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Российская газетаПрезидент Киргизии воздержался от участия в параде Победы
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков принял решение не участвовать в параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает его пресс-служба.
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«У заведующего отделом внешней политики аппарата президента Кыргызской Республики Данияра Сыдыкова и одного сотрудника охраны обнаружен положительный результат», — сообщил официальный сайт главы Киргизии.Телеканал 360°04:42
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Кино
Мультфильм «Губка Боб в бегах» не появится в кинотеатрах
iReactor вчера в 10:28
Общество
В России увеличат ставку НДФЛ для обеспеченных людей
С января 2021 года ставка НДФЛ повышается с 13 до 15 процентов для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год.
Российская газета вчера в 10:40
Авто
Opel представил кроссовер Mokka нового поколения
Vauxhall выбрал радикальное направление со вторым поколением своего популярного кроссовера Mokka, со смелым дизайном и электрической версией.
SpeedMe 00:14
Шоу-бизнес
Максим Галкин опубликовал архивные снимки отца – советского генерала
В личном блоге Максим опубликовал несколько архивных кадров Александра Галкина, который был советским генералом и военачальником.
StarHit.ru 09:00
Энергетика
Стоимость нефти Brent опустилась ниже $41
Стоимость августовских фьючерсов нефти марки Brent снизилась более чем на 5% — до $40,48 за баррель.
Mockva.ru 12:09
Экономика
МВФ ухудшил прогноз развития экономики России и мира
В 2021 г. фонд ожидает роста мирового ВВП на 5,1%, а ВВП России – на 4,1%. Пандемия коронавируса оказала более существенное влияние на экономику, чем ожидалось ранее, указано в отчете МВФ.
Ведомости 10:44
Общество
В Калининграде поощрят девушку, потерявшую туфлю на параде
В Калининграде поощрят девушку, которая потеряла туфлю, но продолжила маршировать на параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, пишет портал Klops.
Газета.Ru 09:29
Общество
В ЮВО рассказали об инциденте с танком Т-34 в Севастополе
Танк Т-34 в ходе парада в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне в Севастополе при совершении поворота снизил обороты двигателя и остановился на безопасном расстоянии от зрителей.
RT на русском 10:05
Политика
Песков прокомментировал отъезд Лукашенко
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал несоответствующими действительности сообщения некоторых СМИ о том, что Александр Лукашенко покинул Россию сразу после окончания Парада Победы и возложения цветов в Александровском саду.
Вести.Ru 11:48
Политика
Путин на приеме в Кремле поднял тост за ветеранов и единение стран
Москва, 24 июня 2020, 14:39 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин на приеме в честь глав государств, прибывших в Москву на парад Победы, поднял тост за ветеранов и единение стран.
REGNUM 07:39
Общество
Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле
Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года.
Российская газета вчера в 12:28
Технологии
Эксперт разъяснил, зачем нужно удалять сookies-файлы на устройствах
В cookies могут содержаться платежные данные, пароли и логины, поэтому не стоит сохранять данные, например, своей банковской карты, даже если браузер предлагает их запомнить.
Evo-rus.com 01:10
Общество
Опубликованы детские фотографии дочерей Путина
Уехавший из России банкир Сергей Пугачев опубликовал на своем сайте детские фотографии дочерей президента России Владимира Путина.
YA62.ru вчера в 11:46
Политика
Спецпрокуратура в Гааге выдвинула обвинения против президента Косово
Специальная прокуратура международного суда по преступлениям в Косово (SPO) в Гааге объявила о выдвижении обвинений в отношении президента самопровозглашенной республики Косово Хашима Тачи по военным преступлениям в 1998-1999 годах, говорится в заявлении прокуратуры.
РИА Новости 10:40
Политика
НАТО в ближайшее время обсудит ответ на «угрозу» со стороны России
Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что в НАТО проводят аналитическую оценку «угрозы» со стороны РФ в ядерном и обычном вооружении.
Известия 11:50
Происшествия
Ефремова лишат водительских прав, но не пожизненно
Полит.ру вчера в 04:30
Наука
В США студентка открыла 18 новых видов жуков
ToDay News Ufa 09:02
Экономика
В России пенсии по старости могут быть увеличены
В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM 02:09
Авто
Появились первые официальные изображения нового Kia Carnival
Концерн Kia поделился со своими поклонниками дебютные фотографии готовящейся новинки - нового минивэна Kia Carnival, который должен дебютировать на родине бренда этим летом.
Pnzdrive 03:27
Политика
Реакция ветерана на слова Путина о Победе попала на видео
Реакция одного из ветеранов на слова главы государства о войне попала в телетрансляцию.
Pravda.Ru 08:57
Культура
Джон Уоррен покинул программу «Поедем поедим» после съемок в Курске
Курск сегодня вчера в 14:30
Политика
Помпео призвал не допустить поставок в Иран оружия из России и Китая
В мае глава МИД РФ Сергей Лавров направил письмо генсеку ООН Антониу Гутеррешу, в котором упомянул, что высокопоставленные представители госдепа США продвигают идеи о введении по линии Совбеза бессрочного оружейного эмбарго в отношении Ирана и об использовании для этого механизмов, предусмотренных резолюцией 2231, регламентировавшей учреждение Совместного всеобъемлющего плана действий.
РИА Новости вчера в 15:34
Шоу-бизнес
Развод Харламова и Асмус оказался розыгрышем
Развод комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус оказался розыгрышем в рамках YouTube-шоу Comment Out.
Известия 11:02
Общество
Путин сообщил о продлении на два месяца выплат безработным с детьми
Президент России Владимир Путин заявил, что выплаты 3 тыс. руб. безработным гражданам с детьми продлят на июль и август.
РБК вчера в 10:49
Футбол
«Урал» победил «Шинник» и стал последним полуфиналистом Кубка России
Футболисты екатеринбургского "Урала" обыграли на выезде ярославский "Шинник" в матче ¼ финала Кубка России и стали последними полуфиналистами турнира.
РИА Новости 12:02
Политика
Турецкая партия представила план с признанием Крыма российским
Глава бюро международных отношений партии Vatan Семих Корай отметил, что главная цель Черноморско-средиземноморского плана мира и дружбы – оставить США в одиночестве в регионе, реализовать целостную стратегию на основе Евразийского сотрудничества и Западноазиатского союза.
РИА Новости 10:27
Общество
Рассекречено содержимое подарков гостей московского парада Победы
Гостям московского парада Победы подарили котомки защитного цвета. Их содержимое раскрыл "Московский комсомолец".
Газета.Ru 07:45
Политика
Рок-музыкант Роджер Уотерс: «Именно русские разгромили нацистов»
Лондон, 24 июня 2020, 18:11 — REGNUM Выиграл Вторую мировую войну и разгромил нацистов именно русский народ.
REGNUM 11:11
Армия и оружие
Российская армия получила 35 тысяч новейших автоматов АК-12
Московский Комсомолец 10:17