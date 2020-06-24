с чего всё началось

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков принял решение не участвовать в параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает его пресс-служба.

Президент Киргизии воздержался от участия в параде Победы

Политика Доктор Мясников высказался о возобновлении полетов в Европу Спикер Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве, доктор Александр Мясников требует конкретики от правительства России по возобновлению полетов в Европу.

Футбол Футболисты «Локомотива» перешли на режим самоизоляции на клубной базе Футболисты и тренерский штаб московского "Локомотива" перешли на режим самоизоляции на базе в подмосковной Баковке, сообщается на официальном сайте столичного клуба. 3

Здоровье Коронавирус грозит пожизненными физическими и психическими нарушениями В службе здравоохранения добавили, что у 30% пациентов может развиться фиброз легких, а также пожизненные физические, психические и когнитивные нарушения. 1K

Политика В США назвали три условия для продления договора СНВ-3 Вашингтон не исключает возможности продления Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название СНВ-3), но при трех условиях, пишет 23 июня The Wall Street Journal со ссылкой на источник в администрации США. 44

Экономика «Яндекс» заинтересован в выкупе доли Uber в «Яндекс.Такси» «Яндекс» заинтересован в консолидации бизнеса «Яндекс.Такси» и находится с Uber в постоянном диалоге, заявил финансовый директор интернет-компании Грег Абовский в ходе конференц-звонка.

Экономика В России пенсии по старости могут быть увеличены В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля). 6,2K

Политика В Москве завершился парад Победы В Москве завершился парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. 788

Политика Украинские политики назвали нардепа Аллахвердиеву «рабочей бабой» Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко и председатель фракции в Верховной Раде Давид Арахамия со включенными микрофонами журналистов обсудили внешность нардепа Ирины Аллахвердиевой.

Происшествия Врач оценил состояние найденных в московской квартире младенцев У пятерых младенцев, которых накануне нашли в квартире на улице Аргуновской в Москве, при первичном обследовании не обнаружено видимых патологий. 13

Экономика Кудрин оценил предложенное Путиным изменение ставки НДФЛ Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин считает, что предложенное президентом Владимиром Путиным изменение ставки НДФЛ аккуратное. 220

Общество Forbes обновил рейтинг лучших вузов России Журнал Forbes представил обновленный рейтинг лучших вузов России, первую строчку в рейтинге заняла Высшая школа экономики. 727

Шоу-бизнес До и после: Ида Галич похудела на 20 кг и показала результат В феврале этого года Ида Галич родила своего первенца. Девушка призналась в своем микроблоге, что после родов сбросила почти 20 килограммов.

Общество Путин сообщил об изменившем уклад жизни россиян сложном периоде Последние три месяца резко изменили привычный уклад жизни россиян. Об этом заявил в ходе обращения к нации президент России Владимир Путин. 1,2K

Общество Опубликованы детские фотографии дочерей Путина Уехавший из России банкир Сергей Пугачев опубликовал на своем сайте детские фотографии дочерей президента России Владимира Путина. 66

Общество Кустурица посетил главный храм Минобороны России Сербский кинорежиссер Эмир Кустурица посетил главный храм Вооруженных сил России в подмосковном парке «Патриот».