Коронавирус
Sport.ruПрезидент «Лиона» призвал возобновить Лигу 1
Президент "Лиона" Жан Мишель Ола хотел бы, чтобы французский чемпионат был возобновлён. Из-за запрета правительством Франции спортивных соревнований до августа Лига 1 была завершена досрочно. Три итальянские команды интересуются Депаем Все становится яснее.
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Армия и оружие
Шойгу отдал приказ о салютах в День Победы
Министр обороны России Сергей Шойгу отдал приказ о проведении 9 мая салютов в честь 75-летия победы в Великой отечественной войне, сообщает газета министерства "Красная звезда".
Газета.Ru 18:45
Происшествия
На Кубани за сутки заражение коронавирусом выявили у 99 человек
Краснодар, 7 мая 2020, 11:13 — REGNUM 99 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за последние сутки, об этом сообщили 7 мая в региональном оперштабе.
REGNUM 04:13
Экономика
Кудрин предложил правительству поддержать весь малый бизнес
Принятые меры поддержки для бизнеса недостаточны, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в эфире YouTube-канала «Редакция».
РБК 13:49
Происшествия
Три новых случая заражения COVID-19 подтвердили на Сахалине
Еще о троих подтвержденных случаях коронавирусной инфекции на Сахалине стало известно сегодня, 8 мая.
АСТВ 19:28
Происшествия
ФСБ предъявила генералу СК Михаилу Музраеву еще одно обвинение
Газета.Ru вчера в 18:27
Политика
Трамп назвал причиной пандемии коронавируса некомпетентность Китая
Причиной начала пандемии коронавируса нового типа президент США Дональд Трамп назвал некомпетентность Китая.
Известия 18:18
Общество
Власти Москвы продлили режим самоизоляции до июня
Мэр Москвы продлил режим самоизоляции в городе до 31 мая. Об этом он сообщил на своем сайте.
Газета.Ru 10:52
Общество
В Новой Москве снесли съёмочную площадку «Дома-2»
Для съёмок шоу власти выделили новый участок.
Говорит Москва вчера в 11:57
Политика
Польский эксперт предрек раскол Европы из-за «Северного потока — 2»
Газопровод "Северный поток — 2" будет достроен, однако завершение проекта будет означать подрыв единства и согласованности Евросоюза во внешней политике, заявил польский эксперт Камиль Зайончковский в беседе с Polskie Radio.
РИА Новости 19:28
Экономика
S&P спрогнозировало рекордно высокий дефицит бюджетов регионов России
Рецессия российской экономики, вызванная пандемией коронавируса и обвалом цен на нефть, приведет к значительному снижению налоговых доходов, из-за чего российские регионы могут продемонстрировать самые высокие с 2000 года показатели дефицита бюджетов, следует из отчета S&P Global Ratings (есть у РБК).
РБК 15:46
Политика
Минюст США решил снять обвинения с экс-советника Трампа
Министерство юстиции США закроет дело экс-советника президента США Майкла Флинна, обвиненного в даче ложных показаний о контактах с российскими властями, передает CNN.
Росбалт 18:20
Футбол
В «Сампдории» зафиксированы три новых случая заражения коронавирусом
Клуб сообщил, что новые случаи были выявлены после проверки среди игроков. Имена заболевших не называются.
Матч ТВ 15:29
Общество
Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»
Голос, предположительно, Артамонова призвал «работать с максимальным эффектом» и заявил, что «эта страшная штука должна способствовать разгону людей».
Известия 08:02
Здоровье
Видео из реанимации показали липецкие врачи
Обозреватель Врн 14:27
Экономика
ФАС отмечает сезонный рост цен на овощи
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) установила, что в настоящее время в России наблюдается рост цен на плодоовощную продукцию, в том числе на картофель, лук и морковь, говорится в сообщении ведомства.
ТАСС 14:21
Космос
На Марсе обнаружили следы существования древних рек
В НАСА показали подробное изображение древних рек на Марсе, которые, предположительно, протекали на планете около 3,7 млрд лет назад.
Профиль вчера в 13:25
Футбол
«Зенит» станет чемпионом, если РПЛ досрочно завершат
Сезон в российской Премьер-лиге может быть завершен досрочно.
Vprognoze.ru 03:24
Энергетика
«Газпром» продолжит транзит через Польшу
Польша неоднократно заявляла, что больше не хочет быть связанной с «Газпромом» долгосрочными обязательствами, при этом пока у Москвы и Варшавы продолжает действовать еще один длинный контракт на прямые поставки газа в Польшу, действующий до 2022 года (объем закупок — до 10,2 млрд кубометров в год).
Коммерсантъ вчера в 12:50
Экономика
Выплаты субсидий бизнесу в МРОТ начнут раньше запланированного срока
Выплаты субсидий предпринимателям в 1 МРОТ начнутся ранее запланированного на 18 мая срока, сообщил глава ФНС Егоров на совещании у президента РФ Владимира Путина по вопросам реализации мер поддержки экономики и социальной сферы.
РИА Новости вчера в 09:56
Происшествия
Бизнесмен и политик Анатолий Быков задержан
Согласно представленной информации от следственного комитета, Быкова подозревают в заказе на убийство 24-х летнего Наумова, с которым в 1994 году у него произошел конфликт.
Ёлдаш 02:37
Политика
КС Молдавии признал неконституционным соглашение о кредите от России
«КС признал неконституционным соглашение между правительством Молдавии и правительством Российской Федерации о выделении Молдавии кредита», — цитирует её РИА Новости.
RT на русском 15:07
Политика
Саакашвили назвал свое назначение «неординарным шагом» Зеленского
РИА Новости Бывший президент Грузии и экс - губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, который ранее был назначен на Украине на пост главы исполнительного комитета реформ, назвал свое назначение "неординарным шагом" со стороны президента Украины Владимира Зеленского.
РЕН ТВ 17:47
Шоу-бизнес
Мария Ивакова заразилась коронавирусом
Телеведущая Мария Ивакова сообщила своим подписчикам о прохождении теста на наличие коронавирусной инфекции.
MedikForum.ru 17:49
Общество
Генпрокуратура назвала фейком видео о «чипировании населения»
В Генпрокуратуре назвали недостоверными видеоролики о создании коронавируса для "чипирования населения".
Деловое.ТВ вчера в 05:31
Футбол
Владелец «Спартака» Федун попал в больницу с коронавирусом
Председателя совета директоров московского «Спартака» Леонид Федун был госпитализирован с диагнозом COVID-19, сообщает официальный сайт клуба.
Новый Век 05:32
Общество
СМИ сообщили о возможном переносе ЕГЭ и начала учебного года
Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что экзамены планируется проводить с 8 июня, но не исключил переноса этой даты.
Государственные Вести вчера в 03:22
Гаджеты
AnTuTu составил рейтинг самых мощных бюджетных смартфонов
Бенчмарк AnTuTu разместил рейтинг самых мощных и доступных смартфонов, которые были выпущены в апреле.
iReactor 03:08
Общество
В Твери демонтировали мемориальные доски о расстреле поляков
С требованием убрать таблички прокуратура Твери обратилась в декабре 2019 г. В надзорном ведомстве пришли к выводу, что одна из мемориальных досок установлена незаконно, а вторая должна находиться по другому адресу, сообщает сайт «Медиазона».
Дилетант 10:16
Политика
Украинцы Усик и Ломаченко попали в базу «Миротворца»
Знаменитые украинские боксеры и неоднократные чемпионы мира Александр Усик и Василий Ломаченко были внесены в базу «Миротворца», который собирает данные о «врагах Украины».
Слово и Дело 08:06