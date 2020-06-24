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Российская газетаПрезидент Киргизии воздержался от участия в параде Победы
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков принял решение не участвовать в параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает его пресс-служба.
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«У заведующего отделом внешней политики аппарата президента Кыргызской Республики Данияра Сыдыкова и одного сотрудника охраны обнаружен положительный результат», — сообщил официальный сайт главы Киргизии.Телеканал 360°04:42
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Экономика
МВФ ухудшил прогноз падения ВВП России в 2020 году до 6,6%
Обновленный прогноз МВФ пессимистичнее официальных российских оценок: ЦБ РФ ждет падения ВВП в 2020 году в диапазоне 4-6%, Минэкономразвития - на 5%.
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Посол рассказал о реакции на статью Путина в Германии
Путин написал статью о Второй мировой войне, в которой призвал государства активизировать процесс обнародования своих архивов и публикации ранее неизвестных документов о войне и предвоенном периоде.
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Крушение пассажирского самолета в Пакистане объяснили человеческим фактором
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На Украине надеются, что Лукашенко обиделся на Путина из-за сына Коли
Президент Беларуси мог обидеться на своего российского коллегу из-за того, что Путин не пожал руку Лукашенко-младшему.
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Опубликованы детские фотографии дочерей Путина
Уехавший из России банкир Сергей Пугачев опубликовал на своем сайте детские фотографии дочерей президента России Владимира Путина.
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Хабенский направит выданную Путиным госпремию на благотворительность
Народный артист России Константин Хабенский заявил, что направит полученную им государственную премию на благотворительность.
Ведомости 08:27
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Установлены личности матерей найденных в Москве пятерых младенцев
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Посадку российского аппарата на Луну снимут в режиме таймлапса
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Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле
Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года.
Российская газета вчера в 12:28
Общество
В ЮВО отреагировали на инцидент с Т-34 на параде в Севастополе
Никаких представляющих опасность для зрителей инцидентов на параде Победы в Севастополе не было, сообщили РИА Новости в отделе информационного обеспечения пресс-службы Южного военного округа.
РИА Новости 08:29
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Грузинский журналист Габуния снова оскорбил Путина
Грузинский журналист Георгий Габуния грубо высказался в адрес российского президента Владимира Путина, передает РИА "Новости".
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Актер Иван Охлобыстин в беседе со StarHit рассказал о последнем разговоре с Михаилом Ефремовым.
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Президент Российской Федерации Владимир Путин вручил государственные премии выдающимся гражданам страны.
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В Белоруссии рассказали о ходе расследования «сахарного дела»
Фигуранты дела о коррупции в сахарной отрасли Белоруссии продолжают находиться под стражей и сотрудничают со следствием, сообщил заместитель генпрокурора Белоруссии Алексей Стук.
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Политика
Ветеран Великой Отечественной войны показал подаренные Путиным часы
Ветеран Великой Отечественной войны Владимир Куц показал свои наручные часы, которые ему подарил президент Российской Федерации Владимир Путин.
Политическая Экспертиза 08:44
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На Красной площади впервые показали 24 образца новейшей бронетехники
Зародившаяся в последние годы традиция показывать на брусчатке Красной площади новое вооружение и боевую технику была соблюдена.
Российская газета 09:44
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Десятки фанатов «Спартака» задержаны по обвинению в хулиганстве
По обвинению в хулиганстве полиция задержала уже несколько десятков человек, в том числе и несовершеннолетних.
Газета.Ru вчера в 13:15
Политика
Путин высоко оценил проведенный парад Победы в Москве
Президент России Владимир Путин заявил, что парад Победы, приуроченный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, прошел на самом высоком уровне, передает РИА "Новости".
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Появился трейлер триллера «Агент Ева» с Джессикой Честейн
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В России увеличат ставку НДФЛ для обеспеченных людей
С января 2021 года ставка НДФЛ повышается с 13 до 15 процентов для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год.
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Ряд СМИ сообщал, что Исхаков и Гагарина с прошлого года не живут вместе. Сейчас фотограф наконец подтвердил информацию.
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Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал лидеров Израиля и Палестины приступить к конструктивному диалогу.
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Умер бывший сенатор Евгений Тарло
Экс-сенатор родился в Новосибирске, в семье инженеров-строителей в 1958 году, закончил юридический факультет Московского государственного факультета, защитил докторскую диссертацию.
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Изучена впервые работа мозга человека, который не может видеть цифры
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Лукашенко после парада в Москве сразу вылетел в Минск
Президент Белоруссии Александр Лукашенко по завершении парада в честь 75-летия Победы сразу улетел в Минск.
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Футболисты «Локомотива» перешли на режим самоизоляции на клубной базе
Футболисты и тренерский штаб московского "Локомотива" перешли на режим самоизоляции на базе в подмосковной Баковке, сообщается на официальном сайте столичного клуба.
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Данила Козловский жертвует собой в трейлере фильма «Чернобыль: Бездна»
Афиша Daily вчера в 15:13