На территории Ирана обнаружено крупное нефтяное месторождение. Об этом заявил 10 ноября президент этой исламской республики Хасан Роухани. По его словам, запасы нового нефтяного месторождения составляют 53 млрд баррелей «чёрного золота», передаёт РИА Новости.

Политика Президент Боливии объявил об отставке Президент Боливии Эво Моралес заявил, что уходит в отставку после того, как военные страны призвали его оставить пост.

Единоборства Нганну вызвал Волкова после победы россиянина над Харди Камерунский боец UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну вызвал на поединок Александра Волкова после победы россиянина на турнире в Москве.

Политика В США заявили об отсутствии гарантий вечной военной помощи Украине Советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что Соединённые Штаты не готовы вечно оказывать Украине военную помощь и надеются на договорённости между Киевом и Москвой.

Космос Космонавты с генами тихоходки смогут колонизировать Марс Мэйсон считает, что гены таких белков со временем должны появиться у будущих жителей Марса сами собой: «Вопрос не в том, возникнут ли они; вопрос в том — когда», — говорит ученый.

Политика Трамп назвал дату публикации новой стенограммы разговора с Зеленским Michael Reynolds / Globallookpress Президент США Дональд Трамп заявил, что стенограмма второго телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским может быть опубликована уже во вторник, сообщает USA Today.

Хоккей Сборная России проиграла Чехии на Кубке Карьяла Сборная России по хоккею проиграла национальной команде Чехии на Кубке Карьяла. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу чешской команды.

Футбол Слова Гончаренко в адрес арбитров рассмотрит КДК РФС Российский футбольный союз сообщил, что высказывания главного тренера московского ЦСКА Виктора Гончаренко в адрес арбитров в перерыве матча 16-го тура чемпионата России с «Сочи» (3:2) будут рассмотрены на заседании контрольно-дисциплинарного комитета.

Финансы Reuters: Минфин РФ намерен с 2020 года снизить долю доллара в ФНБ Минфин России планирует с 2020 года изменить валютную структуру Фонда национального благосостояния (ФНБ) и снизить долю доллара с 45% до уровня близкого с структуре резервов Центрального банка - 23,6%. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в российском ведомстве.