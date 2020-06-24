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Российская газетаПрезидент Киргизии воздержался от участия в параде Победы
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков принял решение не участвовать в параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает его пресс-служба.
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с чего всё началось
«У заведующего отделом внешней политики аппарата президента Кыргызской Республики Данияра Сыдыкова и одного сотрудника охраны обнаружен положительный результат», — сообщил официальный сайт главы Киргизии.Телеканал 360°04:42
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Авто
Автомобили Lada дорожают в 2 раза быстрее иномарок
Корейские Hyundai Solaris и KIA Rio за аналогичный период дорожали 2 раза и прибавили в общей сложности по 20 000 рублей или 2,7 и 2,6 процента соответственно.
Тарантас Ньюс 07:35
Общество
РПЦ сочла высокие налоги для богатых «нравственно оправданными»
23 июня президент России Владимир Путин в своем обращении к россиянам поручил повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) за счет увеличения ставки для граждан с высоким доходом.
Lenta.ru 05:55
Экономика
Нацбанк Украины заявил о кризисных проблемах в 9 банках страны
Киев, 24 июня 2020, 14:16 — REGNUM Национальный банк Украины обнаружил проблемы в девяти банках страны, заявила 24 июня первый заместитель главы НБУ Катерина Рожкова.
REGNUM 07:16
Экономика
В России пенсии по старости могут быть увеличены
В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM 02:09
Политика
Помпео призвал не допустить поставок в Иран оружия из России и Китая
В мае глава МИД РФ Сергей Лавров направил письмо генсеку ООН Антониу Гутеррешу, в котором упомянул, что высокопоставленные представители госдепа США продвигают идеи о введении по линии Совбеза бессрочного оружейного эмбарго в отношении Ирана и об использовании для этого механизмов, предусмотренных резолюцией 2231, регламентировавшей учреждение Совместного всеобъемлющего плана действий.
РИА Новости вчера в 15:34
Футбол
Уткин предположил, почему Вагнер Лав не подписал контракт с ЦСКА
RT на русском 06:54
Общество
Депутаты подрались в Саратовской областной думе
Газета.Ru 04:15
Происшествия
Брат замурованного в бетон российского ребенка знал об убийстве
Брат замурованного в бетон ребенка в Астрахани знал об убийстве, однако молчал о случившемся.
Lenta.ru 07:24
Общество
В трансляции парада Победы впервые использовали спецэффекты
Во время съемки парада Победы на Красной площади в Москве применили спецэффекты.
РБК 08:13
Политика
Украинские политики назвали нардепа Аллахвердиеву «рабочей бабой»
Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко и председатель фракции в Верховной Раде Давид Арахамия со включенными микрофонами журналистов обсудили внешность нардепа Ирины Аллахвердиевой.
Народные новости вчера в 20:12
Происшествия
Т-34 чуть не въехал в зрителей на параде Победы в Севастополе
Возглавлявший колонну танк Т-34 чуть не въехал в зрителей на параде Победы в Севастополе, сообщает издание "Подъем" со ссылкой на очевидца.
Газета.Ru 07:26
Армия и оружие
В центре Донецка состоялся парад в честь 75-летия Великой Победы
Донецк, 24 июня 2020, 13:06 — REGNUM Военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне состоялся 24 июня в Донецке, сообщает Донецкое агентство новостей.
REGNUM 06:06
Футбол
Левников рассудит матч 24-го тура РПЛ между «Динамо» и ЦСКА
Metaratings 07:42
Общество
Россиянам назвали условие открытия международного авиасообщения
Международное авиасообщение в России откроется, когда позволит обстановка в стране.
Lenta.ru 03:07
Шоу-бизнес
Кристина Асмус рассказала о разводе с Харламовым
Асмус пояснила, что в их разводе с Харламовым кроме них, никто больше не виноват.
Bimru.ru вчера в 09:06
Политика
Захарова ответила на слова замглавы МИД Украины о долгах России
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова упрекнула в безделье заместителя министра иностранных дел Украины Василия Боднара, который заявил, что Россия задолжала Украине «около $100 млн» за базирование флота в Крыму.
РБК вчера в 18:32
Культура
На Мамаевом кургане в Волгограде началась репетиция проекта «Победа»
В подготовке мероприятия в Волгограде принимают участие порядка 1000 человек, 200 из которых являются артистами.
Evo-rus.com 04:53
Футбол
В РПЛ обеспокоены возбуждением уголовного дела на фанатов «Спартака»
Напомним, что болельщики столичного клуба развернули на проезжей части баннер в поддержку команде, перекрыв тем самым движения.
CT news 08:06
Здоровье
Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 606 тысяч
Общее число случаев заражения коронавирусом в России составило 606 881 в 85 регионах.
Lenta.ru 03:46
Технологии
Эксперт разъяснил, зачем нужно удалять сookies-файлы на устройствах
В cookies могут содержаться платежные данные, пароли и логины, поэтому не стоит сохранять данные, например, своей банковской карты, даже если браузер предлагает их запомнить.
Evo-rus.com 01:10
Политика
Путин на приеме в Кремле поднял тост за ветеранов и единение стран
Москва, 24 июня 2020, 14:39 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин на приеме в честь глав государств, прибывших в Москву на парад Победы, поднял тост за ветеранов и единение стран.
REGNUM 07:39
Происшествия
Установлены личности матерей найденных в Москве пятерых младенцев
Говорит Москва 02:42
Общество
Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле
Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года.
Российская газета вчера в 12:28
Происшествия
В Москве пресекли сходку криминальных авторитетов
Правоохранительные органы пресекли сходку криминальных авторитетов в кафе на севере Москвы.
Коммерсантъ вчера в 16:37
Игры
Вышел второй эпизод фанатской игры о Сонике на Unreal Engine
Mania Team выпустила второй эпизод фанатской игры Sonic 2020, посвящённой ёжику Сонику.
CyberSport.ru 07:00
Общество
Адвокатам по делу Ефремова сделали предупреждение
Совет Федеральной палаты адвокатов (ФПА) РФ сделал предупреждение защитнику актера Михаила Ефремова Эльману Пашаеву и его коллеге, представляющему интересы потерпевшей стороны, Александру Добровинскому.
Lenta.ru вчера в 21:09
Общество
Россияне снова получат выплаты на детей в размере 10 тысяч рублей
Президент России Владимир Путин в ходе телеобращения заявил, что в июле россияне еще раз получат выплаты на детей до 16 лет.
Газета.Ru вчера в 12:16