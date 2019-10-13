с чего всё началось

Президент Израиля Реувен Ривлин написал письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании израильтянки Наамы Иссахар, которая на этой неделе была приговорена российском судом к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков.

Происшествия Один человек ранен во время стрельбы в торговом центре во Флориде Один человек получил огнестрельное ранение в воскресенье в результате стрельбы в торговом центре американского города Бока-Ратон (штат Флорида).

Космос Подвиг на орбите: 50 лет назад космонавт Филипченко спас экипаж Ровно 50 лет назад Союз-7 с космонавтами Филипченко, Волковым и Горбатко на борту стартовал с космодрома Байконур.

Экономика Sabic и РФПИ войдут в проект группы ЕСН на Дальнем Востоке Sabic и РФПИ войдут в проект группы ЕСН на Дальнем Востоке Саудовские инвесторы 14 октября впервые подпишут обязывающее соглашение по вхождению в российский нефтехимический проект.

Футбол Кирилл Новиков: «В матче с „Пюником“ „Динамо“ сделало первый шаг» Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Кирилл Новиков в интервью клубной пресс-службе поделился впечатлениями от товарищеского матча с «Пюником» (2:0). — Мне понравилось, что-то, о чем мы с ребятами говорили, что нарабатывали в тренировочном процессе, было сегодня игроками на игру перенесено.

Происшествия Убитую в Саратове школьницу похоронили на Сторожевском кладбище Девочку похоронили на Сторожевском кладбище в воскресенье, 13 октября. Прощание с Лизой К. прошло утром в храме апостолов Петра и Павла.

Футбол Кипр — Россия 0:5 Сборная России по футболу разгромила команду Кипра и досрочно вышла в финальную часть чемпионата Европы 2020 года.

Политика Посол России исключил отмену салюта в Москве в честь освобождения Риги Российский посол в Латвии Евгений Лукьянов заявил, что Россия не изменит планов о проведении салюта в Москве в честь 75-летия освобождения Риги от немецко-фашистских захватчиков, несмотря на критику латышского МИД.

Наука Нобелевский лауреат назвал главные причины развития рака Главными причинами возникновения рака являются естественные процессы жизнедеятельности клеток, а не радиация или канцерогены, рассказал лауреат Нобелевской премии по химии Томас Линдал ТАСС в кулуарах XIV Всероссийского фестиваля Nauka 0+.

Общество Россия завершает переход на цифровое телевещание Переход на цифровое телевещание в Дагестане позволит обеспечить прием телепрограмм на 98,8% территории республики, тогда как аналоговое вещание покрывало около 90%, рассказал ТАСС министр информатизации, связи и массовых коммуникаций региона Сергей Снегирев.

Политика Венгерская оппозиция одержала победу в борьбе за Будапешт Согласно результатам подсчета 82% бюллетеней, единый кандидат от оппозиции Гергель Карачон набирает 51% голосов, в то время как кандидат от правящей партии Иштван Тарлош, который управлял венгерской столицей с 2010 года, набирает около 44%.

Гаджеты Xiaomi придумала новые варианты размещения селфи-камеры Xiaomi же не перестаёт предлагать новые идеи. В новом патенте компании описаны несколько вариантов размещения селфи-камеры в смартфоне.

Происшествия Участницу «Дома-2» избили на корпоративе Участницу телепроекта "Дом-2" Маргариту Овсянникову избили во время корпоратива. Видео с инцидентом артистка опубликовала в Instagram.

Происшествия В Ленинградской области диджея зарезали за «неправильную» музыку Следователи ищут мужчину, подозреваемого в убийстве диджея в кафе в Кировском районе Ленинградской области.

Политика Зеленский: поведение Порошенко шокирует Европу Поведение Порошенко шокирует европейских руководителей, заявил Зеленский на видео, опубликованном Офисом президента Украины.

Армия и оружие Кто отдаст приказ уничтожить фашистов на Украине? На Украине в районе Донбасса сложилась идеальная ситуация для уничтожения фашиствующих националистов.

Кино Добронравов отреагировал на уход Добрынина из «Сватов» Актера Федора Добронравова спросили об уходе из сериала "Сваты" снимавшегося в проекте вместе с ним артиста Николая Добрынина.

Армия и оружие Россия не поддержала заявление СБ ООН по операции Турции в Сирии Россия не поддержала подготовленное США заявление для прессы в Совете Безопасности ООН по операции Турции в Сирии, в котором Анкару призывали прекратить проведение военной операции.

Здоровье Минздрав заявил о снижении смертности от алкоголя "Проведенный анализ показывает, что на протяжении последних 10 лет показатель общей смертности, а также смертности от внешних причин и смертности от алкоголь-ассоциированных заболеваний имеет стойкую тенденцию к снижению",- подчеркнули в министерстве.

Происшествия Сокращения сотрудников ГИБДД начались в нескольких регионах России "В нескольких регионах России уже началось сокращение штатной численности, но центральный аппарат Госавтоинспекции затронут не будет", - сказал собеседник агентства, добавив, что планируется сократить около 2 тыс. штатных единиц.

Наука Что случится, если весь лед на Земле растает за одну ночь: мировой потоп Попав в океан, огромное количество пресной воды из растаявших льдов нарушит ход течений и вызовет погодные аномалии.

Экономика Граждан Украины запишут в самозанятые в России Предложение уточнить отдельные положения законодательства о налоге на профессиональный доход (больше известен как налог для самозанятых) Минфин направил в правительство, сообщили в пресс-службе ведомства.