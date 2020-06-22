Президент Хорватии Зоран Миланович не приедет на парад Победы 24 июня, сообщили РИА Новости в посольстве страны в Москве.

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Президент Хорватии Зоран Миланович отменил поездку на парад Победы в Москву. Об этом в понедельник, 22 июня, сообщило посольство страны.

Президент Хорватии не приедет на парад Победы в Москву

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