Политика

ИнтерфаксИнтерфаксПрезидент Казахстана прекратил полномочия депутата Дариги Назарбаевой

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев своим указом прекратил полномочия депутата сената парламента Дариги Назарбаевой, сообщает пресс-служба главы государства. Назарбаева с 20 марта 2019 года была спикером сената парламента Казахстана.
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с чего всё началось
Утром 2 мая на сайте президентской администрации Казахстана появилось краткое сообщение
: «Указом главы государства прекращены полномочия депутата Сената Парламента Республики Казахстан Назарбаевой Дариги Нурсултановны».
Коммерсантъ02 мая в 13:56

Подробнее о событии

Дарига Назарбаева лишена полномочий депутата Сената Казахстана

Московский Комсомолец01:25

Даригу Назарбаеву лишили ключевого поста спикера Сената Казахстана

Коммерсантъ02 мая в 13:56

Президент Казахстана поблагодарил Назарбаеву за работу спикером сената

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Токаев прекратил депутатские полномочия спикера Сената Казахстана Дариги Назарбаевой

ТАСС02 мая в 06:56

Эксперт прокомментировал прекращение полномочий Дариги Назарбаевой

РИА Новости02 мая в 06:04

Президент Казахстана прекратил полномочия депутата и спикера сената Дариги Назарбаевой — старшей дочери экс-президента

Эхо Москвы02 мая в 23:00

Указом Токаева Дарига Назарбаева освобождена от должности депутата Сената Казахстана

Ёлдаш02 мая в 02:53
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Происшествия

Выгуливавший собаку житель Подмосковья напал на полицейских

ТАСС со ссылкой на источник сообщил о том, что подозреваемый выгуливал собаку и напал с ножом на полицейских из-за замечания по поводу выгула, нарушающего правила самоизоляции.
РБК вчера в 06:08
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Здоровье

Сроки пика эпидемии коронавируса назвали в Минздраве

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Live24 01:01
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Общество

Аэрофлот назвал сроки восстановления международного авиасообщения

Возобновить международное авиасообщение "Аэрофлот" планирует в середине лета.
Российская газета 00:40
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Здоровье

В Минздраве раскрыли основные пути заражений коронавирусом

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что вторая волна эпидемии коронавируса может проявиться в виде второго пика на графике выявленных случаев инфицирования.
Lenta.ru вчера в 23:22
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Путешествия

Названы готовящиеся открыть границы и принять туристов страны

Не все страны начнут массово открывать границы в связи с пандемией коронавируса, однако есть ряд стран, которые готовятся пустить туристов на свои земли.
Газета.Ru 01:21
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Общество

Скорректирован прогноз по эпидемии в России

Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru 02 мая в 04:54
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Шоу-бизнес

Рудковская «размазала» блогеров за слухи о психике сына

Музыкальный продюсер Яна Рудковская рассказала о здоровье своего сына Александра Плющенко.
Московский Комсомолец вчера в 13:33
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Общество

Попова оценила возможность снятия ограничений с 12 мая

Попова отметила, что решение о снятии ограничений будет приниматься исходя из эпидемической ситуации.
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Общество

Глава Роспотребнадзора допустила продление ограничений до июня

Глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила возможности продления ограничительных мер до июня, если россияне начнут нарушать режим самоизоляции в майские праздники.
Smolnarod.ru вчера в 08:36
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Общество

Тренер «Ахмата» высказался о недовольных россиянах

Главный тренер грозненского "Ахмата" Игорь Шалимов раскритиковал россиян, просящих денег у государства в период режима самоизоляции.
Газета.Ru вчера в 15:52
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Происшествия

В Челябинской области умерли восемь человек с COVID-19

Челябинск, 4 мая 2020, 09:18 — REGNUM В Челябинской области с начала пандемии скончались восемь человек с COVID-19.
REGNUM 02:18
Политика

