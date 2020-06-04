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RT на русскомПрезидент «Лиона» пригрозил судом французскому государству
Президент футбольного клуба «Лион» Жан-Мишель Оляс пригрозил французскому правительству судом из-за досрочного завершения сезона Лиги 1.
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Французский футбол потерял из-за досрочного завершения сезона 800 млн евро
ИА Красная Весна31 мая в 19:41
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Лукашенко назначил премьер-министром Романа Головченко
"Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил премьер-министром Романа Головченко, который до настоящего времени занимал пост председателя Государственного военно-промышленного комитета", - говорится в сообщении.
ТАСС 04:26
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Касперская предупредила о риске эмиграции IT-специалистов
Россию в 2020–2021 годах могут покинуть 10–15 тыс. специалистов, работающих в IT-сфере, сообщили в письме премьер-министру Михаилу Мишустину глава правления ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Наталья Касперская и президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров.
Известия вчера в 03:45
Политика
Собянин считает актуальным для Москвы онлайн-формат голосования по поправке к конституции
Мэр Москвы Сергей Собянин считает актуальным для столицы проведение голосования в электронном формате по поправке к Конституции РФ.
ТАСС 01:00
Общество
Сергей Собянин: через год мы полностью вернемся к прежнему образу жизни
Мэр Сергей Собянин рассказал в интервью ТАСС, какова цена этих решений, готов ли город ко второй волне заболеваемости и когда столица может полностью вернуться к обычной жизни.
ТАСС 01:00
Общество
Новые автомобильные номера появятся в России
Регионы получили доступ к новым числовым сочетаниям. ГИБДД начнёт выдавать новые номерные знаки, где автомобилям заменят кодовую часть.
Новое Время 31 02 июня в 09:07
Общество
Бизнес-омбудсмен раскритиковал проект нового КоАП
Бизнес-омбудсмен Борис Титов раскритиковал проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).
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Спикер Мосгордумы Шапошников может подать в суд на Навального
Глава Мосгордумы Алексей Шапошников заявил, что может обратиться в суд из-за ролика оппозиционера Алексея Навального, в котором рассказывается об имуществе политика.
Московский Комсомолец 03:58
Происшествия
Задержавшим Джорджа Флойда полицейским предъявили обвинения
Lenta.ru вчера в 15:12
Футбол
Юрий Семин может возглавить киевское «Динамо»
Вести.Ru 04:05
Политика
Стало известно о новом обращении Путина к россиянам после голосования
Президент России Владимир Путин может выступить с обращением к россиянам после голосования по поправкам в Конституцию.
Lenta.ru 03:14
Общество
В МЧС нашли способ ликвидировать ЧП в Норильске
Глава МЧС России Евгений Зиничев заявил, что ведомство нашло способ ликвидировать последствия разлива топлива в Норильске.
РИА Новости 02:15
Спорт
Epic Games Store будет раздавать Total War: Troy бесплатно
В течение первых 24 часов после выхода игру можно будет получить абсолютно бесплатно в интернет-магазине Epic Games Store.
ИнфоСМИ 02 июня в 13:44
Общество
МЧС впервые комплексно проверит системы оповещения по всей России
Комплексные проверки готовности систем оповещения населения впервые пройдут на всей территории России в октябре этого года, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе МЧС РФ.
РИА Новости вчера в 02:34
Политика
Свердловские депутаты отказали в доверии Путину
Почти 200 депутатов российских муниципальных образований и региональных парламентов подписали открытое письмо против внесения изменений в Конституцию.
Уралинформбюро 02:44
Происшествия
МВД попросило установить надзор за Варварой Карауловой
РИА Новости 02 июня в 11:20
Здоровье
Ещё 298 человек в Свердловской области заразились коронавирусом
За минувшие сутки в Свердловской области выявили 298 случаев заражения коронавирусом.
Областная газета 03:49
Здоровье
В Архангельской области подтвердили 133 новых случая коронавируса за сутки. Данные оперштаба России
В федеральном оперштабе по борьбе с коронавирусом подтвердили информацию о 133 случаях заражения COVID-19 в Архангельской области за последние сутки.
Новости Архангельска 29.ru 03:49
Технологии
Названы основные признаки прослушки смартфонов
Как распознать, что телефон стоит на прослушке, объяснил глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.
REGNUM 02:01
Футбол
Гол Павлюченко признали лучшим в истории сборной на чемпионатах Европы
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Энергетика
Цены на нефть пошли на снижение
Мировые цены на нефть пошли на снижение на фоне неопределенности вокруг предстоящего заседания ОПЕК+.
Lenta.ru 01:56
Политика
США хотят ввести дополнительные санкции против «Северного потока-2»
США планируют расширить санкции против трубопровода "Северный поток-2", сообщает Bloomberg со ссылкой на план законопроекта, который есть в распоряжении агентства.
Российская газета 02:11
Общество
В КоАПе появится новый крупный штраф для автомобилистов
В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) появился новый штраф за отказ водителя от медицинского освидетельствования.
Известия вчера в 10:47
Наука
На Земле определен регион с самым чистым воздухом
Evo-rus.com 02 июня в 16:33
Политика
Рада отправила в отставку вице-премьера по вопросам евроинтеграции
Парламент Украины на заседании в четверг уволил Вадима Пристайко с должности вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, такое решение поддержали 296 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.
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Каннский кинофестиваль объявил программу
Афиша Daily вчера в 13:44
Происшествия
Вертолет Ми-38 совершил экстренную посадку в Подмосковье
В Московской области вертолет Ми-38 совершил экстренную посадку из-за неисправности. Об этом в четверг, 4 июня, сообщает РЕН ТВ.
Известия 04:13
Общество
Анна Шафран отказалась называть свое увольнение повышением
Газета.Ru вчера в 11:38
Путешествия
Россияне не хотят ехать в Сочи из-за новых правил
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Сочи готовятся к открытию более 30 санаториев.
Gazeta.SPb вчера в 14:50
Общество
В ВОЗ допустили «разрушительную» вторую волну коронавируса
Женева, Швейцария, 3 июня 2020, 12:33 — REGNUM Существует угроза повторного всплеска коронавируса в мире, если вирус не купировать, то вторая волна может стать разрушительной.
REGNUM вчера в 05:33
Политика
Лондон: полиция на коленях и отступает под натиском толпы
Rusvesna.su 01:25