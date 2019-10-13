с чего всё началось

Президент Израиля Реувен Ривлин написал письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании израильтянки Наамы Иссахар, которая на этой неделе была приговорена российском судом к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков.

Армия и оружие Эсминец ВМС США Porter зашел в порт Одессы В Одесском порту к причалу Карантинного мола пришвартовался ракетный эсминец военно-морских сил (ВМС) США Porter, входящий в эскадру Североатлантического альянса.

Наука Нобелевский лауреат назвал главные причины развития рака Главными причинами возникновения рака являются естественные процессы жизнедеятельности клеток, а не радиация или канцерогены, рассказал лауреат Нобелевской премии по химии Томас Линдал ТАСС в кулуарах XIV Всероссийского фестиваля Nauka 0+.

Происшествия В Ленинградской области диджея зарезали за «неправильную» музыку Следователи ищут мужчину, подозреваемого в убийстве диджея в кафе в Кировском районе Ленинградской области.

Политика РПЦ даст оценку решению Элладской церкви об автокефалии Украины В свою очередь Священный синод Московского патриархата пообещал дать оценку тому, как решение архиереев о "новой церкви" Украины повлияет на взаимоотношения Русской православной церкви (РПЦ) и Греческой.

Армия и оружие Военные из США и Турции совершат наблюдательный полет над Россией "С 14 по 18 октября в рамках реализации международного Договора по открытому небу совместная миссия Турции и США выполнит наблюдательный полёт над территорией Российской Федерации на турецком самолёте СН-235 с аэродрома Кубинка", - цитирует Рыжкова газета российских вооруженных сил "Красная звезда".

Религия Православные празднуют Покров Пресвятой Богородицы В понедельник 14 октября 2019 года Православная Церковь отмечает великий праздник – Покров Пресвятой Богородицы.

Политика Независимый кандидат побеждает на выборах президента в Тунисе Независимый политик, профессор конституционного права Каис Саид уверенно лидирует на президентских выборах в Тунисе.

Шоу-бизнес В Instagram Анастасии Заворотнюк опубликовано новое фото В официальном аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк в сервисе Instagram появилась новая фотография — в честь 11-й годовщины венчания с ее супругом Петром Чернышевым.

Происшествия В Саратове сотни жителей пришли проститься с убитой девочкой В Саратове сотни жителей пришли на церемонию прощания с девятилетней Лизой Киселёвой, которая пропала утром 9 октября по пути в школу и затем была найдена мёртвой в одном из гаражей города.

Происшествия В Екатеринбурге трое человек напали на чемпиона мира по карате В Екатеринбурге трое мужчин попытались избить чемпиона мира по карате Дениса Кухарева и его коллегу Алексея Коковина, сообщила "Комсомольская правда".

Политика Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр рассказала о своей позиции по воссоединению Крыма с Россией.

Армия и оружие Курды заявили о ликвидации 75 турецких военных и семи танках Курсдкие отряды, входящие в состав вооруженной коалиции "Сирийские демократические силы" (СДС), сообщили об уничтожении 75 турецких солдат и семи танков.

Происшествия Сокращения сотрудников ГИБДД начались в нескольких регионах России "В нескольких регионах России уже началось сокращение штатной численности, но центральный аппарат Госавтоинспекции затронут не будет", - сказал собеседник агентства, добавив, что планируется сократить около 2 тыс. штатных единиц.

Авто Мантуров: на автомобили Aurus поступило 600 предзаказов Более 600 предзаказов поступило на российские автомобили представительского класса Aurus.

Здоровье Минздрав заявил о снижении смертности от алкоголя Смертность от причин, связанных с алкоголем, снизилась с 2010 года на 30% и по результатам 2018 года составила 33,2 случая на 100 тысяч населения, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.

Происшествия Участницу «Дома-2» избили на корпоративе Участницу телепроекта "Дом-2" Маргариту Овсянникову избили во время корпоратива. Видео с инцидентом артистка опубликовала в Instagram.

Происшествия В Екатеринбурге молодая женщина продала машину и пропала В Екатеринбурге пропала 27-летняя женщина, после того как отправилась на встречу с потенциальным покупателем автомобиля.