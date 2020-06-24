с чего всё началось

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков принял решение не участвовать в параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает его пресс-служба.

Общество В России увеличат ставку НДФЛ для обеспеченных людей С января 2021 года ставка НДФЛ повышается с 13 до 15 процентов для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год. 2,9K

Авто Opel представил кроссовер Mokka нового поколения Vauxhall выбрал радикальное направление со вторым поколением своего популярного кроссовера Mokka, со смелым дизайном и электрической версией. 11

Энергетика Стоимость нефти Brent опустилась ниже $41 Стоимость августовских фьючерсов нефти марки Brent снизилась более чем на 5% — до $40,48 за баррель.

Экономика МВФ ухудшил прогноз развития экономики России и мира В 2021 г. фонд ожидает роста мирового ВВП на 5,1%, а ВВП России – на 4,1%. Пандемия коронавируса оказала более существенное влияние на экономику, чем ожидалось ранее, указано в отчете МВФ. 119

Общество В Калининграде поощрят девушку, потерявшую туфлю на параде В Калининграде поощрят девушку, которая потеряла туфлю, но продолжила маршировать на параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, пишет портал Klops. 1,5K

Общество В ЮВО рассказали об инциденте с танком Т-34 в Севастополе Танк Т-34 в ходе парада в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне в Севастополе при совершении поворота снизил обороты двигателя и остановился на безопасном расстоянии от зрителей. 516

Политика Песков прокомментировал отъезд Лукашенко Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал несоответствующими действительности сообщения некоторых СМИ о том, что Александр Лукашенко покинул Россию сразу после окончания Парада Победы и возложения цветов в Александровском саду. 487

Политика Путин на приеме в Кремле поднял тост за ветеранов и единение стран Москва, 24 июня 2020, 14:39 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин на приеме в честь глав государств, прибывших в Москву на парад Победы, поднял тост за ветеранов и единение стран. 815

Общество Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года. 121

Технологии Эксперт разъяснил, зачем нужно удалять сookies-файлы на устройствах В cookies могут содержаться платежные данные, пароли и логины, поэтому не стоит сохранять данные, например, своей банковской карты, даже если браузер предлагает их запомнить. 4

Общество Опубликованы детские фотографии дочерей Путина Уехавший из России банкир Сергей Пугачев опубликовал на своем сайте детские фотографии дочерей президента России Владимира Путина. 68

Политика Спецпрокуратура в Гааге выдвинула обвинения против президента Косово Специальная прокуратура международного суда по преступлениям в Косово (SPO) в Гааге объявила о выдвижении обвинений в отношении президента самопровозглашенной республики Косово Хашима Тачи по военным преступлениям в 1998-1999 годах, говорится в заявлении прокуратуры. 4

Политика НАТО в ближайшее время обсудит ответ на «угрозу» со стороны России Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что в НАТО проводят аналитическую оценку «угрозы» со стороны РФ в ядерном и обычном вооружении.

Экономика В России пенсии по старости могут быть увеличены В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля). 6,5K

Авто Появились первые официальные изображения нового Kia Carnival Концерн Kia поделился со своими поклонниками дебютные фотографии готовящейся новинки - нового минивэна Kia Carnival, который должен дебютировать на родине бренда этим летом. 30

Политика Помпео призвал не допустить поставок в Иран оружия из России и Китая В мае глава МИД РФ Сергей Лавров направил письмо генсеку ООН Антониу Гутеррешу, в котором упомянул, что высокопоставленные представители госдепа США продвигают идеи о введении по линии Совбеза бессрочного оружейного эмбарго в отношении Ирана и об использовании для этого механизмов, предусмотренных резолюцией 2231, регламентировавшей учреждение Совместного всеобъемлющего плана действий. 8

Шоу-бизнес Развод Харламова и Асмус оказался розыгрышем Развод комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус оказался розыгрышем в рамках YouTube-шоу Comment Out. 114

Футбол «Урал» победил «Шинник» и стал последним полуфиналистом Кубка России Футболисты екатеринбургского "Урала" обыграли на выезде ярославский "Шинник" в матче ¼ финала Кубка России и стали последними полуфиналистами турнира.