономика
Правительство не включило закон о новых пенсиях в свой план на год
Проект новой системы накопительных пенсий — гарантированный пенсионный план (ГПП) — не вошел в план законопроектной деятельности правительства на 2020 год (.pdf).
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В сети появился трейлер фильма «Морбиус» с Джаредом Лето
По сюжету фильм главный герой Майкл Морбиус с детства страдает от редкого заболевания крови и всю свою сознательную жизнь ищет лекарство.
Общество
В Госдуму внесен законопроект об амнистии по случаю 75-летия Победы
Депутат Сергей Иванов (ЛДПР) внес в Госдуму проект постановления об амнистии некоторых групп осужденных по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Футбол
В «Локомотиве» отреагировали на слухи о переходе Хёведеса в «Кёльн»
Председатель совета директоров московского футбольного клуба «Локомотив» Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию о переходе защитника команды Бенедикта Хёведеса в немецкий «Кёльн».
Политика
«Нафтогаз» объяснил отсутствие поставок российского газа на Украину
Никаких контрактов и переговоров по покупке Украиной газа у России напрямую нет, заявил исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко, передает «Радио Свобода».
Общество
Елизавета II согласилась с желанием принца Гарри начать «новую жизнь»
Королева Великобритании Елизавета Вторая поддержала принца Гарри и его жену Меган после того, как они приняли решение проводить часть времени в Канаде, говорится в заявлении Букингемского дворца.
Кино
Объявлены номинанты на «Оскар» 2020 года
В понедельник, 13 января, Американская киноакадемия обнародовала списки номинантов на известнейшую международную премию в области кинематографа — «Оскар».
Футбол
ЦСКА проведет 10 контрольных матчей на зимних сборах
Московский ЦСКА назвал даты проведения трех тренировочных сборов в испанском Кампоаморе, а также имена соперников по контрольным матчам.
Общество
НТВ впервые обошло по рейтингам «Первый канал»
Компания Mediascope оценила результаты российских телеканалов в первые дни нового 2020 года.
Происшествия
Заведено дело на полицейских, задержавших журналиста Голунова
19 декабря о возбуждении уголовного дела в отношении полицейских, которые производили задержание журналиста, сообщил президент РФ Владимир Путин, однако до сих пор не было известно, по какой именно статье оно расследуется.
Политика
Генпрокурор США заявил о «праве» Трампа на ликвидацию Сулеймани
Президент США Дональд Трамп имел право на ликвидацию Касема Сулеймани, заявил американский генпрокурор Уильям Барр.
Авто
Составлен топ-5 самых ненадежных премиальных кроссоверов 2019 года
Ассоциация технического надзора Германии (TUV) составила рейтинг самых ненадежных премиальных кроссоверов в 2019 году.
Авто
Opel расширит модельный ряд в РФ
Вернувшийся в Россию Opel в 2020 году планирует расширить свой модельный ряд на нашем рынке до шести автомобилей.
Армия и оружие
Военные США считают чудом, что спаслись от иранского ракетного удара
Чудом считают отсутствие потерь после ракетной атаки Ирана американские военные, находившиеся в момент удара на базе Айн Аль-Асад в Ираке, 13 января сообщает агентство Reuters.
Здоровье
Врач-онколог назвал симптомы заболеваний поджелудочной железы
Немецкие врачи сообщают, что в последние несколько лет в мире наблюдается рост заболеваний, связанных с поджелудочной железой.
Происшествия
Выпавшую из окна российскую модель подключили к аппарату ИВЛ
Выпавшую из окна дома в Москве российскую модель Ксению Пунтус подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Политика
СМИ сравнили зарплаты главы «Укрпочты» и Трампа
Зарплата генерального директора "Укрпочты" Игоря Смелянского в 2,37 раз больше, чем зарплата президента США Дональда Трампа, сообщает в понедельник интернет-издание "Страна.ua".
Автоспорт
Португальский мотогонщик Гонсалвеш погиб во время ралли «Дакар»
Португальский мотогонщик Паулу Гонсалвеш погиб во время прохождения седьмого этапа ралли-рейда «Дакар».
Спорт
Мужская сборная России по гандболу потеряла шансы выступить на ОИ-2020
Мужская сборная России по гандболу потеряла шансы выступить на Олимпийских играх-2020 после матча чемпионата Европы между сборными Дании и Венгрии.
Футбол
«Реал» обыграл в серии пенальти «Атлетико» в финале Суперкубка Испании
Происшествия
В аэропорту Хельсинки из самолета Finnair выпал член экипажа
Из припаркованного самолета А320 в аэропорту Хельсинки выпал член экипажа авиакомпании Finnair.
Экономика
Эконалог на транзит нефти по Белоруссии не коснется России
Экологический налог на транзит нефти по территории Белоруссии не имеет отношения к России, его будет платить предприятие «Гомельтранснефть Дружба», заявил 13 января «РИА Новости» источник, знакомый с разработкой проекта указа.
Общество
Адвокаты Ассанжа заявили о нарушении его прав
Адвокат Ассанжа Гарет Пирс во время состоявшегося в понедельник слушания в Вестминстерском магистерском суде Лондона заявил, что администрация тюрьмы Белмарш ограничивает количество и продолжительность его встреч с адвокатами, что является «нарушением прав подзащитного».
Авто
Новый кроссовер Kia Seltos поступил к российским дилерам Kia
Компания Kia начала отгрузку новых компактных кроссоверов Kia Seltos российским дилерам.
Происшествия
Крупнейший торговый центр Киева затоплен горячей водой
В социальных сетях люди делятся кадрами из затопленного ТРЦ — весь первый этаж Ocean Plaza затоплен горячей водой.