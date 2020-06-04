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Газета.RuГазета.RuПрезидент «Лиона» намерен подать в суд на французское правительство

Президент "Лиона" Жан-Мишель Ола раскритиковал французское правительство, по чьему решению был досрочно завершен сезон Лиги 1. Как заявил функционер в интервью порталу Goal, он намерен обратиться в суд с жалобой на действия властей.
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Президент «Лиона» будет судиться с властями Франции из-за досрочного завершения Лиги 1

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Президент «Лиона» намерен подать в суд на французское правительство

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Следственные органы Оренбургской области возбудили дело о халатности против органов опеки после изъятия четверых детей из многодетной семьи в поселке Тюльпанный, сообщили РИА Новости в прокуратуре области.
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Названы три сценария безработицы в России

Экономисты назвали три возможные сценария роста безработицы в России из-за пандемии коронавируса.
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Пусковой стол для ракеты-носителя «Ангара» доставят на Восточный морем

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Создатель Telegram Павел Дуров высказался об идее депутатов Госдумы от партии «Справедливая Россия» Федота Тумусова и Дмитрия Ионина о прекращении блокировки мессенджера в России.
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