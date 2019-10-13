с чего всё началось

Президент Израиля Реувен Ривлин направил письмо российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой помиловать израильтянку Нааму Иссахар, осуждённую в России на семь с половиной лет колонии общего режима по обвинению в контрабанде наркотиков.

Киберспорт Blitzchung поблагодарил Blizzard за смягчение наказания Нг Blitzchung Вай Чунг прокомментировал сокращение срока блокировки за политическое высказывание на GrandMasters 2019 по Hearthstone.

Общество В США найдена рыба, способная жить даже без воды В США обнаружены рыбы-змееголовы, которые способны жить не в воде, а дышать обычным воздухом. Об этом сообщили в "РИА Новостях".

Происшествия В Киеве на улице застрелили человека В Киеве в результате стрельбы на улице убит мужчина, проводится спецоперация по задержанию подозреваемых, сообщается на странице в Facebook полиции Киева.

Происшествия В Саратове сотни жителей пришли проститься с убитой девочкой В Саратове сотни жителей пришли на церемонию прощания с девятилетней Лизой Киселёвой, которая пропала утром 9 октября по пути в школу и затем была найдена мёртвой в одном из гаражей города.

Футбол Артем Дзюба: «Если получится победить Бельгию, то это вообще волшебно» Нападающий сборной России Артем Дзюба после победы над Кипром (5:0) в матче отборочного турнира к чемпионату Европы-2020 поблагодарил болельщиков за поздравления с выходом в финальную часть ЧЕ.

Единоборства Стивен Сигал показал Емельяненко, как победить Известный киноактер и мастер единоборств Стивен Сигал показал бойцу ММА Александру Емельяненко несколько приемов в рамках Международного фестиваля айкидо.

Политика Песков объяснил, почему Путин предпочитает отдыхать в России Глава России Владимир Путин любит отдыхать в России по нескольким причинам, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Единоборства Боксер Усик выиграл первый бой в тяжелом весе Украинский боксер Александр Усик выиграл свой первый бой в тяжелом весе. В Чикаго он победил американца Чазза Уизерспуна.

Наука Нобелевский лауреат назвал главные причины развития рака Главными причинами возникновения рака являются естественные процессы жизнедеятельности клеток, а не радиация или канцерогены, рассказал лауреат Нобелевской премии по химии Томас Линдал ТАСС в кулуарах XIV Всероссийского фестиваля Nauka 0+.

Политика На Украине после пресс-марафона Зеленского поставили диагноз журналистике С критикой работы журналистов в ходе пресс-марафона с президентом Украины Владимиром Зеленским выступил известный украинский врач Евгений Комаровский 12 октября на своей странице в социальной сети Facebook.

Армия и оружие Главу Минобороны Латвии упрекнули в отсутствии военного образования Бывший депутат Европарламента, учитывая факт отсутствия у руководителя Минобороны Латвии военного образования, посоветовал ему зайти к кадровым военным в Штаб Национальных вооруженных сил и поинтересоваться тем, как это можно без боя брать целые города.

Музыка Клип о Кавказе снял «Кузя» из «Универа»в Кисловодске Клип появился на ютуб-канале артиста и вызвыл бурный восторг у пользователей интернета. Работу над ним актёр начал ещё в августе 2019 года.

Политика Российский МИД обвинил США в попытках подорвать работу ООН Задолженность США перед бюджетом ООН свидетельствует о попытках подорвать работу организации, считают в МИД России.

Политика Сын Байдена уволится из инвестиционного фонда в Китае Сын бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантер решил уволиться в конце октября из управляющей компании фонда прямых инвестиций, который в ноябре 2013 года учредил в Китае вместе с местным банкиром Джонатаном Ли.

Армия и оружие Глава Пентагона заявил, что США «не подписывались» воевать с Турцией Глава Пентагона Марк Эспер объяснил позицию США относительно вывода войск с границы между Сирией и Турцией.

Автоспорт Леклер прокомментировал столкновение с Ферстаппеном на старте Гонщик «Феррари» Шарль Леклер поделился своей точкой зрения касательно аварии с Максом Ферстаппеном во втором повороте после старта Гран-при Японии и прокомментировал итоговый шестой результат.