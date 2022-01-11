Будьте в Плюсе

Президент Казахстана Токаев поручил бороться с необоснованным выводом средств из страны

По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек.
РИА Новости
На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы".
РИА Новости
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез.
РИА Новости
Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране.
Finam.Ru

Подробнее о событии

Президент Казахстана Токаев поручил бороться с незаконным выводом средств из страны
Banki Loansвчера в 04:10
Токаев подчеркнул необходимость бороться с необоснованным выводом средств из Казахстана
Московский Комсомолецвчера в 03:48
Токаев заявил, что необходимо бороться с незаконным выводом денег из Казахстана
Piter.tvвчера в 03:32
Президент Казахстана Токаев поручил бороться с необоснованным выводом средств из страны
РИА Новостивчера в 02:56
Президент Казахстана Токаев поручил проконтролировать необоснованный вывод средств из страны
ПРАЙМвчера в 01:00

Интересное

В МВД России предупредили о новой схеме телефонного мошенничества

В московском ГУ МВД России рассказали о появлении новой телефонной мошеннической схемы для обмана клиентов банков.
Известия20:50

Курс доллара падает до 1,1331 за евро на снижении доходности гособлигаций США до 1,745%

Курс доллара во вторник днем умеренно снижается, в том числе по отношению к евро, на уменьшении доходности гособлигаций США, свидетельствуют данные торгов.
ПРАЙМвчера в 05:07

Журналист и телеведущий Михаил Зеленский умер в Доминикане на 47-м году жизни

Умер телеведущий Михаил Зеленский, сообщил на странице Facebook заместитель руководителя телеканала "Россия-Культура" Александр Ефимович.
РИА Новости16:32

На Сахалине из-за непогоды закрыли движение по региональным автодорогам

На Сахалине из-за мощного снежного циклона 12 января перекрывают движение на дорогах регионального значения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном правительстве.
REGNUM22:38

Экономист Григорьева: при начислении пенсии не учитывают время очного обучения студента

Срок службы в армии и отпуск по уходу за ребенком до полутора лет учитывается, но лишь в том случае, если до и после наступления этих периодов гражданин работал.
РИА Новости19:15

Уфолог обнаружил на спутнике Плутона огромный инопланетный корабль

Заинтересовался спутником Плутона и Скотт Уоринг, обнаружив на снимках его поверхности огромный объект, который, как считает эксперт, является инопланетным кораблем.
Территория новостей9 января в 17:00

Задержанного казахстанского бойца Хамитова освободили в тяжелом состоянии

Казахстанского бойца Куата Хамитова, которого задержали за участие в незаконном митинге, освободили.
Газета.Ruвчера в 15:23

Экономист спрогнозировал индексацию пенсий в РФ в ближайшее время

11 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль рассчитывает в ближайшее время решить задачу по индексации пенсий в стране не ниже уровня инфляции.
Известия18:22

В Екатеринбурге массово отменяют занятия в школах после сообщений о минировании

После новогодних праздников ложные сообщения о минированиях поступают в школы города ежедневно.
66.ru22:29

Смолов прошел медосмотр перед переходом в московское «Динамо»

11 января форвард московского «Локомотива» Федор Смолов прошел медосмотр в Международном центре охраны здоровья для перехода в московское «Динамо», сообщает Sport24.
Metaratingsвчера в 02:45