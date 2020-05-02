с чего всё началось

Шоу-бизнес Волочкова завершила домашнее выступление швырянием парика в оператора Известная балерина и экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова поделилась с подписчиками, как прошла ее спонтанная домашняя встреча с друзьями в самоизоляции. 4

Политика В США члены конгресса отказались от быстрых тестов на коронавирус Вашингтон, 3 мая 2020, 01:24 — REGNUM Предложение Белого дома развернуть комплекс для быстрого тестирования на новый коронавирус для конгрессменов было отклонено конгрессом США, 2 мая передает телеканал CNN. 3

Энергетика Цены на нефть снова перешли к росту Мировые цены на нефть вернулись к росту после того, как утренний подъем сменился уходом в минус. 69

Происшествия Врач выпал из окна воронежской больницы Следователи проводят проверку по факту травмирования врача скорой медицинской помощи Новоусманской районной больницы Воронежской области, выпавшего из окна медучреждения. 1,5K

Кино Новый российский фильм «Шугалей» бьет рекорды на торрентах Кинокартина «Шугалей» была снята за рекордные 48 дней, в двух странах, в ней задействованы не только российские, но и зарубежные актеры.

Экономика Berkshire Уоррена Баффетта отчиталась об убытке в $50 млрд Инвестфирма Berkshire Hathaway бизнесмена Уоррена Баффетта отчиталась о рекордном квартальном чистом убытке почти в $50 млрд на фоне пандемии коронавируса. 18

Общество Западные спецслужбы обвинили Китай в уничтожении данных о COVID-19 Власти Китая намеренно скрывали и уничтожали данные о вспышке коронавируса в стране, сообщила 2 мая австралийская газета The Daily Telegraph со ссылкой на 15-страничный доклад разведывательного союза «Пять глаз» (США, Австралия, Канада, Великобритания и Новая Зеландия). 23

Общество Собянин назвал условия ослабления ограничений в Москве Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, какие меры принимают в столице для борьбы с коронавирусом, а также дал прогноз, когда власти могут пойти на ослабление ограничений. 504

Общество Треть работников Чаяндинского месторождения заразилась коронавирусом Коронавирусом заразились более трех тысяч человек, работающих на Чаяндинском месторождении в Якутии, сообщила зампред правительства региона Ольга Балабкина в Telegram. 53