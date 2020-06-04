Коронавирус
Газета.RuПрезидент «Лиона» намерен подать в суд на французское правительство
Президент "Лиона" Жан-Мишель Ола раскритиковал французское правительство, по чьему решению был досрочно завершен сезон Лиги 1. Как заявил функционер в интервью порталу Goal, он намерен обратиться в суд с жалобой на действия властей.
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Футбол
ЦСКА заинтересовался форвардом сборной Аргентины
21-летний нападающий дебютировал за сборную Аргентины в 2019 году. В августе прошлого года им интересовался «Зенит».
ProstoProSport 03:37
Политика
Премьером Белоруссии назначен глава Госкомвоенпрома Головченко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил премьер-министром страны Романа Головченко, сообщает госагентство БелТА.
Интерфакс 04:24
Общество
Путин возмутился докладом губернатора о разливе топлива в Норильске
Известия вчера в 09:16
Политика
РБК: после голосования Путин может выступить с обращением к россиянам
Президент России Владимир Путин может выступить с обращением к нации после того, как пройдет голосование по поправкам в Конституцию.
Газета.Ru 04:31
Политика
Кремль акцентировал приглашение глав стран СНГ на парад Победы
Акцент в приглашениях на парад Победы в Москве по-прежнему делается на глав государств СНГ, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Взгляд.ру 05:43
Общество
Судебные приставы принудительно взыщут штрафы с Facebook и Twitter
Штрафы, которые были назначены компаниям Twitter и Facebook будут взыскивать принудительно.
АБН 04:10
Футбол
«Томь» решила расстаться с четырьмя футболистами
Сообщается, что "Томь" решила расстаться с четырьмя футболистами.
Soccer.ru 05:54
Экономика
Мишустин призвал менять практику госзакупок у иностранных поставщиков
«Ежегодно на закупки направляются триллионы рублей, при этом по некоторым направлениям государственных и корпоративных закупок зачастую предпочтения отдаются иностранным поставщикам, и эту практику необходимо менять», — цитирует главу кабмина РИА Новости.
RT на русском 05:55
Политика
Верховная Рада отправила в отставку вице-премьера по евроинтеграции
В марте 2020-го, после отставки кабинета Алексея Гончарука, экс-министр стал вице-премьером по европейской интеграции.
Lenta.ru 04:43
Общество
Собянин допустил продление масочного режима до середины осени
Масочный режим в Москве может быть продлен до середины осени.
Lenta.ru 01:26
Происшествия
Двух фигурантов секс-скандала в уфимском МВД полностью оправдали
ГТРК "Башкортостан" уточняет, решением суда экс-начальник ОМВД по Кармаскалинскому Салават Галиев, а также бывший руководитель ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев полностью оправданы.
Вести.Ru вчера в 02:32
Игры
Синдзи Миками о создании GhostWire: Tokyo: «Это самая долгая работа над игрой в моей карьере»
Владелец игровой студии Tango Gameworks Синдзи Миками заявил, что работа над следующим тайтлом — GhostWire: Tokyo — стала самой продолжительной в его карьере.
CyberSport.ru 05:45
Общество
Дополнительный выходной в июне не скажется на зарплате россиян
Объявление 24 июня нерабочим днем не скажется на зарплате россиян, его посчитают как рабочий день.
Невские Новости 03:34
Здоровье
В губахинском детском саду у ребёнка обнаружен коронавирус
В одном из детских садов Губахи у ребёнка, посещавшего дежурную группу, выявлен коронавирус.
Новый компаньон 05:38
Общество
Пляжи на Юге России могут начать работу в течение двух недель
Общественные и приотельные пляжи на Юге России могут начать открываться в течение ближайших двух недель.
ТАСС вчера в 07:26
Общество
Губернатор Кубани продлил режим карантина до 21 июня
В четверг днем на заседании регионального Оперативного штаба губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что режим карантина по коронавирусу, который действует на территории края с конца марта, будет продлен до 21 июня.
Российская газета 05:49
Общество
В КоАПе появится новый крупный штраф для автомобилистов
В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) появился новый штраф за отказ водителя от медицинского освидетельствования.
Известия вчера в 10:47
Происшествия
Мощный оползень унес в море восемь домов на севере Норвегии
Восемь домов ушли в море в результате мощного оползня на севере Норвегии.
Вести.Ru 02:10
Общество
В Москве заработают три тысячи летних кафе
Монтаж веранд начался на текущей неделе, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя мэра столицы по вопросам экономической политики Владимира Ефимова.
Lenta.ru 04:49
Общество
В Госдуму внесен закон об электронном трудовом договоре
В Госдуму в новой редакции внесен законопроект, позволяющий заключать трудовой договор электронным способом и также подавать заявления на отпуск или увольнение, передает РИА.
Вести.Ru 04:15
Происшествия
В Оренбуржье возбудили дело о халатности после изъятия детей из семьи
Следственные органы Оренбургской области возбудили дело о халатности против органов опеки после изъятия четверых детей из многодетной семьи в поселке Тюльпанный, сообщили РИА Новости в прокуратуре области.
РИА Новости 02:16
Экономика
Названы три сценария безработицы в России
Экономисты назвали три возможные сценария роста безработицы в России из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 18:23
Политика
Дуров высказался об идее разблокировать Telegram в России
Создатель Telegram Павел Дуров высказался об идее депутатов Госдумы от партии «Справедливая Россия» Федота Тумусова и Дмитрия Ионина о прекращении блокировки мессенджера в России.
Lenta.ru 05:44
Общество
Смертность в Петербурге выросла на треть в мае
Рекордное для мая количество смертей зарегистрировано в Петербурге: в городе скончались почти 6,5 тысяч человек, следует из статистики комитета по делам записи актов гражданского состояния.
Интерфакс вчера в 17:04
Происшествия
Утопившей своих детей матери вынесли приговор на Камчатке
Газета.Ru вчера в 20:37
Футбол
Стало известно расписание матчей возобновленного сезона РПЛ
Матчи 25-го тура РПЛ пройдут с 30 июня по 1 июля. Так, 1 июля состоятся встречи ФК «Ростов» и «Краснодар», а также «Сочи» и «Динамо».
Кубань 24 02 июня в 10:37
Общество
МЧС впервые комплексно проверит системы оповещения по всей России
Комплексные проверки готовности систем оповещения населения впервые пройдут на всей территории России в октябре этого года, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе МЧС РФ.
РИА Новости вчера в 02:34
Политика
Заявление главы Пентагона в связи с погромами в США рассердило Трампа
Глава Пентагона Марк Эспер находится в «шатком положении», Белый дом недоволен его заявлениями в связи с погромами в США, сообщают СМИ.
Взгляд.ру вчера в 20:57