Политика

REGNUMREGNUMПереговоры Путина с Токаевым начались в Омске

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня в Омске стартует XVI Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана. В рамках этого форума и проходят переговоры Путина с Токаевым.
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