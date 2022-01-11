РИА НовостиПрезидент Казахстана Токаев поручил бороться с необоснованным выводом средств из страныПо данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек.РИА НовостиНа первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы".РИА НовостиУтром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез.РИА НовостиСовет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране.Finam.RuЧитать далееСвернутьPiter.tvPiter.tvПодробнее о событииПрезидент Казахстана Токаев поручил бороться с незаконным выводом средств из страныBanki Loansвчера в 04:10Токаев подчеркнул необходимость бороться с необоснованным выводом средств из КазахстанаМосковский Комсомолецвчера в 03:48Токаев заявил, что необходимо бороться с незаконным выводом денег из КазахстанаPiter.tvвчера в 03:32Президент Казахстана Токаев поручил бороться с необоснованным выводом средств из страныРИА Новостивчера в 02:56Президент Казахстана Токаев поручил проконтролировать необоснованный вывод средств из страныПРАЙМвчера в 01:00Показать ещёОценить23Поделиться