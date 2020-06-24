Коронавирус
Российская газетаПрезидент Киргизии воздержался от участия в параде Победы
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков принял решение не участвовать в параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает его пресс-служба.
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«У заведующего отделом внешней политики аппарата президента Кыргызской Республики Данияра Сыдыкова и одного сотрудника охраны обнаружен положительный результат», — сообщил официальный сайт главы Киргизии.Телеканал 360°04:42
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Экономика
В России пенсии по старости могут быть увеличены
В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM 02:09
Шоу-бизнес
Нюша в широких джинсах спровоцировала слухи о беременности
В Сети появилось видео, в котором показана певица в широких джинсах, причём данная публикация спровоцировала слухи о беременности.
Актуальные Новости 12:37
Шоу-бизнес
Развод Харламова и Асмус оказался розыгрышем
Развод комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус оказался розыгрышем в рамках YouTube-шоу Comment Out.
Известия 11:02
Армия и оружие
Парад Победы завершился в Москве
На Красной площади в Москве завершился парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
ТВ Центр 04:16
Политика
Роджер Уотерс: русский народ разгромил нацизм
RT на русском 10:53
Общество
В ЮВО отреагировали на инцидент с Т-34 на параде в Севастополе
Никаких представляющих опасность для зрителей инцидентов на параде Победы в Севастополе не было, сообщили РИА Новости в отделе информационного обеспечения пресс-службы Южного военного округа.
РИА Новости 08:29
Религия
Новосибирского священника наказали за критику храма Минобороны
Недовольство церковного руководства вызвал священника в фейсбуке, где тот назвал храм Минобороны в подмосковном парке «Патриот» − «языческим капищем».
Московский Комсомолец Новосибирск 11:08
Армия и оружие
В России от коронавируса вылечились более 5800 военных
В России от коронавирусной инфекции вылечились 5855 военнослужащих Вооружённых сил страны, сообщает российское Минобороны.
RT на русском вчера в 16:00
Политика
Песков прокомментировал отъезд Лукашенко
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал несоответствующими действительности сообщения некоторых СМИ о том, что Александр Лукашенко покинул Россию сразу после окончания Парада Победы и возложения цветов в Александровском саду.
Вести.Ru 11:48
Здоровье
Врачи Самарской области опровергли очередную байку про коронавирус
В областном Минздраве сообщили, что в сети Интернет распространяется фейковая информация о том, что выявление пациентов с COVID-19 намеренно приостановлено, и помощь им якобы не оказывается.
Маленькая Сызрань 10:50
Экономика
Собственники недвижимости просят власти не увеличивать налоги
Собственники недвижимости просят власти не увеличивать налоги Владельцы коммерческих объектов просят правительство не повышать до 2024 года кадастровую стоимость, на базе которой рассчитывается налог на недвижимость.
Коммерсантъ 09:44
Политика
Кремль раскрыл итоговый список иностранных лидеров на параде Победы
Итоговый список гостей раскрыл официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Lenta.ru вчера в 07:39
Общество
В Калининграде поощрят девушку, потерявшую туфлю на параде
В Калининграде поощрят девушку, которая потеряла туфлю, но продолжила маршировать на параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, пишет портал Klops.
Газета.Ru 09:29
Шоу-бизнес
В семье певицы Натали случилась трагедия
В воскресенье, 21 июня, у популярной певицы девяностых и нулевых Натали случилась трагедия в семье: звезда потеряла отца.
Gazeta.SPb 08:16
Финансы
Россияне снова понесли валюту в банки
Россияне снова начали пополнять валютные вклады в банках. В мае на депозиты было внесено в общей сложности $721 млн, следует из данных ЦБ.
Газета.Ru 05:27
Шоу-бизнес
Пугачева ожидает пополнение в семье
Примадонна российской эстрады вновь станет бабушкой. В семье ее племянника Влада ожидается прибавление.
Невские Новости 22 июня в 20:00
Общество
Россияне снова получат выплаты на детей в размере 10 тысяч рублей
Президент России Владимир Путин в ходе телеобращения заявил, что в июле россияне еще раз получат выплаты на детей до 16 лет.
Газета.Ru вчера в 12:16
Общество
В Волгограде после реставрации откроют монумент «Родина-мать»
«Официальное открытие монумента после реставрации состоится 24 июня», - сообщил директор музея-заповедника «Сталинградская битва» Алексей Дементьев.
ТК Звезда вчера в 23:58
Политика
Путин заявил о вере в Россию среди своего окружения
РИА Новости 12:27
Происшествия
Активиста в Петербурге оштрафовали за лозунг с матом
Активисту Павлу Крисевичу назначили штраф в 500 рублей, за лозунг с матом.
Росбалт 14:14
Политика
США назвали условия продления действия СНВ-3
Администрация американского лидера Дональда Трампа не исключает возможность продления Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3).
Южный Федеральный 02:57
Авто
Lada Vesta получит 400-сильный двигатель
Отечественная модель может получить агрегат Toyota 3s-gte, который в базе имеет отдачу в 260 л.с. Как сообщает издание 32cars.ru, в Instagram появились фотографии перспективного проекта по доработке седана Lada Vesta.
SpeedMe 22 июня в 05:18
Политика
Турецкая партия обнародовала план с признанием Крыма территорией РФ
Турецкая партия Vatan представила Черноморско-средиземноморский план дружбы и мира, подразумевающий признание Крыма территорией России.
Известия 14:08
Общество
Синоптик предупредил о повышенном уровне солнечного излучения в России
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что европейскую территорию России и ряд регионов на азиатской части страны ждут 10 дней, когда будет отмечаться "высокий" и "очень высокий" индекс солнечного ультрафиолетового излучения (УФ-индекс), передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 22:47
Общество
Палата адвокатов указала на самопиар защитников в деле Ефремова
Совет Федеральной палаты адвокатов (ФПА) считает, что защитники в деле Михаила Ефремова раскрывает публично профессиональную тайну и занимается самопиаром.
ПолитРоссия вчера в 09:07
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано в Микронезии
Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано в 87 км от населенного пункта Йиго на острове Гуам в акватории Тихого океана, передает Геологическая служба Соединенных Штатов (USGS).
Газета.Ru вчера в 23:38
Культура
На Мамаевом Кургане начался концерт Победы
Специально для Концерта Победы на Мамаевом Кургане смонтировали огромные декорации, современное световое и звуковое оборудование.
НовостиВолгограда.ру 14:00