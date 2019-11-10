с чего всё началось

Сотрудники Национальной иранской нефтяной компании (NIOC) обнаружили в провинции Хузестана новое крупное месторождение нефти, заявил президент Ирана Хасан Рухани 10 ноября, сообщает ИА ИРНА. По словам иранского главы, по предварительным оценкам объем месторождения составляет 3 млрд баррелей.

Происшествия Женщина с двумя детьми выпала из окна в Москве Женщина с двумя детьми выпала из окна девятого этажа в Бабушкинском районе Москвы. Об этом в понедельник, 11 ноября, сообщает издание Baza.

Общество Минздрав назвал самый пьющий округ России Снижение показателя смертности мужчин трудоспособного возраста до 350 случаев на 100 тыс. жителей запланировано в рамках национального проекта "Здравоохранение", а в ходе реализации нацпроекта "Демография" Минздрав России разрабатывает дополнительные меры по борьбе с опасным потреблением алкоголя, курением и другими факторами риска.

Шоу-бизнес Близкие Заворотнюк ответили на слова Разина о состоянии актрисы Близкие Анастасии Заворотнюк выражают признательность продюсеру группы «Ласковый май» Андрею Разину за беспокойство о здоровье актрисы, но отмечают, что лично она с ним не знакома.

Спорт Кодзима заявил, что американские геймеры не смогли понять Death Stranding Хидео Кодзима оскорбил геймеров из США: он заявил, что американцы любят концептуально простые игры, вроде шутеров от первого лица, и не обладают высоким художественным восприятием - и потому Death Stranding оказалась слишком сложной для их понимания.

Политика Президент Боливии Моралес ушел в отставку Президент Боливии Эво Моралес подал в отставку, сообщило издание Pagina7 со ссылкой на его выступление.