Политика
ИзвестияПрезидент Хорватии не приедет на парад Победы в Москву
Президент Хорватии Зоран Миланович отменил поездку на парад Победы в Москву. Об этом в понедельник, 22 июня, сообщило посольство страны.
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Президент Хорватии Зоран Миланович не приедет на парад Победы 24 июня, сообщили РИА Новости в посольстве страны в Москве.РИА Новости08:46
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Сломавшийся самолет мешает президенту Хорватии прибыть на парад Победы в Москву
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«Сломался самолет»: президент Хорватии не прилетит на московский парад Победы
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