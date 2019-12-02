Президент Ла Лиги Хавьер Тебас объявил об отставке со своего поста, чтобы получить возможность переизбраться на новый четырёхлетний срок в 2020 году.

Президент Ла Лиги подал в отставку, чтобы переизбраться в 2020 году

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Политика Захарова прокомментировала слова Зеленского о сторонниках России Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского, предложившего сторонникам России уехать из страны.