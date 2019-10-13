с чего всё началось

Сегодня я обратился к президенту России Путину, как другу еврейского народа и государства Израиль, в отношении Наамы Иссахар.

Президент Израиля Реувен Ривлин написал письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании израильтянки Наамы Иссахар, которая на этой неделе была приговорена российском судом к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков.

Космос Запуск миссии «Луна-25» могут снова перенести Запуск российской космической миссии «Луна-25», который планируется осуществить в 2021 году, могут вновь перенести.

Армия и оружие Меркель призвала Эрдогана немедленно прекратить операцию в Сирии Канцлер Германии Ангела Меркель заявила президенту Турции Реджепу Эрдогану, что Анкара должна немедленно прекратить военную операцию в Сирии.

Происшествия Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21 После продолжительного лечения скончалась одна из раненых педагогов. Трагедия в керченском колледже произошла 17 октября прошлого года.

Политика Раскрытые в США шпионы назвали причины промахов российской разведки Бывшие сотрудники Службы внешней разведки (СВР) Андрей Безруков и Елена Вавилова, которых в 2010 году раскрыли в США, в рамках проекта «Прямая линия» рассказали о причинах участившихся промахов со стороны российской разведки.

Происшествия В Екатеринбурге молодая женщина продала машину и пропала В Екатеринбурге пропала 27-летняя женщина, после того как отправилась на встречу с потенциальным покупателем автомобиля.

Гаджеты Архитектура AMD Zen 3 увеличит быстродействие более чем на восемь процентов Источник изображения: AMD, RedGamingTech Какие дополнительные улучшения получит архитектура Zen 3, пока остаётся загадкой, но некоторые источники уже формируют прогнозы по их влиянию на уровень быстродействия соответствующих процессоров AMD.

Единоборства Енджейчик победила Уотерсон на турнире UFC Fight Night 161 Польская боец смешанного стиля (ММА) Йоанна Енджейчик, являющаяся бывшей чемпионкой женского дивизиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), одержала верх в поединке над Мишель Уотерсон из США на турнире UFC Fight Night 161, проходившем в Тампе.

Политика Саудовская Аравия отвергла причастность к атаке на иранский танкер Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр заявил, что королевство отрицает причастность к атаке на иранский танкер в Красном море.

Футбол «Шальке» не комментирует разрыв контракта с Тедеско Представители пресс-службы немецкого футбольного клуба "Шальке" отказались комментировать возможное расторжение контракта с кандидатом на пост главного тренера московского "Спартака" Доменико Тедеско.

Общество Российские туристы назвали самые скучные города Европы Самым скучным городом российские туристы считают Хельсинки (30%).

Происшествия В Екатеринбурге трое человек напали на чемпиона мира по карате В Екатеринбурге трое мужчин попытались избить чемпиона мира по карате Дениса Кухарева и его коллегу Алексея Коковина, сообщила "Комсомольская правда".

Политика Представители украинской диаспоры из восьми стран приезжают в Крым «В воскресенье в Крым прибывают представители украинской диаспоры из различных стран мира», — цитирует РИА Новости главу украинской общины региона Анастасию Гридчину.

Шоу-бизнес Суд определил, кому достанется наследство певицы Юлии Началовой Никулинский суд Москвы постановил, что наследство Началовой достанется ее родителями и дочери.

Футбол Стали известны все четвертьфинальные пары Кубка мира по регби Определились все участники четвертьфинальных матчей Кубка мира по регби, который проходит в Японии.

Политика Путин обещал развивать отношения с арабским миром более высокими темпами Россия будет развивать отношения с арабским миром еще более высокими темпами в ближайшие годы, вне зависимости от имени следующего главы российского государства, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалам Al Arabiya, Sky Nеws Arabia и RT Arabic.

Гаджеты Intel перестанет выпускать процессоры Intel Core i7 Компания Intel заявила о том, что в 2020 году она перестанет выпускать процессоры Intel Core i7.

Происшествия Мужчина с ножом напал на отдел полиции в Москве В Зеленограде неизвестный с ножом попытался проникнуть в отдел ГИБДД. Об этом в воскресенье, 13 октября, сообщает Baza.

Происшествия В российских регионах сократят сотрудников ГИБДД Штат сотрудников Госавтоинспекции сократят в некоторых российских регионах.

Авто В Сети продемонстрировали уникальную «Ниву» с дизелем Peugeot XUD-9L Внедорожник, впоследствии названый как «ВАЗ-21215», комплектовался дизельным агрегатом Peugeot XUD-9L с рабочим объемом на 1,9 литров мощностью на 65 лошадиных сил мощностью на 65 лошадиных сил.

Политика Посла Турции вызвали в МИД Украины из-за визита Поклонской и Бальбека МИД Украины вызвал к себе посла Турции в Киеве из-за визита в Анкару депутатов Госдумы Натальи Поклонской и Руслана Бальбека.

Армия и оружие Эсминец ВМС США Porter зашел в порт Одессы В Одесском порту к причалу Карантинного мола пришвартовался ракетный эсминец военно-морских сил (ВМС) США Porter, входящий в эскадру Североатлантического альянса.

Гаджеты За пару долларов можно iPhone XS превратить в iPhone 11 Pro На видео показано, как благодаря специальной наклейке iPhone XS приобретает вид iPhone 11 Pro.

Космос Тихий океан будет очищен с помощью новейшего аппарата Базирующаяся на территории Нидерландов компания Ocean Cleanup представила новейший прототип устройства 001 / B, которое может собирать пластиковые отходы в Тихом океане.

Армия и оружие В Совбезе России рассказали о находящихся в Идлибе террористах Заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Коков в интервью «Российской газете» заявил, что на территории сирийской провинции Идлиб может находиться до 36 тыс. боевиков, связанных с запрещённой террористической организацией «Аль-Каида»*.

Футбол Жена экс-футболиста «Ростова» Новосельцева возмущена решением суда о размере алиментов Недавно состоялось заседание, на котором суд определил размер алиментов, которые спортсмен должен выплачивать экс-супруге и ребенку.

Автоспорт Опубликованы фотографии с повреждениями машины Хэмилтона от осколков Леклера На двух фото видно, какие повреждения получил болид британского гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона, после того как в него отлетели осколки от переднего антикрыла машины Шарля Леклера.