Политика

BFM.ruBFM.ruПрезидент Казахстана прекратил полномочия сенатора Дариги Назарбаевой

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о прекращении полномочий спикера Сената Дариги Назарбаевой.
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с чего всё началось
Утром 2 мая на сайте президентской администрации Казахстана появилось краткое сообщение
: «Указом главы государства прекращены полномочия депутата Сената Парламента Республики Казахстан Назарбаевой Дариги Нурсултановны».
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