Политика
КоммерсантъПрезидент Израиля попросил Путина помиловать осужденную израильтянку
Президент Израиля Реувен Ривлин написал письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании израильтянки Наамы Иссахар, которая на этой неделе была приговорена российском судом к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков.
Читать в источнике
Оценить149
с чего всё началось
«Наама совершила серьёзную ошибку и призналась в преступлении, но в случае с молодой женщиной, которая ранее не была судима, вынесенный ей суровый приговор окажет крайне разрушительное влияние на её жизнь», — говорится в письме, копия которого размещена на странице израильского президента в Twitter.RT на русском09:39
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 19:34, Ашберн
Теннис
Медведев обыграл Зверева и выиграл турнир в Шанхае
Газета.Ru 06:05
Происшествия
Один человек ранен во время стрельбы в торговом центре во Флориде
Один человек получил огнестрельное ранение в воскресенье в результате стрельбы в торговом центре американского города Бока-Ратон (штат Флорида).
ТАСС 17:25
Космос
Подвиг на орбите: 50 лет назад космонавт Филипченко спас экипаж
Ровно 50 лет назад Союз-7 с космонавтами Филипченко, Волковым и Горбатко на борту стартовал с космодрома Байконур.
МИР 24 вчера в 08:38
Экономика
Sabic и РФПИ войдут в проект группы ЕСН на Дальнем Востоке
Sabic и РФПИ войдут в проект группы ЕСН на Дальнем Востоке Саудовские инвесторы 14 октября впервые подпишут обязывающее соглашение по вхождению в российский нефтехимический проект.
Коммерсантъ 18:59
Футбол
Кирилл Новиков: «В матче с „Пюником“ „Динамо“ сделало первый шаг»
Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Кирилл Новиков в интервью клубной пресс-службе поделился впечатлениями от товарищеского матча с «Пюником» (2:0). — Мне понравилось, что-то, о чем мы с ребятами говорили, что нарабатывали в тренировочном процессе, было сегодня игроками на игру перенесено.
Спорт-Экспресс 16:07
Кино
Фильм «Джокер» собрал в российском прокате более 1 млрд рублей
Аргументы и Факты 11 октября в 20:01
Происшествия
Убитую в Саратове школьницу похоронили на Сторожевском кладбище
Девочку похоронили на Сторожевском кладбище в воскресенье, 13 октября. Прощание с Лизой К. прошло утром в храме апостолов Петра и Павла.
Известия 07:10
Футбол
Кипр — Россия 0:5
Сборная России по футболу разгромила команду Кипра и досрочно вышла в финальную часть чемпионата Европы 2020 года.
РИА Новости 13:54
Политика
Президент Эквадора ввел комендантский час
Российская газета вчера в 19:34
Шоу-бизнес
Нюша удалила родинку над верхней губой
Артистка добавила, что удалила родинку из-за ее роста.
RuNews24.ru 14:44
Политика
Посол России исключил отмену салюта в Москве в честь освобождения Риги
Российский посол в Латвии Евгений Лукьянов заявил, что Россия не изменит планов о проведении салюта в Москве в честь 75-летия освобождения Риги от немецко-фашистских захватчиков, несмотря на критику латышского МИД.
RT на русском 09:09
Наука
Нобелевский лауреат назвал главные причины развития рака
Главными причинами возникновения рака являются естественные процессы жизнедеятельности клеток, а не радиация или канцерогены, рассказал лауреат Нобелевской премии по химии Томас Линдал ТАСС в кулуарах XIV Всероссийского фестиваля Nauka 0+.
REGNUM 08:44
Общество
Россия завершает переход на цифровое телевещание
Переход на цифровое телевещание в Дагестане позволит обеспечить прием телепрограмм на 98,8% территории республики, тогда как аналоговое вещание покрывало около 90%, рассказал ТАСС министр информатизации, связи и массовых коммуникаций региона Сергей Снегирев.
