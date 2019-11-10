Общество
RT на русскомПрезидент Ирана заявил об обнаружении нового нефтяного месторождения
Президент Ирана Хасан Рухани заявил об обнаружении на юге страны нового нефтяного месторождения, сообщает Associated Press. По словам Рухани, месторождение, объём запасов которого оценивается в 50 млрд баррелей, было найдено в провинции Хузестан.
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Политика
Польша передала задержанного Мазура на поруки украинскому консулу
Украинского националиста Игоря Мазура передали на поруки консулу Украины в Люблине, сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.
РИА Новости 09:10
Футбол
«Локомотив» и «Краснодар» сыграли вничью в матче чемпионата России
"Локомотив" и "Краснодар" сыграли вничью в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 1:1.
Газета.Ru 13:01
Армия и оружие
Украинские моряки испытали возле Одессы американские катера
Военнослужащие ВМС Украины около Одессы провели испытания катеров типа Island, предоставленных Соединёнными Штатами.
RT на русском вчера в 22:45
Общество
Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении
Телеведущий Артем Шейнин прокомментировал радиостанции "Говорит Москва" слова юмориста Максима Галкина о цензуре на российском телевидении.
РИА Новости 07:43
Футбол
«Шахтер», несмотря на удаление, обыграл киевское «Динамо»
"Шахтер" в матче 14-го тура УПЛ одержал победу над киевским "Динамо".
Soccer.ru 12:02
Футбол
«Ливерпуль» дважды забил «Ман Сити» после 2 ударов в створ
«Ливерпуль» выигрывает у «Манчестер Сити» (2:0, первый тайм) в домашнем матче 12-го тура АПЛ.
Sports.ru 11:50
Единоборства
Нганну вызвал Волкова после победы россиянина над Харди
Камерунский боец UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну вызвал на поединок Александра Волкова после победы россиянина на турнире в Москве.
Нева Спорт 08:33
Гаджеты
Видеокарта Gigabyte Aorus Radeon RX 5700 XT впечатляет габаритами
Gigabyte готовит модель под брендом Aorus, а это значит, что это будет топовое решение в линейке.
iXBT.com вчера в 04:31
Происшествия
Преподавателя СПбГУ задержали по подозрению в убийстве
Ведомости вчера в 07:40
Общество
Стало известно о переносе климатической зимы в Москве
Ранее стало известно, что предстоящей зимой температура в столице будет на один-два градуса выше климатической нормы и станет одной из самых мягких.
Lenta.ru 01:50
Футбол
Ганчаренко прокомментировал возвращение Дзагоева на игровое поле
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Ганчаренко прокомментировал возвращение полузащитника клуба Алана Дзагоева.
МК-Спорт 12:50
Армия и оружие
500-600 американских военных остаются в Сирии
Дональд Трамп заявил о выводе военных на фоне операции Турции на северо-востоке Сирии против курдских формирований.
Говорит Москва 09:51
Политика
Украинец пристал к россиянам с вопросом о Крыме на борту самолета
Украинский журналист Руслан Горовой рассказал на своей странице в Facebook, как встретил россиян на борту самолета и попросил их ответить на вопрос о принадлежности Крыма.
Газета.Ru вчера в 13:44
Футбол
Федотов раскритиковал работу арбитра Вилкова на матче с «Уфой»
Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов оценил судейство матча 16-го тура РПЛ против «Уфы» (0:0). На встрече работал Михаил Вилков, которому помогали Дмитрий Сафьян и Антон Кобзев.
Спорт-Экспресс 05:52
Театры
Спектакль по мотивам «Чиполлино» запретили в Москве
На фестивале любительских театров в Москве был запрещен к показу спектакль Московского Лианозовского театра по мотивам "Чиполлино".
Газета.Ru 08 ноября в 10:17
Происшествия
Число пострадавших в ДТП в Курской области возросло до 11 человек
Одиннадцать человек пострадали в ДТП с участием микроавтобуса в Курской области, сообщили в ГИБДД России.
РИА Новости 12:27
Общество
Умер Павел Пичугин, известный как Паша FaceControl
Коммерсантъ вчера в 16:04
Политика
Маас заявил, что у Берлина нет «особых путей» в отношениях с Москвой
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что в отношениях с Россией у Германии не может быть "особых" путей, отличных от позиции, которую занимают в отношении Москвы страны ЕС.
РИА Новости 06:17
Здоровье
Повышенный аппетит у пожилых людей объяснили деменцией
«Повышенный аппетит может быть связан с деменцией, при которой отсутствует чувство насыщения, проблемами с памятью (человек забывает, что и сколько ел) и сахарным диабетом», - приводит слова специалиста газета «Аргументы и факты».
MedikForum.ru 10:45
Баскетбол
ЦСКА обыграл «Локомотив-Кубань» в матче Единой Лиги ВТБ
RT на русском 12:53
Политика
Лавров открыл в Ереване выставку, посвященную 75-летию Победы
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров принял участие в церемонии открытия выставки, посвященной предстоящему 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Российская газета 12:00
Здоровье
Специалист по здоровому питанию дал советы о правильном ужине
Специалист по естественному оздоровлению и очищению организма, сыроед Евгений Кичигин уверяет, что правильный ужин должен быть лёгким и диетическим.
Профиль 08 ноября в 03:23
Технологии
Роботы Mini Cheetah сыграли в футбол и синхронно выполнили сальто
Девять устройств поиграли в футбол, далее они сделали зарядку и синхронно выполнили обратное сальто.
Актуальные Новости вчера в 10:46
Общество
Леонида Якубовича прооперировали в Москве
В одной из московских клиник был прооперирован 74-летний шоумен и телеведущий Леонид Якубович, передает РЕН ТВ.
Газета.Ru 02:14
Космос
«Артемида»: как NASA хочет вновь покорить Луну
Артемида: как NASA хочет вновь покорить Луну / ©Naked Science Помимо США, в программе участвуют европейские и японские эксперты.
Naked Science 08 ноября в 06:50
Шоу-бизнес
Жена Никиты Преснякова сообщила о скором пополнении в семье
Одним из пунктов было то, что в семье Алены и Никиты скоро произойдет пополнение.
Bimru.ru 05:17
Общество
Отца Мары Багдасарян лишили гражданства России
RT на русском вчера в 09:44
Шоу-бизнес
Яна Рудковская решила расстаться с Евгением Плющенко
В финале выпуска Рудковская произнесла роковую фразу: «Мы решили расстаться!»
7Дней.ру вчера в 11:05