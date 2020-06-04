Коронавирус
ЧемпионатПрезидент «Лиона» пригрозил судом французскому государству
Президент "Лиона" Жан-Мишель Оляс пригрозил французскому правительству судом за досрочное завершение сезона Лиги 1.
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Французский футбол потерял из-за досрочного завершения сезона 800 млн евро
ИА Красная Весна31 мая в 19:41
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Экономика
Прожиточный минимум в России вырос на 2,2%
Прожиточный минимум в России вырос на 2,2 % по сравнению с 2019 годом.
Газета.Ru вчера в 11:09
Экономика
Названы три сценария безработицы в России
Экономисты назвали три возможные сценария роста безработицы в России из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 18:23
Общество
Путин возмутился после доклада губернатора Красноярского края
Владимир Путин жёстко отреагировал на доклад губернатора Красноярского края Аександра Усса.
ИА Запад24 вчера в 10:05
Общество
МЧС впервые комплексно проверит системы оповещения по всей России
Комплексные проверки готовности систем оповещения населения впервые пройдут на всей территории России в октябре этого года, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе МЧС РФ.
РИА Новости вчера в 02:34
Шоу-бизнес
Свои сексуальные пристрастия раскрыла Кара Делевинь
Самая женственная обладательница мальчишеского взгляда - британская актриса и модель Кара Делевинь откровенно рассказала журналистам журнала Variety о своих сексуальных предпочтениях.
Live24 вчера в 13:45
Общество
Ещё 3061 пациент выздоровел в Москве после коронавируса
Ещё 3061 пациент выздоровел в Москве после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, общее число вылечившихся достигло 94 715, сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.
RT на русском 02:27
Политика
Кремль ответил на заявления Трампа о ядерном пакте с Россией
Слова американского президента Дональда Трампа о ядерном пакте с Россией прокомментировал пресс-секретарь президента РФ.
НТВ вчера в 11:53
Общество
Собянин допустил продление масочного режима до середины осени
Масочный режим в Москве может быть продлен до середины осени.
Lenta.ru 01:26
Космос
В корабле Маска использовали российские детали
В воскресенье пилотируемый корабль Crew Dragon с астронавтами НАСА Дугласом Херли и Робертом Бенкеном причалил к МКС.
РИА Новости вчера в 18:03
Здоровье
За рубежом остаются 178 жителей Ульяновской области
«Уже 107 человек из 13 стран мира смогли вернуться на ульяновскую землю, а в списках тех, кто остается за рубежом, еще 178 человек», — сообщил Сергей Морозов.
REGNUM 01:34
Спорт
GOG дарит три игры
В сервисе GOG пользователи могут скачать классическое приключение Delores: A Thimbleweed Park Mini-Adventure.
Городской портал Новый Нижний вчера в 16:00
Наука
Раскрыта самая незащищенная от коронавируса группа крови
Ранее глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила, что в России наиболее уязвимы к коронавирусу пациенты со второй группой крови.
Lenta.ru вчера в 11:53
Общество
От коронавируса скончались еще два жителя Свердловской области
Екатеринбург Онлайн 02:50
Футбол
Роналду возглавил топ-10 футболистов с наибольшим заработком в 2020 году
Матч ТВ 02 июня в 20:42
Политика
В Верховной раде Украины назвали неприемлемыми новые условия МВФ
Киев, 4 июня 2020, 06:12 — REGNUM Международный валютный фонд (МВФ) выдвигает по новой кредитной программе для Украины такие условия, которые не поддержит общество, заявил 3 июня глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия в эфире телеканала «Украина 24».
REGNUM вчера в 23:12
Происшествия
Пензенцы сообщают о серии поджогов машин в Арбеково
Пензенцы сообщают о цело серии поджогов легковых машин в пензенском микрорайоне Арбеково.
Smi58.ru 01:31
Экономика
«Тинькофф» заключил крупнейшую сделку с офисами
Группа «Тинькофф» нашла офис под новую штаб-квартиру.
Ведомости вчера в 16:25
Технологии
Названы основные признаки прослушки смартфонов
Как распознать, что телефон стоит на прослушке, объяснил глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.
REGNUM 02:01
Авто
Toyota представила обновленный пикап Toyota Hilux
Вместе с Toyota Fortuner в Таиланде дебютировал и обновленный пикап Hilux.
Автоновости дня 02:08
Хоккей
Зарплатная ведомость «Динамо» – 844 млн рублей. Самые высокооплачиваемые игроки – Шипачёв, Яшкин и Кагарлицкий
Напомним, что по итогам минувшего регулярного чемпионата Шипачёв стал лучшим бомбардиром лиги, а Яшкин занял второе место.
Спорт БИЗНЕС Online 01:10
Политика
Кабмин Белоруссии отправлен в отставку
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил правительство в отставку. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местный телеканал.
Газета.Ru 01:36
Происшествия
Утопившая своих детей жительница Камчатки получила 15 лет колонии
Российская газета вчера в 21:29
Происшествия
Бывший американский следователь рассказал о произволе в полиции США
3 июня сообщалось, что генпрокурор американского штата Миннесота Кит Эллисон предъявил обвинения полицейским, задержавшим афроамериканца Джорджа Флойда, который впоследствии умер от их действий.
Lenta.ru 01:49
Шоу-бизнес
Юлия Барановская переехала с детьми в свой новый дом
В 2017 году телеведущая приобрела свои первые аппартаменты. А теперь Юлия с тремя детьми переехала в большой новый дом.
Paparazzi.ru 02 июня в 08:00
Общество
Россиян ждут две короткие рабочие недели в июне
Роструд напомнил о двух коротких рабочих неделях в июне — в связи с празднованием Дня России и проведением парада Победы.
РИА Новости 02:53
Общество
В ВОЗ предупредили о разрушительной второй волне коронавируса
Во Всемирной организации здравоохранения предупредили о второй волне коронавирусной инфекции.
КМВ Новости вчера в 08:09
Киберспорт
Sea of Thieves вышла в Steam за 725 рублей
Sea of Thieves добралась до Steam, где её теперь можно приобрести за 725 рублей.
Игромания.ру вчера в 07:42
Наука
В геноме SARS-CoV-2 нашли фрагмент белка человека
Биоинформатики из Кембриджа, пользуясь искусственным интеллектом, разыскали в генетической последовательности SARS-CoV-2 вставку из восьми аминокислот, которая идентична такому же фрагменту в одном из важных белков человека.
Известия вчера в 19:00