Общество

Свободная ПрессаСвободная ПрессаВ Иране обнаружили крупное нефтяное месторождение

На территории Ирана обнаружено крупное нефтяное месторождение. Об этом заявил 10 ноября президент этой исламской республики Хасан Роухани. По его словам, запасы нового нефтяного месторождения составляют 53 млрд баррелей «чёрного золота», передаёт РИА Новости.
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Новое месторождение: нефтяные запасы Ирана выросли сразу на треть

Вести.Ru05:27

Президент Ирана заявил об обнаружении нового нефтяного месторождения

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РИА Новости03:33

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ТАСС03:24

Месторождение нефти с запасами в десятки миллионов баррелей открыли в Иране

News.ru04:10
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Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 16:21, Ашберн
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