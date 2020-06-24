с чего всё началось

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков принял решение не участвовать в параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает его пресс-служба.

Президент Киргизии воздержался от участия в параде Победы

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