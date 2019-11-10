Общество
DP.RUПрезидент Ирана сообщил об открытии крупного нефтяного месторождения
Президент Ирана Хасан Роухани сообщил 10 ноября, что в стране открыто крупное нефтяное месторождение, передает агентство Mehr. "Мы открыли новое крупное нефтяное месторождение с запасами в 53 миллиарда баррелей", – сказал Роухани в ходе рабочего визита в провинцию Йезд.
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Шоу-бизнес
Сын Валерии назвал отца Александра Шульгина тираном и извергом
Телеканал 360° 14:22
Наука
Ученые спрогнозировали климатическую катастрофу
После, в разные годы, учёные и политики подписывали международные соглашения об ограничении выбросов парниковых газов, однако это не помогло — выбросы углекислого газа продолжают расти, и климат Земли продолжает меняться не в лучшую для людей сторону.
Moi-portal.ru вчера в 07:39
Футбол
Алан Дзагоев рассказал о волнении при выходе на поле в матче с «Сочи»
В матче 16-го тура РПЛ с «Сочи» Дзагоев вышел на замену на 85-й минуте. Алан впервые почти за год принял участие в матче.
Bookmaker-ratings.ru 16:03
Космос
Запуск спутников для повышения точности ГЛОНАСС отложен на три года
Высокоорбитальные навигационные спутники "Глонасс-ВКК", которые на четверть повысят точность системы ГЛОНАСС, начнут выводить на орбиту на три года позже, чем планировалось, говорится в материалах, копия которых имеется у РИА Новости, о перспективах развития системы ГЛОНАСС, представленных на научной конференции Всероссийского НИИ физико-технических и радиотехнических измерений.
РИА Новости 19:09
Авто
«АвтоВАЗ» запатентовал интерьер преемника модели Lada 4x4
В базе Федерального института промышленной собственности опубликован патент на интерьер легкового автомобиля компании «АвтоВАЗ».
Известия 08 ноября в 11:26
Политика
Путин призвал к решительной борьбе с коррупцией
Полиция должна решительно бороться с коррупцией, заявил в воскресенье, 10 ноября, президент России Владимир Путин на праздничном концерте по случаю Дня сотрудника органов внутренних дел, сообщает РИА "Новости".
АМИТЕЛ 10:28
Здоровье
Шесть опасных для пожилых людей лекарств назвал американский врач
UfacityNews.ru 08 ноября в 04:37
Общество
Умер Павел Пичугин, известный как Паша FaceControl
Коммерсантъ вчера в 16:04
Политика
Моралес заявил о попытках полиции его арестовать
Подавший в отставку президент Боливии Эво Моралес подтвердил информацию о выданном ордере на его арест.
Коммерсантъ 22:19
Наука
Определен напиток, который в два раза снижает риск развития рака
Уфимские Заметки 08 ноября в 11:00
Экономика
Многодетным семьям одобрили две трети заявок на списание части ипотеки
Как списать часть долгов по ипотеке Схема списания для многодетных работает следующим образом: клиенты подают заявление и документы в банк, где брался ипотечный кредит, кредитная организация их проверяет и передает оператору программы — "Дом.РФ", который делает финальную проверку заявок.
РБК 22:02
Общество
Отца Мары Багдасарян лишили гражданства России
Rusarminfo.ru вчера в 07:11
Шоу-бизнес
Разин: состояние здоровья Заворотнюк улучшилось
Музыкальный продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин сообщил, что состояние здоровья актрисы Анастасии Заворотнюк улучшилось.
Телеканал 360° вчера в 20:17
Хоккей
Россия проиграла Чехии на Кубке Карьяла
Сборная России ни турнире набрала два очка, победив лишь шведскую команду по буллитам.
Советский спорт 08:59
Шоу-бизнес
Долг перед «Русфондом» за семью Фриске помог погасить известный артист
Владимир Фриске, отец скончавшейся от рака 4 года назад эстрадной звезды Жанны Фриске, в эфире телепередачи «Звёзды сошлись» сообщил о том, что долг его семьи перед отечественной фандрайзинговой благотворительной организацией «Русфонд» частично погасил некий известный артист.
OAnews 12:50
Космос
NASA презентовало первый электрический самолет
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) представило публике полностью электрический экспериментальный самолет X-57 Maxwell.
МИР 24 вчера в 08:33
Политика
В США заявили об отсутствии гарантий вечной военной помощи Украине
Советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что Соединённые Штаты не готовы вечно оказывать Украине военную помощь и надеются на договорённости между Киевом и Москвой.
RT на русском 12:13
Армия и оружие
В ДНР начали отвод сил в районе Петровского
Наша версия вчера в 05:59
Политика
РБК: Кремль назвал лидеров по доверию среди губернаторов
В Кремле состоялся семинар для вице-губернаторов по внутренней политике и доверию главам регионов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 15:59
Общество
Россияне могут остаться без пенсии в случае низкой зарплаты
В противном случае – если официальная часть зарплаты будет ниже – будущий пенсионер сможет рассчитывать только на социальную часть пенсии, которая составляет на сегодняшний день около 9000 рублей и присваивается на пять лет позже обычной пенсии.
Местное время (г. Пермь) 01:27
Кино
«Джокер» станет самым прибыльным кинокомиксом в истории
На создание фильма было потрачено 62,5 млн. долларов. Сборы уже более чем в 15 раз превысили бюджет, потраченный на производство.
ToDay News Ufa вчера в 14:57
Спорт
В Назаровском районе открыли новый спортивный зал
Назаровский район отличается тем, что ремонтные работы в спортивных залах проводятся очень качественно.
ИА Запад24 08 ноября в 07:56
Общество
Кабмин установил размеры пособий по безработице на 2020 год
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об установлении размеров пособий по безработице на 2020 год - максимальный и минимальный размеры пособий составят 8 тыс. рублей и 1,5 тыс. рублей соответственно.
ТАСС 08 ноября в 13:09
Общество
Аналитики предсказали рост цен на сотовую связь в России в 2020 году
Аналитики, опрошенные «Известиями», сошлись во мнении, что тарифы на сотовую связь в России вырастут в 2020 году.
Известия 17:52
Политика
Спойлер от Ляшко: Украина прекращает закупки электроэнергии у России
Решение о прекращении закупок электроэнергии из России власти Украины приняли еще в 2015 году.
Вести.Ru 21:07
Происшествия
Экс-ректора ДВФУ приговорили к семи годам заключения за растрату
Тихоокеанский флотский военный суд во Владивостоке приговорил экс-ректора Дальневосточного федерального университета Сергея Иванца к семи годам тюремного заключения и штрафу в размере 500 тыс. рублей по делу о растрате.
RT на русском 21:45
Технологии
В США научились делать водку из воды и воздуха
Профиль 08 ноября в 12:42
Политика
Венесуэла и Куба назвали госпереворотом отставку Моралеса
Венесула и Куба считают отставку президента Боливии Эво Моралеса государственным переворотом.
РБК 19:11