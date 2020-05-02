Политика
BFM.ruПрезидент Казахстана прекратил полномочия сенатора Дариги Назарбаевой
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о прекращении полномочий спикера Сената Дариги Назарбаевой.
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Происшествия
Двое детей выпали из окна и разбились в Москве
Lenta.ru 12:18
Общество
В Испании задержали бывшего депутата Госдумы
В испанском городе Аликанте задержали бывшего депутата Госдумы и зампреда Ставропольского края Андрея Мургу.
Телеканал RTVI вчера в 14:09
Шоу-бизнес
Барановскую возмутили нападки Аршавина на сына Рудковской
Телеведущую возмутили нападки ее бывшего возлюбленного на маленького сына Рудковской.
ФАН 09:12
Шоу-бизнес
На Алибасова подали заявление в СК из-за квартиры Федосеевой-Шукшиной
На продюсера Бари Алибасова написали заявление в СК из-за квартиры Лидии Федосеевой-Шукшиной, передает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru 10:56
Армия и оружие
Войска химзащиты проводят дезинфекцию на кубанских предприятиях ОПК
Войска радиационной, химической и биологической защиты подразделений ЮВО проводят полную специальную обрабоку шести предприятий, сообщает пресс-служба администрации Кубани.
ЮГ Times 10:17
Политика
Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил
Главный храм Вооруженных сил РФ строится на добровольные пожертвования.
Коммерсантъ 30 апреля в 15:33
Происшествия
В Курске после отказа в госпитализации младенца начали проверку
В пятницу, 1 мая прокуратура Курской области организовала проверку по информации СМИ об отказе в госпитализации.
Kursk.com 11:26
Шоу-бизнес
«Выкарабкалась из страшной ситуации»: Бабкина рассказала о своей болезни
Бабкина призналась, что болезнь стала для нее "очень сложным и тяжелым испытанием", пройти через которое она никому не пожелает.
РИА Новости 09:40
Происшествия
Зараженный коронавирусом врач выпал из окна больницы под Воронежем
Из окна больницы выпал врач скорой помощи Александр Шулепов.
BFM.ru 12:25
Общество
Выпуск программы Михалкова «Бесогон ТВ» сняли с эфира «России 24»
Москва, 2 мая 2020, 19:31 — REGNUM Выпуск авторской программы кинорежиссера Никиты Михалкова «Бесогон ТВ», показ которого был запланирован на 2 и 3 мая на телеканале «Россия 24», снят с эфира.
REGNUM 12:31
Экономика
Компания Уоррена Баффета потеряла около $50 млрд из-за COVID-19
Berkshire Hathaway зафиксировала убыток в размере $49,7 млрд по итогам I квартала 2020 года, сообщает агентство Bloomberg.
РБК 11:46
Общество
Собянин объяснил создание в Москве временных госпиталей
Мэр столицы Сергей Собянин сообщил в эфире телеканала "Россия 24", что практически во всех странах мира, которые переживают пандемию коронавируса, создают временные госпитали в крупных капитальных сооружениях - торговых центрах и спортивных сооружениях.
Московский Комсомолец 09:09
Авто
Тобольские чиновники закупают дорогостоящие Toyota Camry
Известно, что представители мэрии планируют закупить машины японского производства Toyota Camry особой комплектации.
Вечерний курьер 08:56
Шоу-бизнес
Степаненко рассказала о скандалах с Петросяном
Степаненко заявила, что скандальных разбирательств могло бы и не быть, если бы Петросян повел себя иначе после развода.
РИА Новости вчера в 05:58
Футбол
ФИФА обсудит вариант перехода на систему «весна-осень»
Ранее стало известно, что из-за пандемии было принято решение перенести розыгрыш чемпионата Европы с 2020 на 2021 год.
Vprognoze.ru 12:08
Общество
Маск объявил о распродаже имущества
Американский бизнесмен Илон Маск одним сообщением в Twitter о намерении распродать имущество обрушил акции своей компании Tesla.
РИА Новости вчера в 21:18
Игры
В Google Play и App Store бесплатно раздают Deus Ex Go
Deus Ex Go – мобильный спин-офф серии, разработанный в жанре головоломки. Игру можно получить бесплатно в Google Play и App Store.
Cyber.sports.ru вчера в 10:03
Общество
Собянин назвал условия ослабления ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, какие меры принимают в столице для борьбы с коронавирусом, а также дал прогноз, когда власти могут пойти на ослабление ограничений.
РИА Новости 09:52
Политика
Путин обратится к гражданам 9 мая от Вечного огня
Российская газета 09:32
Общество
Михалков обвинил Билла Гейтса в желании всех чипировать
Российский режиссер Никита Михалков заподозрил миллиардера и филантропа Билла Гейтса в желании чипировать всех людей планеты.
Lenta.ru 09:58
Политика
США хотят не допустить возможности покупки Ираном российского оружия
США сделают все, чтобы продлить оружейное эмбарго в отношении Ирана и не допустить, чтобы Тегеран закупил вооружение у России или Китая, заявил в пятницу госсекретарь Майк Помпео.
РИА Новости 30 апреля в 19:58
Общество
Прирост смертей от коронавируса в Италии за сутки увеличился
Общее число заражённых коронавирусом в Италии возросло на 1900, до 209 328. Накануне было зарегистрировано 1965 новых случаев.
RT на русском 12:37
Политика
Глава Минстроя Якушев госпитализирован с коронавирусом
30 апреля о заражении коронавирусом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Коммерсантъ вчера в 14:45
Здоровье
Проценко рассказал, как переболел коронавирусом
Газета.Ru 12:01
Политика
Зеленский призвал сделать все для расследования трагедии в Одессе
Государство должно сделать все для расследования событий 2 мая 2014 года в Одессе, заявил в субботу президент Украины Владимир Зеленский.
РИА Новости 09:13
Здоровье
«Вы не понимаете всю степень кошмара»: врач обратился к россиянам
Главный врач Воскресенской районной больницы Юрий Райхман эмоционально обратился жителям с призывом соблюдать карантинные меры.
Московский Комсомолец 07:07
Общество
Борис Джонсон назвал сына в честь спасших его врачей
Аргументы и Факты 10:14
Общество
Минпросвещения РФ обозначило сроки завершения учебного года
Минпросвещения озвучило рекомендации для регионов, когда следует закончить учебный год.
РИА Новости 30 апреля в 14:27
Политика
Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru вчера в 09:03
Общество
«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве
Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета вчера в 08:24