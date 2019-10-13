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RT на русскомПрезидент Израиля попросил Путина помиловать осуждённую израильтянку
Президент Израиля Реувен Ривлин направил письмо российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой помиловать израильтянку Нааму Иссахар, осуждённую в России на семь с половиной лет колонии общего режима по обвинению в контрабанде наркотиков.
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с чего всё началось
«Наама совершила серьёзную ошибку и призналась в преступлении, но в случае с молодой женщиной, которая ранее не была судима, вынесенный ей суровый приговор окажет крайне разрушительное влияние на её жизнь», — говорится в письме, копия которого размещена на странице израильского президента в Twitter.RT на русском09:39
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