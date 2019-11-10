Общество
Свободная ПрессаВ Иране обнаружили крупное нефтяное месторождение
На территории Ирана обнаружено крупное нефтяное месторождение. Об этом заявил 10 ноября президент этой исламской республики Хасан Роухани. По его словам, запасы нового нефтяного месторождения составляют 53 млрд баррелей «чёрного золота», передаёт РИА Новости.
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Президент Боливии объявил об отставке
Президент Боливии Эво Моралес заявил, что уходит в отставку после того, как военные страны призвали его оставить пост.
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Умер Павел Пичугин, известный как Паша FaceControl
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Клопп: «Сити» были хороши, но мы забили невероятные голы
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Зеленский перечислил изобретения украинцев
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Имя подозреваемого в убийстве в Петербурге исчезло из совета РВИО
Фамилия Олега Соколова, подозреваемого в убийстве женщины в Санкт-Петербурге, исчезла из списка членов научного совета Российского военно-исторического общества.
Футбол
Футболист сбил с ног тренера команды соперника
Всего рефери удалил троих футболистов: двух игроков «Айнтрахта» и одного игрока «Фрайбурга».
Футбол
«Шахтер», несмотря на удаление, обыграл киевское «Динамо»
"Шахтер" в матче 14-го тура УПЛ одержал победу над киевским "Динамо".
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Нганну вызвал Волкова после победы россиянина над Харди
Камерунский боец UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну вызвал на поединок Александра Волкова после победы россиянина на турнире в Москве.
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В США заявили об отсутствии гарантий вечной военной помощи Украине
Советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что Соединённые Штаты не готовы вечно оказывать Украине военную помощь и надеются на договорённости между Киевом и Москвой.
Космос
Космонавты с генами тихоходки смогут колонизировать Марс
Мэйсон считает, что гены таких белков со временем должны появиться у будущих жителей Марса сами собой: «Вопрос не в том, возникнут ли они; вопрос в том — когда», — говорит ученый.
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В результате ДТП в Курской области пострадали восемь человек
В результате столкновения микроавтобуса и внедорожника в Курской области один человек погиб и ещё восемь пострадали.
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Яна Рудковская заявила, что расстается с Евгением Плющенко
Продюсер Яна Рудковская сделала на телепередаче журналистки Ксении Собчак "ЯнаСупер" шокирующее признание о том, что расстается с фигуристом Евгением Плющенко.
Шоу-бизнес
Жена Никиты Преснякова сообщила о скором пополнении в семье
Одним из пунктов было то, что в семье Алены и Никиты скоро произойдет пополнение.
Политика
Трамп назвал дату публикации новой стенограммы разговора с Зеленским
Michael Reynolds / Globallookpress Президент США Дональд Трамп заявил, что стенограмма второго телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским может быть опубликована уже во вторник, сообщает USA Today.
Футбол
Николай НАУМОВ: У меня были готовы документы в Лозанну. «Зениту» обязательно засчитали бы техническое поражение
Во второй части интервью «Спорт уик-энду» экс-президент «Локомотива» рассказал, почему руководство РЖД запретило ему обращаться в Спортивный арбитражный суд, кто может стать преемником Юрия Семина, а также сделал прогноз на матч 16-го тура РПЛ «Арсенал» - «Зенит».
Хоккей
Сборная России проиграла Чехии на Кубке Карьяла
Сборная России по хоккею проиграла национальной команде Чехии на Кубке Карьяла. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу чешской команды.
Футбол
Слова Гончаренко в адрес арбитров рассмотрит КДК РФС
Российский футбольный союз сообщил, что высказывания главного тренера московского ЦСКА Виктора Гончаренко в адрес арбитров в перерыве матча 16-го тура чемпионата России с «Сочи» (3:2) будут рассмотрены на заседании контрольно-дисциплинарного комитета.
Музыка
«Насилие стало одним из маркеров сегодняшнего дня». Shortparis выпустили клип к песне «Так закалялась сталь»
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев рассказал, что его сын и дочь «уже тянутся к сцене»
Сергей Лазарев рассказал поклонникам, что его сын Никита и дочь Аня «уже тянутся к сцене».
Шоу-бизнес
Годовалая дочь Кудрявцевой в шапочке с ушками взорвала сеть
На фото малышка одета в теплый брендовый комбинезон и красную шапочку с кошачьими ушками.
Гаджеты
Названы лучшие товары главной распродажи года на AliExpress
Наука
Определен напиток, который вдвое снижает риск развития рака
Ученые выяснили, что кофеманы на 50% меньше обычных людей заболевают распространенным раком печени.
Финансы
Reuters: Минфин РФ намерен с 2020 года снизить долю доллара в ФНБ
Минфин России планирует с 2020 года изменить валютную структуру Фонда национального благосостояния (ФНБ) и снизить долю доллара с 45% до уровня близкого с структуре резервов Центрального банка - 23,6%. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в российском ведомстве.
Происшествия
Украинский пассажирский самолет загорелся при посадке в Египте
Технологии
Сбербанк представил в России самый мощный суперкомпьютер
Система Christofari позволит им разрабатывать и использовать алгоритмы искусственного интеллекта, сообщает пресс-служба Сбербанка.
Гаджеты
Автономность Xiaomi Mi Watch оказалась больше заявленного
Напомним, Xiaomi Mi Watch работают под управлением Wear OS с фирменной оболочкой, специально созданной для часов Xiaomi.