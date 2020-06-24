с чего всё началось

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков принял решение не участвовать в параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает его пресс-служба.

Авто Автомобили Lada дорожают в 2 раза быстрее иномарок Корейские Hyundai Solaris и KIA Rio за аналогичный период дорожали 2 раза и прибавили в общей сложности по 20 000 рублей или 2,7 и 2,6 процента соответственно. 35

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Экономика Нацбанк Украины заявил о кризисных проблемах в 9 банках страны Киев, 24 июня 2020, 14:16 — REGNUM Национальный банк Украины обнаружил проблемы в девяти банках страны, заявила 24 июня первый заместитель главы НБУ Катерина Рожкова.

Экономика В России пенсии по старости могут быть увеличены В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля). 5,6K

Политика Помпео призвал не допустить поставок в Иран оружия из России и Китая В мае глава МИД РФ Сергей Лавров направил письмо генсеку ООН Антониу Гутеррешу, в котором упомянул, что высокопоставленные представители госдепа США продвигают идеи о введении по линии Совбеза бессрочного оружейного эмбарго в отношении Ирана и об использовании для этого механизмов, предусмотренных резолюцией 2231, регламентировавшей учреждение Совместного всеобъемлющего плана действий. 3

Политика Украинские политики назвали нардепа Аллахвердиеву «рабочей бабой» Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко и председатель фракции в Верховной Раде Давид Арахамия со включенными микрофонами журналистов обсудили внешность нардепа Ирины Аллахвердиевой.

Армия и оружие В центре Донецка состоялся парад в честь 75-летия Великой Победы Донецк, 24 июня 2020, 13:06 — REGNUM Военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне состоялся 24 июня в Донецке, сообщает Донецкое агентство новостей.

Политика Захарова ответила на слова замглавы МИД Украины о долгах России Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова упрекнула в безделье заместителя министра иностранных дел Украины Василия Боднара, который заявил, что Россия задолжала Украине «около $100 млн» за базирование флота в Крыму. 2,6K

Футбол В РПЛ обеспокоены возбуждением уголовного дела на фанатов «Спартака» Напомним, что болельщики столичного клуба развернули на проезжей части баннер в поддержку команде, перекрыв тем самым движения.

Здоровье Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 606 тысяч Общее число случаев заражения коронавирусом в России составило 606 881 в 85 регионах.

Технологии Эксперт разъяснил, зачем нужно удалять сookies-файлы на устройствах В cookies могут содержаться платежные данные, пароли и логины, поэтому не стоит сохранять данные, например, своей банковской карты, даже если браузер предлагает их запомнить. 4

Политика Путин на приеме в Кремле поднял тост за ветеранов и единение стран Москва, 24 июня 2020, 14:39 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин на приеме в честь глав государств, прибывших в Москву на парад Победы, поднял тост за ветеранов и единение стран. 328

Общество Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года. 49