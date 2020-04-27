Коронавирус
Inc-news.ruВ Казахстане продлен режим чрезвычайного положения
По словам Токаева, режим чрезвычайного положения в стране будет снят, если до 11 мая не произойдет новой вспышки эпидемии. Напомним, режим ЧП в Казахстане действует с 15 марта.
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с чего всё началось
«С учётом складывающейся ситуации в нашей стране и на основании предложения государственной комиссии и экспертов я принял решение подписать указ о продлении режима чрезвычайного положения до 11 мая текущего года», — говорится в его заявлении.RT на русском02:10
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