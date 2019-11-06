Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал о приятных впечатлениях, полученных во время визита в Омск. Об этом он заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным в рамках XVI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, следует из стенограммы на сайте Кремля.

Президент Казахстана сообщил о приятных впечатлениях от Омска

Политика В ООН не стали вносить коррективы в свою работу по предложению РФ 7 октября стало известно, что около семи человек из российской делегации не получили американские визы, необходимые для участия в сессии первого комитета Генассамблеи ООН, который занимается вопросами разоружения и связанными с ними вопросами международной безопасности.

Авто Показали официальные изображения салона новой Skoda Octavia Skoda Octavia нового поколения, чья премьера состоится 11 ноября в Праге, получит цифровую приборную панель и новый двухспицевый руль.

Общество Гидрометцентр предупредил о резком похолодании Непривычно теплая для ноября погода в центральной части России продлится до конца недели, заявила "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

Общество В Московский регион может прийти «вишневая» зима Самой теплой была зима 1960-1961 годов, когда температура превысила норму на 4,9 градуса. С начала XXI века было четыре «вишневых» зимы.

Гаджеты Redmi Note 8 Pro получил стабильную версию MIUI 11 Xiaomi наконец начала распространение стабильной версии прошивки MIUI 11 для смартфонов Redmi Note 8 Pro, первыми традиционно ее начали получать жители и гости Китая.

Политика Героя сюжета украинского канала арестовали по доносу журналиста В Луганской области житель города Рубежное неаккуратно рассказал журналисту телеканала ICTV все, что думает о ситуации в современной Украине.

Политика ООН поддержала резолюцию России против героизации нацизма Третий комитет Генассамблеи ООН по социальным и гуманитарным вопросам поддержал российский проект резолюции по борьбе с героизацией нацизма.

Футбол Смольный запустил опрос о переименовании «Новокрестовской» в «Зенит» В четверг, 7 ноября, стало известно, что на официальном сайте петербургской администрации появился опрос, который просит горожан поделиться мнением — стоит ли городу переименовывать станцию метро «Новокрестовская» в «Зенит».

Происшествия В Будапеште произошли беспорядки с участием фанатов ЦСКА Венгерская полиция задержала нескольких россиян после столкновений болельщиков и местных жителей перед матчем "Ференцварош" - ЦСКА, сообщили в посольстве России.