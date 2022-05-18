РИА НовостиПрезидент Хорватии Миланович решил заблокировать присоединение Финляндии и Швеции к НАТОПрезидент Хорватии Зоран Миланович считает, что Загреб должен последовать примеру Анкары и попытаться блокировать процесс рассмотрения заявок Швеции и Финляндии на вступление в НАТО, сообщает Associated Press.Lenta.ruЗоран Миланович заявил, что «хорваты в БиГ как политическое образование» уничтожаются (цитата по изданию Danas).КоммерсантъМиланович подчеркнул, что тот, кто выступит в парламенте против ратификации соглашения о вступлении данных государств в НАТО, "будет на стороне отстаивания хорватских национальных интересов".ИА НовороссияВ среду сообщалось, что Турция заблокировала начало переговоров в НАТО касательно вступления Финляндии и Швеции в альянс.Московский КомсомолецЧитать далееСвернутьЦентральная Служба НовостейЦентральная Служба НовостейРЕН ТВИА Красная ВеснаВечерняя МоскваНовый ДеньФАНРамблерЦарьградРБКRT на русскомREGNUMDaily StormКомсомольская правдаПодробнее о событииПрезидент Хорватии Миланович решил заблокировать присоединение Финляндии и Швеции к НАТОРИА Новости14:54Президент Хорватии намерен отговорить посла страны в НАТО от поддержки Финляндии и ШвецииТАСС12:58Президент Хорватии высказался против вступления Финляндии и Швеции в НАТОRT на русском14:03Глава Хорватии хочет отговорить посла страны в НАТО от поддержки Финляндии и ШвецииФАН13:53Президент Хорватии Миланович захотел заблокировать присоединение к НАТО Финляндии и ШвецииLenta.ru13:42Президент Хорватии призвал блокировать вступление Швеции и Финляндии в НАТОИнтерфакс13:29Президент Хорватии призвал помешать вступлению Финляндии и Швеции в НАТОРБК14:39Показать ещёОценить1,5KПоделиться