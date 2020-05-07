Коронавирус
Sport.ruПрезидент «Лиона» призвал возобновить Лигу 1
Президент "Лиона" Жан Мишель Ола хотел бы, чтобы французский чемпионат был возобновлён. Из-за запрета правительством Франции спортивных соревнований до августа Лига 1 была завершена досрочно. Три итальянские команды интересуются Депаем Все становится яснее.
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Общество
Собянин призвал москвичей не ходить на салют 9 мая
Московский Комсомолец 05:52
Кино
Сергей Пускепалис позвонит в прошлое в фильме «Временная связь» на СТС
ИА InterMedia вчера в 10:29
Общество
В России могут отменить пенсионную реформу
По мнению директора Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве РФ Павла Салина, президент Владимир Путин может пойти на крайние меры, чтобы вернуть себе и правительству симпатии граждан.
Цензуры.Нет 06:51
Общество
Минпросвещения обсуждает перенос сроков ЕГЭ
Дата начала сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) пока запланирована на 8 июня, сообщили в министерстве просвещения.
BFM.ru вчера в 06:54
Общество
Собянин: с 12 числа в Москве заработают все промпредприятия
C 12 мая в Москве заработают все промышленные предприятия, благодаря чему на работу смогут выйти около полумиллиона жителей города.
Вести.Ru вчера в 09:36
Общество
Власти Кубани опровергли информацию из мессенджеров о снятии карантина
Граждан просят доверять только официальным источникам, в которых публикуется достоверная и объективная информация, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
Кубань 24 05:23
Экономика
Силуанов объяснил, почему в пандемию россиянам не раздадут деньги
Глава министерства финансов России Антон Силуанов считает, что власти могли бы пойти на раздачу "вертолетных денег", как поступили в некоторых странах в пандемию коронавируса, если бы рубль был мировой резервной валютой.
Газета.Ru 05 мая в 18:45
Киберспорт
S1mple ответил на обвинения dimasick: «Хватит позориться»
Игрок Natus Vincere Александр s1mple Костылев ответил на недовольство Дмитрия dimasick Матвиенко организацией матча на ESL One: Road to Rio по CS:GO.
CyberSport.ru 05:57
Происшествия
На Кубани число случаев коронавируса превысило полторы тысячи
Заражение коронавирусом за последние сутки на Кубани зафиксировано у 97 человек, количество подтвержденных случаев COVID в регионе превысило 1,5 тысячи, сообщает оперштаб региона.
РИА Новости вчера в 03:59
Общество
Воробьев: прежде всего в Подмосковье откроются стройки
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в интервью телеканалу "Россия 24" заявил о том, что строительство в регионе возобновят в первую очередь.
РИА Новости вчера в 15:01
Шоу-бизнес
Экс-солист MBAND Никита Киоссе назвал причины распада группы
Музыкант рассказал об отношениях между участниками бойз-бенда. Бывший участник MBAND Никита Киоссе раскрыл причины распада группы.
Городовой 03:58
Экономика
ВВП Великобритании ждет худший спад с 1706 года — Банк Англии
Валовой внутренний продукт Великобритании сократится на 14% в течение 2020 года вследствие кризиса, вызванного эпидемией коронавируса, что станет самым резким спадом с 1706 года, предупредил в своем прогнозе Банк Англии (BOE) 7 мая, сообщает CNBC.
ИА Красная Весна 07:01
Экономика
Сбербанк понизил ипотечные ставки
Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам на покупку квартир в новостройках и готового жилья. Об этом сообщается на сайте "ДомКлик".
РИА Новости вчера в 07:46
Политика
Решетникова исключили из рабочей группы по нацпроектам
Владимир Путин исключил министра экономического развития Максима Решетникова из рабочей группы президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
РИА Новости вчера в 13:17
Спорт
Assassin’s Creed Valhalla не станет самой масштабной игрой в серии
Cyber.sports.ru 06:50
Общество
Онищенко: коронавирус уже «выдыхается»
Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил, что коронавирус начал "выдыхаться".
Газета.Ru 01:17
Кино
9 мая Первый канал покажет продолжение сериала «Диверсант»
Discover24 05 мая в 06:46
Общество
За сутки в России выявили 11231 случай коронавируса
За последние сутки в России выявлен 11 231 новый случай коронавируса в 84 регионах. Из них 48,7% не имели клинических проявлений болезни.
Новгородские ведомости 03:50
Общество
Как выглядит девушка с самыми большими губами в мире
Своим внешним видом Андреа гордится. Считает, что ее губы может и не самые большие в мире, но в списке самых больших – точно.
ToDay News Ufa вчера в 05:16
Культура
Лещенко приглашает 9 мая спеть песню «День Победы» на разных языках
Песню «День Победы» уже готовы исполнить добровольцы из 27 стран, среди которых Латвия, Германия, Молдавия, Польша, Перу, ЮАР, Великобритания, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу движения «Волонтеры Победы» Ольгу Амельченкову.
ФедералПресс 05 мая в 07:25
Здоровье
Назван средний возраст умерших от коронавируса саратовцев
В Саратовской области средний возраст умершего от коронавируса пациента составляет около 72 лет.
Четвертая Власть 06:08
Кино
Кейт Бланшетт может сыграть Лилит в экранизации игры Borderlands
Лос-Анджелес, США, 6 мая 2020, 09:19 — REGNUM Кейт Бланшетт ведёт переговоры относительно своего участие в съёмках экранизации игры Borderlands.
REGNUM вчера в 02:19
Спорт
У киберпанк-боевика Ghostrunner появилась временная демоверсия
Игромания.ру вчера в 10:31
Кино
Вуди Харрельсона представили в образе Карнажа для фильма «Веном»
Пользователи Сети высоко оценили арт, отмечая при этом, что Вуди Харельсон - идеальная кандидатура в этом амплуа.
Российская газета вчера в 12:10
Биатлон
СБР может сократить список кандидатов в сборную России по биатлону
Москва, 7 мая 2020, 13:47 — REGNUM Список кандидатов в сборную России по биатлону может сократиться.
REGNUM 06:47
Культура
Дэниел Рэдклифф прочел главу из «Гарри Поттера»
Актер Дэниел Рэдклифф стал первым чтецом из числа исполнителей главных ролей саги о Гарри Поттере.
Подмосковье Сегодня вчера в 12:19
Кино
Иван Янковский рассказал о непростом характере Марии Шукшиной
По словам актера, Шукшину раздражало то, как он себя ведёт, но при этом Янковский считает хорошим опытом работу со знаменитой актрисой.
Bimru.ru 03:43
Гаджеты
Realme представит смартфоны Narzo с мощными аккумуляторами 11 мая
Ещё в марте сообщалось, что китайская компания Realme готовит семейство молодёжных смартфонов Narzo.
3DNews 02:11