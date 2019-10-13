с чего всё началось

Президент Израиля Реувен Ривлин написал письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании израильтянки Наамы Иссахар, которая на этой неделе была приговорена российском судом к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков.

Гаджеты Xiaomi придумала новые варианты размещения селфи-камеры Xiaomi же не перестаёт предлагать новые идеи. В новом патенте компании описаны несколько вариантов размещения селфи-камеры в смартфоне.

Футбол Неймар получил травму в матче за сборную Бразилии Нападающий сборной Бразилии Неймар травмировался в товарищеском матче с командой Нигерии (0:1, идет второй тайм).

Происшествия В Саратове сотни жителей пришли проститься с убитой девочкой В Саратове сотни жителей пришли на церемонию прощания с девятилетней Лизой Киселёвой, которая пропала утром 9 октября по пути в школу и затем была найдена мёртвой в одном из гаражей города.

Экономика Власти США приостановили ICO Telegram По контракту токены Gram должны выйти на рынок 31 октября 2019 года, иначе Telegram придется вернуть инвесторам их вложения.

Происшествия В Екатеринбурге молодая женщина продала машину и пропала В Екатеринбурге пропала 27-летняя женщина, после того как отправилась на встречу с потенциальным покупателем автомобиля.

Авто Porsche и Boeing разработают летающий электромобиль Немецкий производитель автомобилей и американская авиационная компания Boeing планируют разработать новый летательный аппарат премиум-класса, который можно будет эксплуатировать в городе.

Происшествия В полиции опровергли нападение на сотрудника ГИБДД в Зеленограде Ранее сообщалось, что полиция проверяет сообщение о ранении сотрудника Госавтоинспекции на посту в Зеленограде.

Авто Кондиционер осенью: массовое заблуждение водителей Минимальная температура функционирования компрессора кондиционера: 1°C. Будет 0°C – и компрессор не включится.

Футбол Рэмзи пропустит матч Уэльс — Хорватия из-за травмы Предыдущий матч сборной Уэльса и Словакии Рэмзи пропустил из-за повреждения приводящей мышцы.

Кино Появился первый постер фильма «Дулиттл» В Сети появился первый постер фильма «Дулиттл». Его опубликовала кинокомпания Universal Pictures.

Футбол Бельгия обыграла Казахстан в матче отбора Евро-2020 Сборная Бельгии обыграла национальную команду Казахстана в матче 8-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.

Футбол Кипр — Россия 0:2 (2-й тайм) Защитник сборной Кипра Константинос Лайфис получил красную карточку в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года против команды России.

Футбол Тедеско прилетит в «Спартак» в воскресенье Немецкий специалист итальянского происхождения Доменико Тедеско прилетит в Москву в воскресенье, чтобы заключить основной контракт с футбольный клубом "Спартак", сообщает портал "Чемпионат".

Политика Представители украинской диаспоры из восьми стран приезжают в Крым «В воскресенье в Крым прибывают представители украинской диаспоры из различных стран мира», — цитирует РИА Новости главу украинской общины региона Анастасию Гридчину.

Происшествия В российских регионах сократят сотрудников ГИБДД Штат сотрудников Госавтоинспекции сократят в некоторых российских регионах.

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Происшествия В Екатеринбурге напали на чемпиона мира по карате Трое мужчин попытались избить чемпиона мира по карате Дениса Кухарева и его коллегу Алексея Коковина.

Единоборства Боксер Усик выиграл первый бой в тяжелом весе Украинский боксер Александр Усик выиграл свой первый бой в тяжелом весе. В Чикаго он победил американца Чазза Уизерспуна.

Общество В США найдена рыба, способная жить даже без воды На территории американского штата Джорджия обнаружена нетипичная для данного региона рыба - северный змееголов.