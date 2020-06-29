Коронавирус

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецВ Казахстане могут ввести жесткий карантин из-за коронавируса

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил государственной комиссии рассмотреть вопрос о возможном введении жесткого карантина в стране, так как после снятия в начале мая ограничений из-за пандемии, число выявляемых заражений выросло в семь раз.
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с чего всё началось
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству в течение двух дней подготовить предложения по возвращению жесткого карантина из-за роста числа зараженных коронавирусом, говорится
 на сайте главы республики.
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