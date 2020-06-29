Коронавирус

РБКРБКПрезидент Казахстана поручил продумать возврат к жесткому карантину

«С целью принятия экстренных мер по стабилизации текущей эпидемиологической ситуации поручаю Госкомиссии в двухдневный срок проработать и внести мне предложение по вопросу введения жесткого карантина по аналогии с тем, который действовал в марте—мае текущего года», — заявил президент.
Читать в источнике
Комментировать153

Подробнее о событии

В Казахстане планируют вернуть жесткий карантин из-за COVID-2019

Газета.Ru10:35

Токаев поручил проработать возможность введения жесткого карантина

РИА Новости10:12

Токаев поручил проработать возможность введения жёсткого карантина

RT на русском08:45

Президент Казахстана поручил продумать возврат к жесткому карантину

РБК09:17

Казахстан вернется к жесткому карантину из-за коронавируса

Lenta.ru08:45

Казахстан возвращается к жесткому карантину из-за коронавируса

Эхо Москвы09:33

Токаев поручил рассмотреть вопрос о введении жесткого карантина из-за коронавируса

ТАСС08:42
Показать все источники
Автоматически обработаны 7244 источника, обновлено в 10:41, Ашберн
Происшествия

При пожаре на северо-востоке Москвы пострадали семь человек

Газета.Ru 09:40
533
Политика

Владимир Путин откроет Ржевский мемориал Советскому солдату

Tverigrad.ru 09:20
19
Общество

Греф ответил на обвинения Михалкова в «Бесогоне»

Слова с критикой демократии и власти большинства, которые режиссер Никита Михалков цитировал в своей программе «Бесогон», — это вырванная из контекста фраза, заявил глава Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС.
РБК 05:02
167
Энергетика

В Китае решили создать крупнейшего в мире покупателя нефти

Bloomberg отмечает, что объединение этих компаний в вопросе проведения закупочной политики привело бы к созданию крупнейшего в мире покупателя нефти.
РБК 05:46
16
Происшествия

Суд вернул в прокуратуру дело о краже имущества Чубайса

Одинцовский городской суд Подмосковья вернул в прокуратуру дело о краже имущества гендиректора "Роснано" Анатолия Чубайса на 70 млн рублей.
Газета.Ru вчера в 08:48
363
Политика

Иран выдал ордер на арест Трампа и запросил помощь Интерпола

Власти Ирана выдали ордер на арест президента США Дональда Трампа и ещё более 30 лиц, которые, по мнению иранских властей, причастны к убийству командующего спецподразделением «Аль-Кудс» в составе Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани.
RT на русском 07:51
31
Общество

Волочкову оштрафовали за поездку в Дивеево и нарушение карантина

Танцовщице Анастасии Волочковой выписали штраф за то, что она посетила монастырь в закрытом на карантин поселке Дивеево (Нижегородская область).
Вести.Ru 07:51
160
Общество

Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей

В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости вчера в 18:20
2K
Происшествия

Давшую показания на Серебренникова попросили освободить от наказания

Прокуратура попросила суд освободить от наказания бывшего бухгалтера «Седьмой студии» Нину Масляеву, показания которой легли в основу приговора по делу режиссера Кирилла Серебренникова, сообщила РБК пресс-секретарь Мещанского суда Юлия Котомина.
РБК 07:35
30
Культура

Асмус снова снимется в откровенной сцене в новом фильме

Актриса Кристина Асмус снова снимется в откровенной сцене в фильме "Китобой", рассказал о фильме своего ученика Филиппа Юрьева режиссер Алексей Учитель, пишет сайт kp.ru.
Газета.Ru 07:41
115
Происшествия

Главврач больницы в Коммунарке назвал число пациентов на лечении

Известия 05:15
939
Футбол

Памятник Фёдору Черенкову открыт на Троекуровском кладбище в Москве

В Москве на Троекуровском кладбище состоялась церемония открытия памятника прославленному советскому футболисту «Спартака» Фёдору Черенкову.
RT на русском вчера в 07:39
Транспорт

Открылся участок ЦКАД от Можайского до Новорижского шоссе

Движение по участку Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) от Можайского до Новорижского шоссе открыто.
Коммерсантъ 03:50
97
Общество

Мишустин заявил о 30-кратном росте числа работающих удаленно россиян

Число россиян, работающих удаленно, выросло с 1 апреля в 30 раз.
BFM.ru 09:51
Общество

