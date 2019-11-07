Политика
REGNUMПереговоры Путина с Токаевым начались в Омске
Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня в Омске стартует XVI Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана. В рамках этого форума и проходят переговоры Путина с Токаевым.
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Политика
Матвиенко отреагировала на заявления депутата Рашкина
Известия вчера в 04:23
Политика
Макрон объявил о «смерти мозга» НАТО
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о том, что европейские страны больше не могут рассчитывать на США в вопросах защиты стран-участниц блока НАТО.
Ридус 15:53
Футбол
ЦСКА сыграл вничью с «Ференцварошем» в матче Лиги Европы
Московский ЦСКА сыграл вничью с венгерским «Ференцварошем» в матче третьего тура группового этапа футбольной Лиги Европы.
Коммерсантъ 16:54
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева высказалась о болезни 19-летней дочери
Недавно дочь Ларисы Гузеевой не на шутку напугала поклонников, поведав, что у нее диагностирована опухоль.
Woman.ru 07:11
Общество
Умер правозащитник Сергей Шаров-Делоне
На 64-м году жизни скончался правозащитник Сергей Шаров-Делоне, сообщила в Facebook основатель проекта «Русь Сидящая» Ольга Романова.
Ведомости 17:00
Политика
Азербайджан вручил ноту протеста послу РФ из-за НКР
Азербайджанский МИД вручил ноту протеста послу России в Баку Михаилу Бочарникову. Российского посла вызвали в среду, 6 ноября.
VSE42.RU вчера в 20:47
Политика
Зеленский внезапно ветировал закон о верификации социальных выплат
Президент Украины Владимир Зеленский ветировал резонансный закон о верификации пенсий и других государственных выплат, принятый ранее Верховной радой.
REGNUM 08:41
Происшествия
Врачи обнаружили кишечную инфекцию у отравившихся в поезде детей
Медики обнаружили у детей, отравившихся в поезде Владикавказ — Москва, острую кишечную инфекцию.
РБК 17:11
Экономика
СМИ сообщили о планах Гуцериева выкупить полный пакет акций КТК
Принадлежащая группе компаний «Сафмар» Михаила Гуцериева Kilton Overseas Limited сообщила, что направила в Центробанк оферту миноритарным акционерам Кузбасской топливной компании с предложением выкупить 53,85% акций КТК, передают «Ведомости».
РБК 16:36
Футбол
«Манчестер Юнайтед» разгромил «Партизан»
"Манчестер Юнайтед" разгромил "Партизан" в 4-м туре Лиги Европы (3:0). Голами отметились Антони Марсьяль, Маркус Рэшфорд и Мэйсон Гринвуд.
Спорт-Экспресс 16:56
Авто
Раскрыты цены и интерьер кроссовера Aston Martin DBX
Как сообщает издание speedme.ru, в Москве уже состоялся закрытый показ Aston Martin DBX, однако ввиду того, официально модель дебютирует 20 ноября, журналистам запрещено публиковать снимки серийной модели.
32CARS.ru вчера в 00:30
Футбол
Краснодар — Трабзонспор 3:1
Коммерсантъ 14:46
Космос
Притяжение Юпитера поможет найти внеземную жизнь
AstroNews.ru 05 ноября в 11:23
Армия и оружие
Россия завладела секретной израильской ракетой
Российские военные получили секретную израильскую ракету-перехватчик после неудачного боевого пуска, сообщает Sina.
Газета.Ru вчера в 12:41
Кино
Вышел трейлер «Человека-невидимки» с Элизабет Мосс
Культуромания 15:28
Политика
Китай назвал условие для достижения первой части торговой сделки с США
Официальный представитель министерства коммерции Китая Гао Фэн назвал важное условие достижения первой части торговой сделки Китая и США.
Газета.Ru 08:29
Общество
Польские антимонопольщики пообещали Газпрому «самый высокий штраф в своей истории»
Польский антимонопольный регулятор UOKIK на пресс-конференции относительно своего решения в отношении проекта "Северный поток 2" 8 ноября в 13:00 мск объявит о "самом высоком штрафе в своей истории", сказало ведомство в приглашении для прессы.
Интерфакс 11:20
Политика
Представитель Кадырова назвал материал Би-би-си искажением его слов
Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов назвал клеветой публикацию Би-би-си, согласно которой Рамзан Кадыров призвал незаконным способом наказывать пользователей интернета, которые оскорбляют чью-то честь.
РБК 15:53
Игры
Состоялся релиз Red Dead Redemption 2 на ПК
5 ноября состоялся релиз Red Dead Redemption 2 от студии Rockstar для ПК.
Inc-news.ru 05 ноября в 10:07
Футбол
Представлена форма сборной России на Евро-2020 по футболу
В Москве состоялась презентация формы футбольной сборной России для участия нашей команды на чемпионате Европы, который пройдет в 2020 году.
Вести.Ru 12:31
Общество
Глава Комитета солдатских матерей отказалась уйти в отставку
Председательница «Комитета солдатских матерей России» Флера Салиховская, заявившая о влиянии компьютерных игр на психологическое здоровье расстрелявшего сослуживцев в воинской части в Забайкалье солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, отказалась уходить с должности.
Lenta.ru 08:15
Армия и оружие
Израиль признал помощь сирийским курдам
Израиль помогает сирийским курдам, чтобы заполнить пустоту, оставленную уходящими американскими войсками, заявили израильские власти.
Военное обозрение 03:02
Общество
Власти Кипра заберут «золотые паспорта» у девятерых россиян
Правительство Кипра решило забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно, сообщает Cyprus Times.
РИА Новости вчера в 10:28
Футбол
Киевское «Динамо» сыграло вничью с «Копенгагеном» в Лиге Европы
Киевское "Динамо" сыграло вничью с датским "Копенгагеном" в матче группового раунда футбольной Лиги Европы.
РИА Новости 15:00
Космос
«Вояджер-2» прислал данные из межзвездного пространства
Более 40 лет после запуска станция «Вояджер-2» (Voyager 2) с «Золотой пластинкой» на борту вышел в межзвездное пространство и передал первые данные, сообщило NASA.
Комсомольская правда 05 ноября в 01:21
Общество
В Центробанке рассказали о схеме работы телефонных мошенников
Телефонные мошенники выстраивают разговор со своими жертвами так, что те сами предоставляют им личные данные, и могут найти подход даже к самым подкованным клиентам банков, заявил первый замглавы департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев.
РИА Новости 08:15
Общество
Метеоролог рассказал об аномальном тепле предстоящей зимой в Москве
По словам специалиста, климатическая зима должна была наступить в ближайшее воскресенье, 10 ноября, но она откладывается на неопределенный срок.
Известия 17:10
Транспорт
Названа стоимость железнодорожных билетов в Крым
Ранее сообщалось, что с 8 ноября в продажу поступят билеты на поезда в Крым из Москвы и Санкт-Петербурга.
Lenta.ru 11:09
Космос
В NASA вскрыли капсулу с лунным грунтом, собранным в 1972 году
В США ученые распечатали капсулу с лунным грунтом, доставленным на Землю в 1972 году астронавтами из миссии «Аполлон-17», сообщили в NASA.
Аргументы и Факты 07:02