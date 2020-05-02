с чего всё началось

Общество В семи населенных пунктах Нижегородской области ввели карантин Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал постановления о введении карантина в населенных пунктах региона, на территории которых наблюдается высокий уровень заражаемости коронавирусной инфекцией. 402

Кино Первый канал покажет продолжение сериала «Диверсант» Первый канал покажет продолжение сериала «Диверсант» Третий сезон популярного проекта выйдет выйдет спустя 12 лет. 184

Общество Маск объявил о распродаже имущества Американский бизнесмен Илон Маск одним сообщением в Twitter о намерении распродать имущество обрушил акции своей компании Tesla. 343

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева подала в суд на продюсера «Ласковый май» Андрей Разин никогда не скрывал своего нынешнего отношения к телеведущей Лере Кудрявцевой, однако, сама блондинка держала себя в руках и хранила гордое молчание, даже простила ему прошлогоднее высказывание о том, что она, якобы, оказывает интимные услуги за деньги. 22

Политика Зеленский призвал сделать все для расследования трагедии в Одессе Государство должно сделать все для расследования событий 2 мая 2014 года в Одессе, заявил в субботу президент Украины Владимир Зеленский. 54

Игры Обзор Streets of Rage 4. Ретро с кулаками Kung Fury Sonic Mania В конце 80-х – начале 90-х битэмапы были одним из самых популярных и востребованных жанров: вспомните только Double Dragon, Final Fight, Golden Axe, Battletoads, TMNT и, конечно же, Streets of Rage.

Происшествия На Кубани коронавирусом заразился годовалый ребенок В Краснодаре заболели 14 человек, среди них - четырехлетний ребенок. В Сочи зафиксировано девять заражений, одно - у 14-летнего подростка. 158

Футбол Радимов раскритиковал Алиева за его отношение к коронавирусу Ранее Алиев заявил, что пандемия коронавируса скоро закончится, так как те, кому надо было, «уже наворовали денег на этой теме».

Армия и оружие В Афганистане начали освобождать пленных террористов Власти Афганистана освободили из тюрьмы Пул-э-Чархи в Кабуле около 100 пленных членов радикального движения «Талибан» (запрещено в России как террористическое).

Общество В общественный транспорт Подмосковья прекратят пускать без маски «Для нераспространения коронавируса с 12 мая пассажиров без масок не будут пускать в общественный транспорт», — цитирует пресс-служба первого замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Анну Кротову. 210

Общество 797 новых случаев коронавируса выявлено в Подмосковье за сутки За все время в Подмосковье было 2152 случая заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области. 745

Космос Россия создаст космическую систему мониторинга чрезвычайных ситуаций Государственная корпорация Роскосмос объявила тендер на создание космического комплекса оперативного мониторинга техногенных и природных чрезвычайных ситуаций. 7

Происшествия Коронавирус подтвердился у 61 человека из астраханского общежития Как сообщили в региональном Министерстве здравоохранения, лаборатория Роспотребнадзора выявила 61 положительный результат у постояльцев и работников общежития. 23