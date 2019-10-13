Политика

КоммерсантъКоммерсантъПрезидент Израиля попросил Путина помиловать осужденную израильтянку

Президент Израиля Реувен Ривлин написал письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании израильтянки Наамы Иссахар, которая на этой неделе была приговорена российском судом к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков.
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Реувен Ривлин
Сегодня я обратился к президенту России Путину, как другу еврейского народа и государства Израиль, в отношении Наамы Иссахар.
— Реувен Ривлин, израильский юристКоммерсантъ 09:54
с чего всё началось
«Наама совершила серьёзную ошибку и призналась в преступлении, но в случае с молодой женщиной, которая ранее не была судима, вынесенный ей суровый приговор окажет крайне разрушительное влияние на её жизнь», — говорится в письме
, копия которого размещена на странице израильского президента в Twitter.
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