ТАСС 17:05
Политика
Венгерская оппозиция одержала победу в борьбе за Будапешт
Согласно результатам подсчета 82% бюллетеней, единый кандидат от оппозиции Гергель Карачон набирает 51% голосов, в то время как кандидат от правящей партии Иштван Тарлош, который управлял венгерской столицей с 2010 года, набирает около 44%.
РБК 19:26
Гаджеты
Xiaomi придумала новые варианты размещения селфи-камеры
Xiaomi же не перестаёт предлагать новые идеи. В новом патенте компании описаны несколько вариантов размещения селфи-камеры в смартфоне.
Ferra вчера в 13:17
Происшествия
Участницу «Дома-2» избили на корпоративе
Участницу телепроекта "Дом-2" Маргариту Овсянникову избили во время корпоратива. Видео с инцидентом артистка опубликовала в Instagram.
РИА Новости 02:37
Происшествия
В Ленинградской области диджея зарезали за «неправильную» музыку
Следователи ищут мужчину, подозреваемого в убийстве диджея в кафе в Кировском районе Ленинградской области.
РИА Новости 14:41
Политика
Зеленский: поведение Порошенко шокирует Европу
Поведение Порошенко шокирует европейских руководителей, заявил Зеленский на видео, опубликованном Офисом президента Украины.
Вести.Ru вчера в 04:01
Армия и оружие
Кто отдаст приказ уничтожить фашистов на Украине?
На Украине в районе Донбасса сложилась идеальная ситуация для уничтожения фашиствующих националистов.
REGNUM 12:37
Наука
Солнечный свет разлагает пластик вдесятеро быстрее, чем ожидалось
Вечерний курьер вчера в 06:37
Кино
Актёр Роберт Форстер умер в США
News.ru 11 октября в 23:54
Кино
Добронравов отреагировал на уход Добрынина из «Сватов»
Актера Федора Добронравова спросили об уходе из сериала "Сваты" снимавшегося в проекте вместе с ним артиста Николая Добрынина.
Газета.Ru 11 октября в 06:39
Армия и оружие
Россия не поддержала заявление СБ ООН по операции Турции в Сирии
Россия не поддержала подготовленное США заявление для прессы в Совете Безопасности ООН по операции Турции в Сирии, в котором Анкару призывали прекратить проведение военной операции.
Известия вчера в 19:37
Здоровье
Минздрав заявил о снижении смертности от алкоголя
"Проведенный анализ показывает, что на протяжении последних 10 лет показатель общей смертности, а также смертности от внешних причин и смертности от алкоголь-ассоциированных заболеваний имеет стойкую тенденцию к снижению",- подчеркнули в министерстве.
РИА Новости 16:42
Происшествия
Сокращения сотрудников ГИБДД начались в нескольких регионах России
"В нескольких регионах России уже началось сокращение штатной численности, но центральный аппарат Госавтоинспекции затронут не будет", - сказал собеседник агентства, добавив, что планируется сократить около 2 тыс. штатных единиц.
ТАСС вчера в 19:02
Наука
Что случится, если весь лед на Земле растает за одну ночь: мировой потоп
Попав в океан, огромное количество пресной воды из растаявших льдов нарушит ход течений и вызовет погодные аномалии.
Популярная механика 12:17
Экономика
Граждан Украины запишут в самозанятые в России
Предложение уточнить отдельные положения законодательства о налоге на профессиональный доход (больше известен как налог для самозанятых) Минфин направил в правительство, сообщили в пресс-службе ведомства.
Известия 18:28
Космос
В великую неизвестность: «Кассини», смелая миссия по изучению Сатурна
ГЛАС.RU 11 октября в 04:52
Шоу-бизнес
Максим Виторган высказался о свадьбе Ксении Собчак
Актер Максим Виторган-младший стал гостем передачи "На троих" с Екатериной Котрикадзе и Тихоном Дзядко.
Дни.ру вчера в 05:04