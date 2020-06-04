Президент "Лиона" Жан-Мишель Ола раскритиковал французское правительство, по чьему решению был досрочно завершен сезон Лиги 1. Как заявил функционер в интервью порталу Goal, он намерен обратиться в суд с жалобой на действия властей.

Президент «Лиона» намерен подать в суд на французское правительство

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