с чего всё началось

По словам Токаева, режим чрезвычайного положения в стране будет снят, если до 11 мая не произойдет новой вспышки эпидемии. Напомним, режим ЧП в Казахстане действует с 15 марта.

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Политика Песков: решение по самоизоляции примут на основе текущей динамики Решение по вопросу самоизоляции россиян предстоит принять на основе текущей динамики, какие-то далеко идущие планы строить рано, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 425

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