Политика

РБКРБКПрезидент Казахстана сообщил о приятных впечатлениях от Омска

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал о приятных впечатлениях, полученных во время визита в Омск. Об этом он заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным в рамках XVI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, следует из стенограммы на сайте Кремля.
Читать в источнике
Комментировать96

Подробнее о событии

Токаев оценил работу по наведению красоты в Омске

РИА ОмскПрессвчера в 22:34

Казахстан предлагает создать совместную с РФ комиссию по решению приграничных вопросов

ТАССвчера в 11:28

Стала известна тема следующего Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана

12 Канал Омск00:08

Где пройдет следующий российско-казахстанский форум? Рассказываем

Om1.ruвчера в 22:10

Ради чего в Омске провели форум Россия – Казахстан: итоги

РИА ОмскИнформвчера в 21:04

«Стоило наводить красоту». Путин и Токаев прибыли в Омск

ФедералПрессвчера в 07:02

На форуме в Омске ПУТИН поднял тему загрязнения рек

Коммерческие Вестивчера в 23:18
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 01:04, Ашберн
Происшествия

На Украине нашли убийц Павла Шеремета

Украинские СМИ объявили о задержании предполагаемых убийц российского журналиста Павла Шеремета.
Вести.Ru вчера в 01:17
Транспорт

Началась продажа билетов на поезда в Крым

Ранее сообщалось, что продажа билетов на поезда в Крым начнётся 8 ноября.
RT на русском 00:48
Хоккей

Гол Гусева не спас «Нью-Джерси» от поражения «Калгари»

Стоит отметить, что для "Нью-Джерси" это поражение стало четверым в последних шести играх.
Газета.Ru 00:12
Политика

В ООН не стали вносить коррективы в свою работу по предложению РФ

7 октября стало известно, что около семи человек из российской делегации не получили американские визы, необходимые для участия в сессии первого комитета Генассамблеи ООН, который занимается вопросами разоружения и связанными с ними вопросами международной безопасности.
Известия вчера в 16:27
Авто

Показали официальные изображения салона новой Skoda Octavia

Skoda Octavia нового поколения, чья премьера состоится 11 ноября в Праге, получит цифровую приборную панель и новый двухспицевый руль.
Автоновости дня 06 ноября в 03:03
Хоккей

Крэйг Мактавиш: «В КХЛ хоккей основывается на искусстве паса»

Гленн Андерсон всегда говорил: «Не умеешь играть в пас — не умеешь играть в хоккей».
Спорт-Экспресс вчера в 11:00
Экономика

Аркадий Ротенберг продал компанию «Стройгазмонтаж»

Ранее сообщалось о возможной покупке "Стройгазмонтажа" компанией "Газстройпром", которая была создана "Газпромом" и Газпромбанком.
Интерфакс вчера в 11:29
Политика

Украина пообещала найти способ заблокировать «Северный поток-2»

Украина пообещала найти способ заблокировать "Северный поток-2".
Piter.tv вчера в 11:25
Происшествия

Пять человек погибли от отравления угарным газом в Саратовской области

ТАСС 00:15
Общество

Звезда Comedy Club возмутился разгуливающими по Киеву фашистами

Российская газета вчера в 16:04
Общество

Гидрометцентр предупредил о резком похолодании

Непривычно теплая для ноября погода в центральной части России продлится до конца недели, заявила "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
РИА Новости вчера в 01:33
Общество

В Москве мужчину не пустили в самолет из-за толстого кота

РИА Новости вчера в 10:13
Происшествия

Пилота «ИрАэро» отстранили от полетов после передачи штурвала знакомой

Интерфакс вчера в 08:17
Общество

В Московский регион может прийти «вишневая» зима

Самой теплой была зима 1960-1961 годов, когда температура превысила норму на 4,9 градуса. С начала XXI века было четыре «вишневых» зимы.
РИАМО вчера в 11:17
Общество

Гороскоп на 8 ноября: у Дев есть шанс найти вторую половинку

Проведите трансформацию своей рабочей деятельности, а внутри семьи старайтесь найти компромиссы, которые устроили бы всех.
Primpress.ru вчера в 21:09
Шоу-бизнес

Анастасия Костенко попыталась оправдать Дмитрия Тарасова за его слова

Анастасия Костенко попыталась оправдать своего мужа Дмитрия Тарасова за его слова про леща.
Bimru.ru вчера в 22:33
Гаджеты

Redmi Note 8 Pro получил стабильную версию MIUI 11

Xiaomi наконец начала распространение стабильной версии прошивки MIUI 11 для смартфонов Redmi Note 8 Pro, первыми традиционно ее начали получать жители и гости Китая.
iXBT.com 06 ноября в 03:34
Спорт

Российские «пляжники» уступили Ирану на Межконтинентальном кубке

Российская газета вчера в 15:27
Политика

Героя сюжета украинского канала арестовали по доносу журналиста

В Луганской области житель города Рубежное неаккуратно рассказал журналисту телеканала ICTV все, что думает о ситуации в современной Украине.
РЕН ТВ вчера в 14:54
Общество

Вооруженные люди в шутку ворвались в студию украинского телеканала

Вооруженные люди в масках ворвались в студию украинского телеканала «Прямой». Шуточное представление опубликовали на YouTube.
РБК вчера в 20:25
Политика

ООН поддержала резолюцию России против героизации нацизма

Третий комитет Генассамблеи ООН по социальным и гуманитарным вопросам поддержал российский проект резолюции по борьбе с героизацией нацизма.
Газета.Ru вчера в 20:14
Футбол

Смольный запустил опрос о переименовании «Новокрестовской» в «Зенит»

В четверг, 7 ноября, стало известно, что на официальном сайте петербургской администрации появился опрос, который просит горожан поделиться мнением — стоит ли городу переименовывать станцию метро «Новокрестовская» в «Зенит».
Форпост Северо-Запад вчера в 05:04
Происшествия

Шамсутдинов расстрелял сослуживцев из-за угрозы изнасилования

Труд 06 ноября в 10:20
Технологии

В России планируют создать квантовый компьютер за 24 млрд рублей

Проект предполагает финансирование 24 млрд рублей, при этом 13,3 млрд рублей будут выделены из бюджета.
АБН вчера в 02:04
Политика

Зеленский назначил нового «главу СБУ по Крыму»

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил Евгения Нетужилова новым «главой СБУ по Крыму».
Rambler News Service вчера в 12:53
Хоккей

Овечкин оформил дубль в матче «Вашингтон» – «Флорида»

Дубль в составе победителей оформил россиянин Александр Овечкин. Также на счету капитана "Вашингтона" одна голевая передача.
Вести.Ru вчера в 21:55
Армия и оружие

Россия завладела секретной израильской ракетой

Российские военные получили секретную израильскую ракету-перехватчик после неудачного боевого пуска, сообщает Sina.
Газета.Ru 06 ноября в 12:41
Происшествия

В Будапеште произошли беспорядки с участием фанатов ЦСКА

Венгерская полиция задержала нескольких россиян после столкновений болельщиков и местных жителей перед матчем "Ференцварош" - ЦСКА, сообщили в посольстве России.
РИА Новости вчера в 14:48
Интернет

В WhatsApp появилась полезная функция

Разработчики популярного мессенджера WhatsApp добавили новую функцию, позволяющая ограничить круг людей, которые могут добавлять пользователя в коллективные чаты.
Bash.News вчера в 01:32
Политика

Пушков отреагировал на заявление Макрона о «смерти мозга» НАТО

Сенатором Алексеем Пушковым было сделано заявление на выступление президента Франции.
Ореанда-Новости вчера в 23:14
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное