Политика

КоммерсантъКоммерсантъПрезидент Израиля попросил Путина помиловать осужденную израильтянку

Президент Израиля Реувен Ривлин написал письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании израильтянки Наамы Иссахар, которая на этой неделе была приговорена российском судом к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков.
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«Сегодня я обратился к президенту России Путину, как другу еврейского народа и государства Израиль, в отношении Наамы Иссахар»,— написал господин Ривлин в своем Twitter
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Коммерсантъ09:54

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Президент Израиля просит российские власти помиловать осужденную соотечественницу

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Президент Израиля попросил Путина помиловать осужденную израильтянку

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Президент Израиля попросил Путина помиловать осужденную соотечественницу

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Президент Израиля попросил Путина помиловать осуждённую израильтянку

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Ривлин попросил Путина помиловать осужденную в России израильтянку

РИА Новости09:23

Президент Израиля обратился к Путину с просьбой помиловать осужденную в РФ израильтянку

ТАСС09:41
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Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 21:05, Ашберн
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Реувен Ривлин
Израильский юрист
Израильский юрист, государственный и общественный деятель. Действующий президент Израиля с 24 июля 2014 года.
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