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Президент Хорватии Миланович решил заблокировать присоединение Финляндии и Швеции к НАТО

Президент Хорватии Зоран Миланович считает, что Загреб должен последовать примеру Анкары и попытаться блокировать процесс рассмотрения заявок Швеции и Финляндии на вступление в НАТО, сообщает
 Associated Press.
Lenta.ru
Зоран Миланович заявил, что «хорваты в БиГ как политическое образование» уничтожаются (цитата по изданию Danas).
Коммерсантъ
Миланович подчеркнул, что тот, кто выступит в парламенте против ратификации соглашения о вступлении данных государств в НАТО, "будет на стороне отстаивания хорватских национальных интересов".
ИА Новороссия
В среду сообщалось, что Турция заблокировала начало переговоров в НАТО касательно вступления Финляндии и Швеции в альянс.
Московский Комсомолец

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Президент Хорватии Миланович решил заблокировать присоединение Финляндии и Швеции к НАТО
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