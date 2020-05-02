Политика

BFM.ruBFM.ruПрезидент Казахстана прекратил полномочия сенатора Дариги Назарбаевой

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о прекращении полномочий спикера Сената Дариги Назарбаевой.
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Токаев прекратил депутатские полномочия спикера Сената Казахстана Дариги Назарбаевой

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Президент Казахстана поблагодарил Назарбаеву за работу спикером сената

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Указом Токаева Дарига Назарбаева освобождена от должности депутата Сената Казахстана

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Дарига Назарбаева покидает Сенат Парламента Казахстана

Вести.Ru04:25
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 11:29, Ашберн
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Путин обратится к россиянам 9 мая

Трансляция пройдет 9 мая более чем на 200 медиаэкранах в Москве, в онлайн-кинотеатре Okko, на портале «Бессмертного полка России» и в социальных сетях.
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Общество

Власти Сочи не рекомендуют отелям открывать бронирование с 1 июня

Сочи, Краснодарский край, 2 мая 2020, 18:05 — REGNUM Власти Сочи не рекомендуют отелям открывать бронь с 1 июня и дождаться стабилизации обстановки с коронавирусом.
REGNUM 11:05
Политика

Зеленский призвал сделать все для расследования трагедии в Одессе

Государство должно сделать все для расследования событий 2 мая 2014 года в Одессе, заявил в субботу президент Украины Владимир Зеленский.
РИА Новости 09:13
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У Татьяны Васильевой нашли коронавирус

Газета.Ru 10:37
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Общество

«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве

Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
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Никита Джигурда вызвал на поединок Владимира Соловьева

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Общество

Жителей Подмосковья начнут штрафовать за отсутствие масок

Как сообщало ИА REGNUM, согласно постановлению губернатора Московской области, жителям региона в период с 1 мая по 11 мая включительно настоятельно рекомендовано использовать средства индивидуальной защиты — маски и респираторы — при нахождении в местах общего пользования, включая аптеки, магазины, такси, поликлиники.
REGNUM 07:29
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Общество

Собянин назвал условия ослабления ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, какие меры принимают в столице для борьбы с коронавирусом, а также дал прогноз, когда власти могут пойти на ослабление ограничений.
РИА Новости 09:52
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Происшествия

При взрыве на плавбазе в Находке погиб сварщик

В Находке при взрыве на плавбазе "Всеволод Сибирцев" погиб сварщик, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Федерального агентства морского и речного транспорта.
РИА Новости 01:28
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Политика

Российских военных медиков не пустили в Боснию и Герцеговину

Российские военные специалисты, которых пригласили в Боснию и Герцеговину для помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, не смогли попасть на территорию страны.
РБК 06:32
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Происшествия

Нарушитель самоизоляции напал на полицейского в Москве

В Москве нарушитель режима самоизоляции, введенного в связи с коронавирусом, напал на сотрудника полиции, возбуждено уголовное дело по ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».
Известия 08:53
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Политика

Песков рассказал об охране здоровья Путина

«Разумеется, в эти дни, особенно в том, что касается главы государства, охрана здоровья и так максимально высокая», — сообщил представитель Кремля, отвечая на вопрос о возможности усиления мер предосторожности в связи с заражением коронавирусом премьер-министра Михаила Мишустина.
Дождь вчера в 11:00
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Общество

Попова допустила ужесточение ограничений

Ограничения, введенные для противодействия распространению коронавируса нового типа, могут быть усилены после 12 мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Газета.Ru вчера в 09:12
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Политика

В РПЦ выступили против изображения Сталина в храме Вооружённых сил

Русская Планета вчера в 12:59
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Общество

Собянин оценил отношение москвичей к коронавирусу

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что жители города в первое время серьезнее относились к опасности распространения коронавируса, чем сейчас.
Известия 08:47
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Общество

Средства от штрафов в Москве направят на борьбу с коронавирусом

Все средства, полученные от штрафов в Москве, будут направлены на борьбу с коронавирусом, на медицину, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Интерфакс 02:35
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Общество

Попова не исключила введения «паспорта иммунитета» по коронавирусу

Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что идея выдачи людям, у которых обнаружены антитела к коронавирусу, так называемых паспортов иммунитета, неплохая и может быть реализована, но не в данное время, так как стойкость иммунитета еще не изучена.
ТАСС 09:50
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Здоровье

Жители райцентра в Дагестане заявили об угрозе массовых смертей

Жители Гергебиля пожаловались на бездействие властей 30 апреля в Instagram-паблике tut.dagestan появилось обращение, написанное от имени жителей села Гергебиль - одного из райцентров республики.
Кавказский узел 05:10
Здоровье

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае достигло 451

На 2 мая в Алтайском крае у 451 человека подтвержден коронавирус, в числе заболевших 40 детей.
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Наука

Создано средство против неизлечимого рака

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Общество

Собянин назвал число зараженных коронавирусом медиков в Москве

Около 2 тыс. медицинских работников в Москве уже перенесли коронавирусную инфекцию, что подтвердили анализы на антитела к этой инфекции, взятые у 25 тыс. работников городской системы здравоохранения.
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Кошка принесла котёнка для спасения в госпиталь

Кошка принесла котенка в госпиталь в Стамбуле Такая удивительная и трогательная история произошла в Стамбуле, Турция.
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Борис Джонсон назвал сына в честь спасших его врачей

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На Алибасова подали заявление в СК из-за квартиры Федосеевой-Шукшиной

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Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике

Северокорейское государственное информагентство ЦТАК сообщило о первом с 11 апреля появлении на публике лидера КНДР Ким Чен Ына - впервые за последние 20 дней, передает южнокорейское агентство Yonhap.
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В Мичигане протестующие против карантина захватили местный капитолий

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Треть работников Чаяндинского месторождения заразилась коронавирусом

Коронавирусом заразились более трех тысяч человек, работающих на Чаяндинском месторождении в Якутии, сообщила зампред правительства региона Ольга Балабкина в Telegram.
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Михалков обвинил Билла Гейтса в желании всех чипировать

Российский режиссер Никита Михалков заподозрил миллиардера и филантропа Билла Гейтса в желании чипировать всех людей планеты.
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Известный боец UFC Хабиб Нурмагомедов поделился мнением об известных в прошлом футболистах – Андрее Шевченко и Андреа Пирло.
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Казахстанский государственный и политический деятель, действующий президент Республики Казахстан и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Республики Казахстан с 20 марта 2019. Председатель Сената парламента Республики Казахстан с 16 октября 2013 по 20 марта 2019.
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