Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаПрезидент Киргизии воздержался от участия в параде Победы

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков принял решение не участвовать в параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает его пресс-служба.
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«У заведующего отделом внешней политики аппарата президента Кыргызской Республики Данияра Сыдыкова и одного сотрудника охраны обнаружен положительный результат», — сообщил
 официальный сайт главы Киргизии.
Телеканал 360°04:42

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В прибывшей в Москву делегации президента Киргизии выявили зараженных коронавирусом

ТАСС06:51

Президент Киргизии проведет три дня в самоизоляции после обнаружения коронавируса у членов киргизской делегации в Москве

Интерфакс - Россия05:15

Жээнбеков вылетел из Москвы, перед этим поговорил с Путиным по телефону

Sputnik Кыргызстан08:09

Приехавший в Москву глава Киргизии не пошел на парад из-за коронавируса

РБК05:21

Делегация Киргизии покинула Москву после обнаружения коронавируса

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Прибывшего в Москву президента Киргизии отправили на трехдневный карантин

Газета.Ru05:33

Президент Киргизии срочно уезжает из Москвы

Эхо Москвы05:30
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После возвращения из Москвы Жээнбеков и члены делегации уйдут на самоизоляцию

КП - Бишкек05:23
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Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 08:34, Ашберн
Политика

Лукашенко прибыл на парад и сел на трибунах недалеко от Путина

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Недовольные фанаты Загитовой атаковали ISU в Instagram

Газета.Ru 08:19
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Общество

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Экономика

В России пенсии по старости могут быть увеличены

В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
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Политика

Помпео призвал не допустить поставок в Иран оружия из России и Китая

В мае глава МИД РФ Сергей Лавров направил письмо генсеку ООН Антониу Гутеррешу, в котором упомянул, что высокопоставленные представители госдепа США продвигают идеи о введении по линии Совбеза бессрочного оружейного эмбарго в отношении Ирана и об использовании для этого механизмов, предусмотренных резолюцией 2231, регламентировавшей учреждение Совместного всеобъемлющего плана действий.
РИА Новости вчера в 15:34
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Футбол

Уткин предположил, почему Вагнер Лав не подписал контракт с ЦСКА

RT на русском 06:54
Общество

Депутаты подрались в Саратовской областной думе

Газета.Ru 04:15
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Брат замурованного в бетон российского ребенка знал об убийстве

Брат замурованного в бетон ребенка в Астрахани знал об убийстве, однако молчал о случившемся.
Lenta.ru 07:24
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Общество

В трансляции парада Победы впервые использовали спецэффекты

Во время съемки парада Победы на Красной площади в Москве применили спецэффекты.
РБК 08:13
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Политика

Украинские политики назвали нардепа Аллахвердиеву «рабочей бабой»

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко и председатель фракции в Верховной Раде Давид Арахамия со включенными микрофонами журналистов обсудили внешность нардепа Ирины Аллахвердиевой.
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Происшествия

Т-34 чуть не въехал в зрителей на параде Победы в Севастополе

Возглавлявший колонну танк Т-34 чуть не въехал в зрителей на параде Победы в Севастополе, сообщает издание "Подъем" со ссылкой на очевидца.
Газета.Ru 07:26
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Армия и оружие

В центре Донецка состоялся парад в честь 75-летия Великой Победы

Донецк, 24 июня 2020, 13:06 — REGNUM Военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне состоялся 24 июня в Донецке, сообщает Донецкое агентство новостей.
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Левников рассудит матч 24-го тура РПЛ между «Динамо» и ЦСКА

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Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 606 тысяч

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Политика

Путин на приеме в Кремле поднял тост за ветеранов и единение стран

Москва, 24 июня 2020, 14:39 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин на приеме в честь глав государств, прибывших в Москву на парад Победы, поднял тост за ветеранов и единение стран.
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Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года.
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Россияне снова получат выплаты на детей в размере 10 тысяч рублей

Президент России Владимир Путин в ходе телеобращения заявил, что в июле россияне еще раз получат выплаты на детей до 16 лет.
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