Парасюк признал, что активисты «майдана» вели стрельбу по милиционерам

Киев, 4 мая 2020, 08:47 — REGNUM Участники акций протеста в центре Киева вели огонь по сотрудникам правоохранительных органов 20 февраля 2014 года, заявил бывший депутат Верховной рады Владимир Парасюк в интервью журналисту Дмитрию Гордону, которое опубликовано на его youtube-канале.
REGNUM 01:47
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Политика

Трамп указал на ужасную ошибку Китая в ситуации с коронавирусом

После появления нового коронавируса китайские власти совершили ужасную ошибку и пытались ее скрыть.
БИЗНЕС Online 01:09
Общество

Жители России рассказали о своих увлечениях во время самоизоляции

Москва, 4 мая 2020, 08:44 — REGNUM Аналитики сервиса «Работа.ру» провели опрос и выяснили, чем жители России занимаются во время самоизоляции.
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Сергей Цивилёв в очередной раз обратится к жителям Кузбасса

Напомни, ранее Сергей Цивилёв неоднократно обращался к жителям региона в связи с ситуацией с коронавирусом.
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Песков заявил, что Путин продолжит работать в условиях ограничений

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский глава Владимир Путин продолжит работать в условиях ограничительных мер.
Газета.Ru вчера в 12:27
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Происшествия

Девушка прилетела в Нижневартовск, скрыв диагноз «коронавирус»

Несовершеннолетняя девушка прибыла самолётом в Нижневартовск, скрыв подтверждённое у неё заражение коронавирусной инфекцией.
RT на русском 02:16
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Общество

Часть ограничений сохранят до появления вакцины от коронавируса

В интервью телеканалу "Россия 24" глава ведомства подчеркнул, что выход на плато по коронавирусу не означает, что можно снять все ограничения и вернуться к прежней жизни.
Астрахань FM 00:46
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Общество

В Саратовской области выявлено 74 новых случая заражения SARS-CoV-2

Саратов, 4 мая 2020, 09:40 — REGNUM По информации оперативного штаба при правительстве Саратовской области на 4 мая общее число зараженных коронавирусной инфекцией среди жителей региона достигло 659 случаев, за сутки выявлено 74 новых зараженных.
REGNUM 02:40
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Общество

Владимир Уйба ответил на вопросы жителей Коми

Врио главы Коми Владимир Уйба записал большое видео с ответами на поступившие от местных жителей вопросы.
Невские Новости 01:02
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В Москве от коронавируса вылечились еще 544 человека

В Москве вылечились от коронавируса уже 7 573 человека сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
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Общество

В Крыму подтвердили еще шесть случаев коронавируса

На полуострове обнаружили шесть новых случаев коронавируса. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Московский Комсомолец 03:04
Общество

В России ряд ограничений сохранится до появления вакцины от COVID-19

Москва, 4 мая 2020, 09:56 — REGNUM Некоторые ограничительные меры, которые были введены в России на фоне пандемии коронавирусной инфекции, сохранятся до тех пор, пока в не будет найдено эффективное лекарство или вакцина от COVID-19.
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Марат Башаров пожертвует в благотворительный фонд 1,25 млн рублей

Актер и телеведущий Марат Башаров заявил, что передаст 1,25 млн рублей в благотворительный фонд "Закят" "сирийским детишкам" ("Закят" — благотворительный фонд при Московской соборной мечети, — прим. ред.).
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«Полностью закончить циркуляцию вируса на сегодняшний день не представляется возможным, как бы ни закрыта была страна».
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Названа новая причина высокой смертности от коронавируса

Высокий уровень смертности от коронавируса в некоторых странах связан с недостатком витамина D в организме.
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Казахстанский государственный и политический деятель, действующий президент Республики Казахстан и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Республики Казахстан с 20 марта 2019. Председатель Сената парламента Республики Казахстан с 16 октября 2013 по 20 марта 2019.
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