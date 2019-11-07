Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня в Омске стартует XVI Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана. В рамках этого форума и проходят переговоры Путина с Токаевым.

Переговоры Путина с Токаевым начались в Омске

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