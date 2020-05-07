Президент "Лиона" Жан-Мишель Олас призвал возобновить чемпионат Франции, передает издание L. 28 апреля было объявлено о том, что Лига 1 не будет доиграна из-за запрета на массовые мероприятия по всей Франции до августа.

Политика Госдеп обвинил Россию в «кампании дезинформации» Госдепартамент провел в четверг специальный брифинг по России, на котором обвинил Москву во вмешательстве в дела Сирии и Ливии, а заодно и в дезинформации по COVID-19. 1

Политика Мадуро назвал причастных к организации попытки вторжения в Венесуэлу Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что временный поверенный в делах США в отделе по делам Венесуэлы американского посольства в Колумбии Джеймс Стори причастен к организации неудачной попытки вторжения в Боливарианскую Республику наёмных боевиков. 113

Общество Штраф за отсутствие маски в транспорте Москвы составит 5 тыс. рублей Штраф, который будет взиматься с пассажиров общественного транспорта в столице за отсутствие масок и перчаток, составит 5 тыс. рублей, что предусмотрено КоАП Москвы, сообщил ТАСС в четверг начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков. 2,4K

Общество Рабочий день для сотрудников на удаленке предлагают нормировать в РФ Во время весенней думской сессии депутаты рассмотрят предлагаемые "Еиной Россией" поправки для внесения в Трудовой кодекс. которые бы нормировали рабочий день для сотрудников, работающих в адаленном режиме.

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Политика Путин и Трамп провели телефонный разговор Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели телефонный разговор, сообщается на сайте Кремля.

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Общество В Гидрометцентре сообщили, что засуха угрожает ряду регионов России По словам Вильфанда, в Астраханской области за апрель выпало 5 мм осадков, 26% от нормы, а в Краснодарском крае - всего 42% от нормы, в Крыму - 25% от нормы. 5

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Общество Судно-трубоукладчик «Академик Черский» взяло курс на Германию В четверг судно "Академик Черский" снялось с рейда в Гданьском заливе неподалеку от Калининграда и взяло курс в сторону Германии. 1,1K

Происшествия Новый очаг коронавируса в Екатеринбурге: заражены шестеро детей Шесть воспитанников реабилитационного центра заразились коронавирусом COVID-19. Изначально заболел один ребенок.

Наука Физики создали основу для сверхточных атомных часов Европейские и российские ученые создали и проверили методику, благодаря которой можно отслеживать положение электронов в окрестностях сильно заряженных ионов. 1

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