Политика
РБКПрезидент Казахстана сообщил о приятных впечатлениях от Омска
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал о приятных впечатлениях, полученных во время визита в Омск. Об этом он заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным в рамках XVI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, следует из стенограммы на сайте Кремля.
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Происшествия
На Украине нашли убийц Павла Шеремета
Украинские СМИ объявили о задержании предполагаемых убийц российского журналиста Павла Шеремета.
Транспорт
Началась продажа билетов на поезда в Крым
Ранее сообщалось, что продажа билетов на поезда в Крым начнётся 8 ноября.
Хоккей
Гол Гусева не спас «Нью-Джерси» от поражения «Калгари»
Стоит отметить, что для "Нью-Джерси" это поражение стало четверым в последних шести играх.
Политика
В ООН не стали вносить коррективы в свою работу по предложению РФ
7 октября стало известно, что около семи человек из российской делегации не получили американские визы, необходимые для участия в сессии первого комитета Генассамблеи ООН, который занимается вопросами разоружения и связанными с ними вопросами международной безопасности.
Авто
Показали официальные изображения салона новой Skoda Octavia
Skoda Octavia нового поколения, чья премьера состоится 11 ноября в Праге, получит цифровую приборную панель и новый двухспицевый руль.
Хоккей
Крэйг Мактавиш: «В КХЛ хоккей основывается на искусстве паса»
Гленн Андерсон всегда говорил: «Не умеешь играть в пас — не умеешь играть в хоккей».
Экономика
Аркадий Ротенберг продал компанию «Стройгазмонтаж»
Ранее сообщалось о возможной покупке "Стройгазмонтажа" компанией "Газстройпром", которая была создана "Газпромом" и Газпромбанком.
Политика
Украина пообещала найти способ заблокировать «Северный поток-2»
Украина пообещала найти способ заблокировать "Северный поток-2".
Общество
Звезда Comedy Club возмутился разгуливающими по Киеву фашистами
Общество
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании
Непривычно теплая для ноября погода в центральной части России продлится до конца недели, заявила "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
Общество
В Москве мужчину не пустили в самолет из-за толстого кота
Происшествия
Пилота «ИрАэро» отстранили от полетов после передачи штурвала знакомой
Общество
В Московский регион может прийти «вишневая» зима
Самой теплой была зима 1960-1961 годов, когда температура превысила норму на 4,9 градуса. С начала XXI века было четыре «вишневых» зимы.
Общество
Гороскоп на 8 ноября: у Дев есть шанс найти вторую половинку
Проведите трансформацию своей рабочей деятельности, а внутри семьи старайтесь найти компромиссы, которые устроили бы всех.
Шоу-бизнес
Анастасия Костенко попыталась оправдать Дмитрия Тарасова за его слова
Анастасия Костенко попыталась оправдать своего мужа Дмитрия Тарасова за его слова про леща.
Гаджеты
Redmi Note 8 Pro получил стабильную версию MIUI 11
Xiaomi наконец начала распространение стабильной версии прошивки MIUI 11 для смартфонов Redmi Note 8 Pro, первыми традиционно ее начали получать жители и гости Китая.
Спорт
Российские «пляжники» уступили Ирану на Межконтинентальном кубке
Политика
Героя сюжета украинского канала арестовали по доносу журналиста
В Луганской области житель города Рубежное неаккуратно рассказал журналисту телеканала ICTV все, что думает о ситуации в современной Украине.
Общество
Вооруженные люди в шутку ворвались в студию украинского телеканала
Вооруженные люди в масках ворвались в студию украинского телеканала «Прямой». Шуточное представление опубликовали на YouTube.
Политика
ООН поддержала резолюцию России против героизации нацизма
Третий комитет Генассамблеи ООН по социальным и гуманитарным вопросам поддержал российский проект резолюции по борьбе с героизацией нацизма.
Футбол
Смольный запустил опрос о переименовании «Новокрестовской» в «Зенит»
В четверг, 7 ноября, стало известно, что на официальном сайте петербургской администрации появился опрос, который просит горожан поделиться мнением — стоит ли городу переименовывать станцию метро «Новокрестовская» в «Зенит».
Происшествия
Шамсутдинов расстрелял сослуживцев из-за угрозы изнасилования
Технологии
В России планируют создать квантовый компьютер за 24 млрд рублей
Проект предполагает финансирование 24 млрд рублей, при этом 13,3 млрд рублей будут выделены из бюджета.
Политика
Зеленский назначил нового «главу СБУ по Крыму»
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил Евгения Нетужилова новым «главой СБУ по Крыму».
Хоккей
Овечкин оформил дубль в матче «Вашингтон» – «Флорида»
Дубль в составе победителей оформил россиянин Александр Овечкин. Также на счету капитана "Вашингтона" одна голевая передача.
Армия и оружие
Россия завладела секретной израильской ракетой
Российские военные получили секретную израильскую ракету-перехватчик после неудачного боевого пуска, сообщает Sina.
Происшествия
В Будапеште произошли беспорядки с участием фанатов ЦСКА
Венгерская полиция задержала нескольких россиян после столкновений болельщиков и местных жителей перед матчем "Ференцварош" - ЦСКА, сообщили в посольстве России.
Интернет
В WhatsApp появилась полезная функция
Разработчики популярного мессенджера WhatsApp добавили новую функцию, позволяющая ограничить круг людей, которые могут добавлять пользователя в коллективные чаты.
Политика
Пушков отреагировал на заявление Макрона о «смерти мозга» НАТО
Сенатором Алексеем Пушковым было сделано заявление на выступление президента Франции.