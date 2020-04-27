Коронавирус

Inc-news.ruInc-news.ruВ Казахстане продлен режим чрезвычайного положения

По словам Токаева, режим чрезвычайного положения в стране будет снят, если до 11 мая не произойдет новой вспышки эпидемии. Напомним, режим ЧП в Казахстане действует с 15 марта.
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с чего всё началось
«С учётом складывающейся ситуации в нашей стране и на основании предложения государственной комиссии и экспертов я принял решение подписать указ о продлении режима чрезвычайного положения до 11 мая текущего года», — говорится в его заявлении
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RT на русском02:10

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Президент Казахстана продлил режим ЧП до 11 мая

РБК03:19

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Токаев продлил режим ЧП в Казахстане

Коммерсантъ02:57

В Казахстане продлили режим ЧП до 11 мая

RT на русском02:10

Токаев продлил режим ЧП в Казахстане из-за COVID-19

РИА Новости02:08
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