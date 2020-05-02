с чего всё началось

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев своим указом прекратил полномочия депутата сената парламента Дариги Назарбаевой, сообщает пресс-служба главы государства. Назарбаева с 20 марта 2019 года была спикером сената парламента Казахстана.

Происшествия Выгуливавший собаку житель Подмосковья напал на полицейских ТАСС со ссылкой на источник сообщил о том, что подозреваемый выгуливал собаку и напал с ножом на полицейских из-за замечания по поводу выгула, нарушающего правила самоизоляции. 405

Здоровье Сроки пика эпидемии коронавируса назвали в Минздраве Замдиректора Национального исследовательского медицинского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Владимир Чуланов в эфире программы «Вести с Дмитрием Киселевым» на телеканале «Россия 24» заявил, что в ближайшие несколько недель Россия может достичь пика по числу зараженных коронавирусом граждан. 148

Здоровье В Минздраве раскрыли основные пути заражений коронавирусом Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что вторая волна эпидемии коронавируса может проявиться в виде второго пика на графике выявленных случаев инфицирования. 7

Путешествия Названы готовящиеся открыть границы и принять туристов страны Не все страны начнут массово открывать границы в связи с пандемией коронавируса, однако есть ряд стран, которые готовятся пустить туристов на свои земли. 160

Общество Скорректирован прогноз по эпидемии в России Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура. 2,8K

Общество Глава Роспотребнадзора допустила продление ограничений до июня Глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила возможности продления ограничительных мер до июня, если россияне начнут нарушать режим самоизоляции в майские праздники. 2,2K

Общество Тренер «Ахмата» высказался о недовольных россиянах Главный тренер грозненского "Ахмата" Игорь Шалимов раскритиковал россиян, просящих денег у государства в период режима самоизоляции. 1K

Происшествия В Челябинской области умерли восемь человек с COVID-19 Челябинск, 4 мая 2020, 09:18 — REGNUM В Челябинской области с начала пандемии скончались восемь человек с COVID-19.

Политика Парасюк признал, что активисты «майдана» вели стрельбу по милиционерам Киев, 4 мая 2020, 08:47 — REGNUM Участники акций протеста в центре Киева вели огонь по сотрудникам правоохранительных органов 20 февраля 2014 года, заявил бывший депутат Верховной рады Владимир Парасюк в интервью журналисту Дмитрию Гордону, которое опубликовано на его youtube-канале. 3

Политика Трамп указал на ужасную ошибку Китая в ситуации с коронавирусом После появления нового коронавируса китайские власти совершили ужасную ошибку и пытались ее скрыть.

Общество Часть ограничений сохранят до появления вакцины от коронавируса В интервью телеканалу "Россия 24" глава ведомства подчеркнул, что выход на плато по коронавирусу не означает, что можно снять все ограничения и вернуться к прежней жизни. 3,6K

Общество В Саратовской области выявлено 74 новых случая заражения SARS-CoV-2 Саратов, 4 мая 2020, 09:40 — REGNUM По информации оперативного штаба при правительстве Саратовской области на 4 мая общее число зараженных коронавирусной инфекцией среди жителей региона достигло 659 случаев, за сутки выявлено 74 новых зараженных. 350

Общество Владимир Уйба ответил на вопросы жителей Коми Врио главы Коми Владимир Уйба записал большое видео с ответами на поступившие от местных жителей вопросы. 12

Общество В Москве от коронавируса вылечились еще 544 человека В Москве вылечились от коронавируса уже 7 573 человека сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. 164

Общество В Крыму подтвердили еще шесть случаев коронавируса На полуострове обнаружили шесть новых случаев коронавируса. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Общество В России ряд ограничений сохранится до появления вакцины от COVID-19 Москва, 4 мая 2020, 09:56 — REGNUM Некоторые ограничительные меры, которые были введены в России на фоне пандемии коронавирусной инфекции, сохранятся до тех пор, пока в не будет найдено эффективное лекарство или вакцина от COVID-19.

Общество Попова заявила о невозможности закончить циркуляцию вируса «Полностью закончить циркуляцию вируса на сегодняшний день не представляется возможным, как бы ни закрыта была страна». 277

Гаджеты Стартовали продажи трёх смартфонов Honor по цене от 6 990 рублей Honor 9A оснащается чипом NFC и тройной камерой. Его дисплей имеет диагональ 6,3 дюйма. Такой смартфон стоит 10 990 рублей.