Всероссийская перепись населения пройдет в апреле 2021 года

Изначально планировалось, что Всероссийская перепись населения должна была пройти в октябре 2020 года, но из-за пандемии COVID-19 Росстат предложил правительству РФ перенести ее на 2021 год.
Вести.Ru 10:04
34
Происшествия

Суд не смог решить, оглашать ли переписку историка Соколова с Ещенко

Суд отложил заседание по делу историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, для принятия решения об оглашении личной переписки влюбленных, передает корреспондент РИА Новости из Октябрьского районного суда.
РИА Новости 10:35
42
Общество

Граждане РФ могут получить обещанные выплаты 1 июля

В ходе совещания ПФР обсуждались выплаты по 10 тысяч рублей на каждого ребенка 16 лет.
Финансовая газета вчера в 06:30
85
Армия и оружие

Российские истребители сопроводили самолеты США над Черным морем

Российские истребители Су-27 поднялись в воздух для перехвата двух американских военных самолетов над Черным морем, пишет РИА "Новости" со ссылкой на Национальный центр управления обороной.
Газета.Ru 08:54
145
Авто

В интернете появились дебютные рендеры нового седана Lada Vesta

Актуальную Lada Vesta, которая осенью 2019-го лишь слегка "посвежела", ждет полное обновление - кардинально изменится не только ее салон, но и экстерьер.
Новые автомобили 07:52
3
Политика

Глава УПЦ требует от Константинопольского патриарха новый томос

Подписание томоса со стороны Константинополя произошло с нарушением всех фундаментальных канонических церковных правил, заявила каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата.
Вести.Ru 08:03
3
Авто

В России с 1 июля вступят в силу три новых изменения для водителей

С 1 июля на территории Российской Федерации вступит в силу целый ряд нововведений для водителей и владельцев автомобилей.
Новые автомобили вчера в 23:15
976
Хоккей

Хоккеист Овечкин признан лучшим восьмым номером в истории НХЛ

РИАМО 09:58
1
Финансы

Ющенко заявил, что Украина переживает тяжелый экономический кризис

Бывший президент Украины Виктор Ющенко заявил, что страна переживает тяжелый кризис, сегодня 50% бизнеса в стране находится в тени, а на руках у населения содержится сумма, эквивалентная годовому бюджету страны, которая не работает на рынке.
РИА Новости 08:20
Экономика

В России создадут резерв из 300 млн масок

Порядка 300 млн масок войдут в создаваемый в России резерв средств индивидуальной защиты (СИЗ), сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью газете "Ведомости".
ТАСС 08:27
2
Энергетика

В США объявил о банкротстве добытчик сланцевой нефти Chesapeake Energy

Американская компания Chesapeake Energy, специализирующаяся на добыче сланцевой нефти, объявила о банкротстве.
Известия вчера в 23:30
182
Происшествия

В Москве задержали участников пикетов в поддержку Юлии Цветковой

В Москве у памятника Крупской на Сретенском бульваре задержали участников одиночных пикетов в поддержку ЛГБТ-активистки Юлии Цветковой, сообщает «ОВД-Инфо».
Коммерсантъ 27 июня в 10:56
913
Общество

Суд приговорил экс-премьера Франции к 5 годам тюрьмы

Суд приговорил экс-премьера Франции Француа Фийона к пяти годам тюрьмы по делу о финансовых нарушениях, сообщает BFM TV.
Газета.Ru 08:50
4
Политика

Трамп: разведка США опровергла информацию о сговоре России и талибов

Президент США Дональд Трамп сообщил, что разведка страны признала недостоверной информацию о приписываемом России предложении вознаграждения представителям террористической организации «Талибан» (запрещена в РФ) за нападение на американских военных.
Московский Комсомолец вчера в 22:55
Футбол

Решение вернуть Гончаренко в ЦСКА принял лично Орешкин, а не Гинер

Metaratings 09:52
Кино

Актер Marvel обвинил в расизме создателей фильма «Черная пантера»

Piter.tv вчера в 09:05
174
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Касым-Жомарт Кемелевич Токаев
Казахстанский политик
Казахстанский государственный и политический деятель, действующий президент Республики Казахстан и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Республики Казахстан с 20 марта 2019. Председатель Сената парламента Республики Казахстан с 16 октября 2013 по 20 марта 2019.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное