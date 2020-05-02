Политика
BFM.ruПрезидент Казахстана прекратил полномочия сенатора Дариги Назарбаевой
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о прекращении полномочий спикера Сената Дариги Назарбаевой.
Читать в источнике
Оценить572
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 11:29, Ашберн
Политика
Путин обратится к россиянам 9 мая
Трансляция пройдет 9 мая более чем на 200 медиаэкранах в Москве, в онлайн-кинотеатре Okko, на портале «Бессмертного полка России» и в социальных сетях.
Ведомости 10:11
Общество
Власти Сочи не рекомендуют отелям открывать бронирование с 1 июня
Сочи, Краснодарский край, 2 мая 2020, 18:05 — REGNUM Власти Сочи не рекомендуют отелям открывать бронь с 1 июня и дождаться стабилизации обстановки с коронавирусом.
REGNUM 11:05
Политика
Зеленский призвал сделать все для расследования трагедии в Одессе
Государство должно сделать все для расследования событий 2 мая 2014 года в Одессе, заявил в субботу президент Украины Владимир Зеленский.
РИА Новости 09:13
Шоу-бизнес
У Татьяны Васильевой нашли коронавирус
Газета.Ru 10:37
Общество
«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве
Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета вчера в 08:24
Шоу-бизнес
Никита Джигурда вызвал на поединок Владимира Соловьева
Вечерняя Москва вчера в 14:56
Общество
Жителей Подмосковья начнут штрафовать за отсутствие масок
Как сообщало ИА REGNUM, согласно постановлению губернатора Московской области, жителям региона в период с 1 мая по 11 мая включительно настоятельно рекомендовано использовать средства индивидуальной защиты — маски и респираторы — при нахождении в местах общего пользования, включая аптеки, магазины, такси, поликлиники.
REGNUM 07:29
Общество
Собянин назвал условия ослабления ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, какие меры принимают в столице для борьбы с коронавирусом, а также дал прогноз, когда власти могут пойти на ослабление ограничений.
РИА Новости 09:52
Происшествия
При взрыве на плавбазе в Находке погиб сварщик
В Находке при взрыве на плавбазе "Всеволод Сибирцев" погиб сварщик, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Федерального агентства морского и речного транспорта.
РИА Новости 01:28
Политика
Российских военных медиков не пустили в Боснию и Герцеговину
Российские военные специалисты, которых пригласили в Боснию и Герцеговину для помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, не смогли попасть на территорию страны.
РБК 06:32
Происшествия
Нарушитель самоизоляции напал на полицейского в Москве
В Москве нарушитель режима самоизоляции, введенного в связи с коронавирусом, напал на сотрудника полиции, возбуждено уголовное дело по ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».
Известия 08:53
Политика
Песков рассказал об охране здоровья Путина
«Разумеется, в эти дни, особенно в том, что касается главы государства, охрана здоровья и так максимально высокая», — сообщил представитель Кремля, отвечая на вопрос о возможности усиления мер предосторожности в связи с заражением коронавирусом премьер-министра Михаила Мишустина.
Дождь вчера в 11:00
Общество
Попова допустила ужесточение ограничений
Ограничения, введенные для противодействия распространению коронавируса нового типа, могут быть усилены после 12 мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Газета.Ru вчера в 09:12
Политика
В РПЦ выступили против изображения Сталина в храме Вооружённых сил
Русская Планета вчера в 12:59
Общество
Собянин оценил отношение москвичей к коронавирусу
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что жители города в первое время серьезнее относились к опасности распространения коронавируса, чем сейчас.
Известия 08:47
Общество
Средства от штрафов в Москве направят на борьбу с коронавирусом
Все средства, полученные от штрафов в Москве, будут направлены на борьбу с коронавирусом, на медицину, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Интерфакс 02:35
Общество
Попова не исключила введения «паспорта иммунитета» по коронавирусу
Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что идея выдачи людям, у которых обнаружены антитела к коронавирусу, так называемых паспортов иммунитета, неплохая и может быть реализована, но не в данное время, так как стойкость иммунитета еще не изучена.
ТАСС 09:50
Здоровье
Жители райцентра в Дагестане заявили об угрозе массовых смертей
Жители Гергебиля пожаловались на бездействие властей 30 апреля в Instagram-паблике tut.dagestan появилось обращение, написанное от имени жителей села Гергебиль - одного из райцентров республики.
Кавказский узел 05:10
Здоровье
Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае достигло 451
На 2 мая в Алтайском крае у 451 человека подтвержден коронавирус, в числе заболевших 40 детей.
Kursk.com 03:34
Наука
Создано средство против неизлечимого рака
Evo-rus.com 07:30
Общество
Собянин назвал число зараженных коронавирусом медиков в Москве
Около 2 тыс. медицинских работников в Москве уже перенесли коронавирусную инфекцию, что подтвердили анализы на антитела к этой инфекции, взятые у 25 тыс. работников городской системы здравоохранения.
Известия 08:52
Общество
Кошка принесла котёнка для спасения в госпиталь
Кошка принесла котенка в госпиталь в Стамбуле Такая удивительная и трогательная история произошла в Стамбуле, Турция.
SM News 06:39
Общество
Борис Джонсон назвал сына в честь спасших его врачей
Аргументы и Факты 10:14
Шоу-бизнес
На Алибасова подали заявление в СК из-за квартиры Федосеевой-Шукшиной
На продюсера Бари Алибасова написали заявление в СК из-за квартиры Лидии Федосеевой-Шукшиной, передает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru 10:56
Общество
Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике
Северокорейское государственное информагентство ЦТАК сообщило о первом с 11 апреля появлении на публике лидера КНДР Ким Чен Ына - впервые за последние 20 дней, передает южнокорейское агентство Yonhap.
Интерфакс вчера в 17:48
Политика
В Мичигане протестующие против карантина захватили местный капитолий
Российская газета вчера в 08:01
Общество
Треть работников Чаяндинского месторождения заразилась коронавирусом
Коронавирусом заразились более трех тысяч человек, работающих на Чаяндинском месторождении в Якутии, сообщила зампред правительства региона Ольга Балабкина в Telegram.
РИА Новости 07:17
Общество
Михалков обвинил Билла Гейтса в желании всех чипировать
Российский режиссер Никита Михалков заподозрил миллиардера и филантропа Билла Гейтса в желании чипировать всех людей планеты.
Lenta.ru 09:58
Футбол
Хабиб Нурмагомедов поделился мнением о Шевченко и Пирло
Известный боец UFC Хабиб Нурмагомедов поделился мнением об известных в прошлом футболистах – Андрее Шевченко и Андреа Пирло.
Евро-футбол.ру 11:08