Политика

КоммерсантъКоммерсантъПрезидент Израиля попросил Путина помиловать осужденную израильтянку

Президент Израиля Реувен Ривлин написал письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании израильтянки Наамы Иссахар, которая на этой неделе была приговорена российском судом к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков.
Читать в источнике
Комментировать226
с чего всё началось
«Наама совершила серьёзную ошибку и призналась в преступлении, но в случае с молодой женщиной, которая ранее не была судима, вынесенный ей суровый приговор окажет крайне разрушительное влияние на её жизнь», — говорится в письме
, копия которого размещена на странице израильского президента в Twitter.
RT на русском09:39

Подробнее о событии

Президент Израиля попросил Путина помиловать осуждённую израильтянку

RT на русском09:39

Президент Израиля попросил Путина помиловать осужденную израильтянку

Коммерсантъ09:54

Президент Израиля обратился к Путину с просьбой помиловать осужденную в РФ израильтянку

ТАСС09:41

Президент Израиля попросил Путина помиловать осужденную в России израильтянку

Ведомости10:14

Путина попросили не допустить «разрушительного воздействия на жизнь» Иссахар

Вести.Ru09:35

Ривлин попросил Путина помиловать осужденную в России израильтянку

РИА Новости09:23

Президент Израиля попросил Путина помиловать осужденную соотечественницу

РБК09:08
Показать все источники
Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 17:59, Вашингтон
Армия и оружие

США эвакуируют военных из Сирии

Капитал страны 13:49
Армия и оружие

Эсминец ВМС США Porter зашел в порт Одессы

В Одесском порту к причалу Карантинного мола пришвартовался ракетный эсминец военно-морских сил (ВМС) США Porter, входящий в эскадру Североатлантического альянса.
REGNUM 10:48
Наука

Нобелевский лауреат назвал главные причины развития рака

Главными причинами возникновения рака являются естественные процессы жизнедеятельности клеток, а не радиация или канцерогены, рассказал лауреат Нобелевской премии по химии Томас Линдал ТАСС в кулуарах XIV Всероссийского фестиваля Nauka 0+.
REGNUM 08:44
Происшествия

В Ленинградской области диджея зарезали за «неправильную» музыку

Следователи ищут мужчину, подозреваемого в убийстве диджея в кафе в Кировском районе Ленинградской области.
РИА Новости 14:41
Происшествия

В Москве прошла серия пикетов в поддержку осужденного активиста Котова

РБК 11:30
Общество

В Екатеринбурге готовятся огласить итоги опроса по храму

Газета.Ru 15:26
Фигурное катание

Туктамышева чисто исполнила два акселя на турнире Finlandia Trophy

Спорт-Экспресс 11:24
Политика

РПЦ даст оценку решению Элладской церкви об автокефалии Украины

В свою очередь Священный синод Московского патриархата пообещал дать оценку тому, как решение архиереев о "новой церкви" Украины повлияет на взаимоотношения Русской православной церкви (РПЦ) и Греческой.
Газета.Ru вчера в 13:57
Армия и оружие

Военные из США и Турции совершат наблюдательный полет над Россией

"С 14 по 18 октября в рамках реализации международного Договора по открытому небу совместная миссия Турции и США выполнит наблюдательный полёт над территорией Российской Федерации на турецком самолёте СН-235 с аэродрома Кубинка", - цитирует Рыжкова газета российских вооруженных сил "Красная звезда".
РИА Новости 17:22
Религия

Православные празднуют Покров Пресвятой Богородицы

В понедельник 14 октября 2019 года Православная Церковь отмечает великий праздник – Покров Пресвятой Богородицы.
Фома 17:00
Происшествия

В России израильтянку приговорили к 7,5 года колонии за наркотики

Известия 11 октября в 13:06
Политика

Независимый кандидат побеждает на выборах президента в Тунисе

Независимый политик, профессор конституционного права Каис Саид уверенно лидирует на президентских выборах в Тунисе.
Известия 17:23
Шоу-бизнес

