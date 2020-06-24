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Российская газетаРоссийская газетаПрезидент Киргизии воздержался от участия в параде Победы

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков принял решение не участвовать в параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает его пресс-служба.
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«У заведующего отделом внешней политики аппарата президента Кыргызской Республики Данияра Сыдыкова и одного сотрудника охраны обнаружен положительный результат», — сообщил
 официальный сайт главы Киргизии.
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Президент Кыргызской Республики с 24 ноября 2017 года.
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