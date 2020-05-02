Политика
BFM.ruПрезидент Казахстана прекратил полномочия сенатора Дариги Назарбаевой
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о прекращении полномочий спикера Сената Дариги Назарбаевой.
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с чего всё началось
Утром 2 мая на сайте президентской администрации Казахстана появилось краткое сообщение: «Указом главы государства прекращены полномочия депутата Сената Парламента Республики Казахстан Назарбаевой Дариги Нурсултановны».Коммерсантъ13:56
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