В Instagram Анастасии Заворотнюк опубликовано новое фото

В официальном аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк в сервисе Instagram появилась новая фотография — в честь 11-й годовщины венчания с ее супругом Петром Чернышевым.
РИА Новости вчера в 08:06
Происшествия

В Саратове сотни жителей пришли проститься с убитой девочкой

В Саратове сотни жителей пришли на церемонию прощания с девятилетней Лизой Киселёвой, которая пропала утром 9 октября по пути в школу и затем была найдена мёртвой в одном из гаражей города.
RT на русском 05:38
Общество

Диетологи раскрыли секрет «вечной молодости»

РИА Новости 09:16
Происшествия

В Екатеринбурге трое человек напали на чемпиона мира по карате

В Екатеринбурге трое мужчин попытались избить чемпиона мира по карате Дениса Кухарева и его коллегу Алексея Коковина, сообщила "Комсомольская правда".
РИА Новости вчера в 08:13
Политика

Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России

Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр рассказала о своей позиции по воссоединению Крыма с Россией.
РИА Новости 13:17
Общество

В Калифорнии запретят продажу меха и использование животных в цирках

РИА Новости вчера в 16:37
Происшествия

Москвичка 20 минут держала за руку выпавшую из окна соседку

Lenta.ru 13:03
Кино

«Джокер» за девять дней в России собрал более 1 млрд рублей

Sibnet Новости вчера в 03:34
Армия и оружие

Курды заявили о ликвидации 75 турецких военных и семи танках

Курсдкие отряды, входящие в состав вооруженной коалиции "Сирийские демократические силы" (СДС), сообщили об уничтожении 75 турецких солдат и семи танков.
Российская газета вчера в 23:36
Происшествия

Сокращения сотрудников ГИБДД начались в нескольких регионах России

"В нескольких регионах России уже началось сокращение штатной численности, но центральный аппарат Госавтоинспекции затронут не будет", - сказал собеседник агентства, добавив, что планируется сократить около 2 тыс. штатных единиц.
ТАСС вчера в 19:02
Авто

Мантуров: на автомобили Aurus поступило 600 предзаказов

Более 600 предзаказов поступило на российские автомобили представительского класса Aurus.
Давыдов.Индекс 06:29
Армия и оружие

Путин заявил об уникальности российского гиперзвукового оружия

REGNUM 10:43
Киберспорт

Датамайнер смог запустить меню Warcraft 3: Reforged

Cyber.sports.ru вчера в 08:22
Здоровье

Минздрав заявил о снижении смертности от алкоголя

Смертность от причин, связанных с алкоголем, снизилась с 2010 года на 30% и по результатам 2018 года составила 33,2 случая на 100 тысяч населения, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
РИА Новости 16:42
Происшествия

Участницу «Дома-2» избили на корпоративе

Участницу телепроекта "Дом-2" Маргариту Овсянникову избили во время корпоратива. Видео с инцидентом артистка опубликовала в Instagram.
РИА Новости 02:37
Политика

Посла Турции вызвали в МИД Украины из-за визита Поклонской и Бальбека

Газета.Ru 11:18
Происшествия

В Екатеринбурге молодая женщина продала машину и пропала

В Екатеринбурге пропала 27-летняя женщина, после того как отправилась на встречу с потенциальным покупателем автомобиля.
REGNUM вчера в 00:10
Армия и оружие

Советник Эрдогана не исключил столкновения турецкой армии с сирийской

Ясин Актай, советник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, заявил, что проводящая военную операцию "Источник мира" на севере Сирии турецкая армия даст отпор сирийской в случае боестолкновения на границе стран.
RT на русском 16:20
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Реувен Ривлин
Израильский юрист
Израильский юрист, государственный и общественный деятель. Действующий президент Израиля с 24 июля 2014 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное