Общество
Красная веснаПрезидент Ирана заявил об обнаружении крупного месторождения нефти
Сотрудники Национальной иранской нефтяной компании (NIOC) обнаружили в провинции Хузестана новое крупное месторождение нефти, заявил президент Ирана Хасан Рухани 10 ноября, сообщает ИА ИРНА. По словам иранского главы, по предварительным оценкам объем месторождения составляет 3 млрд баррелей.
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Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что в стране обнаружено новое нефтяное месторождение с более чем 50 млрд баррелей нефти, сообщает агентство Fars.Вести.Финанс01:58
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В Иране обнаружили месторождение нефти с запасами 53 млрд баррелей
Московский Комсомолецвчера в 03:41
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