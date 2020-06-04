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RT на русскомRT на русскомПрезидент «Лиона» пригрозил судом французскому государству

Президент футбольного клуба «Лион» Жан-Мишель Оляс пригрозил французскому правительству судом из-за досрочного завершения сезона Лиги 1.
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Президент «Лиона» заявил, что клубы Лиги 1 должны потребовать у государства 800 млн евро

Bobsoccer03:21

Президент «Лиона» пригрозил судом французскому государству

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Президент «Лиона» будет судиться с властями Франции из-за досрочного завершения Лиги 1

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Президент «Лиона» намерен подать в суд на французское правительство

Газета.Ru00:40

Президент «Лиона» пригрозил судом французскому государству

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Французский футбол потерял из-за досрочного завершения сезона 800 млн евро

ИА Красная Весна31 мая в 19:41
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"Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил премьер-министром Романа Головченко, который до настоящего времени занимал пост председателя Государственного военно-промышленного комитета", - говорится в сообщении.
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Россию в 2020–2021 годах могут покинуть 10–15 тыс. специалистов, работающих в IT-сфере, сообщили в письме премьер-министру Михаилу Мишустину глава правления ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Наталья Касперская и президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров.
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Политика

Собянин считает актуальным для Москвы онлайн-формат голосования по поправке к конституции

Мэр Москвы Сергей Собянин считает актуальным для столицы проведение голосования в электронном формате по поправке к Конституции РФ.
ТАСС 01:00
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Общество

Сергей Собянин: через год мы полностью вернемся к прежнему образу жизни

Мэр Сергей Собянин рассказал в интервью ТАСС, какова цена этих решений, готов ли город ко второй волне заболеваемости и когда столица может полностью вернуться к обычной жизни.
ТАСС 01:00
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Новые автомобильные номера появятся в России

Регионы получили доступ к новым числовым сочетаниям. ГИБДД начнёт выдавать новые номерные знаки, где автомобилям заменят кодовую часть.
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Общество

Бизнес-омбудсмен раскритиковал проект нового КоАП

Бизнес-омбудсмен Борис Титов раскритиковал проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).
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Спикер Мосгордумы Шапошников может подать в суд на Навального

Глава Мосгордумы Алексей Шапошников заявил, что может обратиться в суд из-за ролика оппозиционера Алексея Навального, в котором рассказывается об имуществе политика.
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Задержавшим Джорджа Флойда полицейским предъявили обвинения

Lenta.ru вчера в 15:12
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Футбол

Юрий Семин может возглавить киевское «Динамо»

Вести.Ru 04:05
Политика

Стало известно о новом обращении Путина к россиянам после голосования

Президент России Владимир Путин может выступить с обращением к россиянам после голосования по поправкам в Конституцию.
Lenta.ru 03:14
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Общество

В МЧС нашли способ ликвидировать ЧП в Норильске

Глава МЧС России Евгений Зиничев заявил, что ведомство нашло способ ликвидировать последствия разлива топлива в Норильске.
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Спорт

Epic Games Store будет раздавать Total War: Troy бесплатно

В течение первых 24 часов после выхода игру можно будет получить абсолютно бесплатно в интернет-магазине Epic Games Store.
ИнфоСМИ 02 июня в 13:44
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Общество

МЧС впервые комплексно проверит системы оповещения по всей России

Комплексные проверки готовности систем оповещения населения впервые пройдут на всей территории России в октябре этого года, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе МЧС РФ.
РИА Новости вчера в 02:34
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Политика

Свердловские депутаты отказали в доверии Путину

Почти 200 депутатов российских муниципальных образований и региональных парламентов подписали открытое письмо против внесения изменений в Конституцию.
Уралинформбюро 02:44
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Происшествия

МВД попросило установить надзор за Варварой Карауловой

РИА Новости 02 июня в 11:20
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Ещё 298 человек в Свердловской области заразились коронавирусом

За минувшие сутки в Свердловской области выявили 298 случаев заражения коронавирусом.
Областная газета 03:49
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Здоровье

В Архангельской области подтвердили 133 новых случая коронавируса за сутки. Данные оперштаба России

В федеральном оперштабе по борьбе с коронавирусом подтвердили информацию о 133 случаях заражения COVID-19 в Архангельской области за последние сутки.
Новости Архангельска 29.ru 03:49
Технологии

Названы основные признаки прослушки смартфонов

Как распознать, что телефон стоит на прослушке, объяснил глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.
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Футбол

Гол Павлюченко признали лучшим в истории сборной на чемпионатах Европы

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Энергетика

Цены на нефть пошли на снижение

Мировые цены на нефть пошли на снижение на фоне неопределенности вокруг предстоящего заседания ОПЕК+.
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Политика

США хотят ввести дополнительные санкции против «Северного потока-2»

США планируют расширить санкции против трубопровода "Северный поток-2", сообщает Bloomberg со ссылкой на план законопроекта, который есть в распоряжении агентства.
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Общество

В КоАПе появится новый крупный штраф для автомобилистов

В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) появился новый штраф за отказ водителя от медицинского освидетельствования.
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Рада отправила в отставку вице-премьера по вопросам евроинтеграции

Парламент Украины на заседании в четверг уволил Вадима Пристайко с должности вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, такое решение поддержали 296 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.
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Каннский кинофестиваль объявил программу

Афиша Daily вчера в 13:44
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Вертолет Ми-38 совершил экстренную посадку в Подмосковье

В Московской области вертолет Ми-38 совершил экстренную посадку из-за неисправности. Об этом в четверг, 4 июня, сообщает РЕН ТВ.
Известия 04:13
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Анна Шафран отказалась называть свое увольнение повышением

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Путешествия

Россияне не хотят ехать в Сочи из-за новых правил

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Сочи готовятся к открытию более 30 санаториев.
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Общество

В ВОЗ допустили «разрушительную» вторую волну коронавируса

Женева, Швейцария, 3 июня 2020, 12:33 — REGNUM Существует угроза повторного всплеска коронавируса в мире, если вирус не купировать, то вторая волна может стать разрушительной.
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Лондон: полиция на коленях и отступает под натиском толпы

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