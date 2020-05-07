Коронавирус

Газета.RuГазета.RuПрезидент «Лиона» призвал возобновить чемпионат Франции

2 фото
Президент "Лиона" Жан-Мишель Олас призвал возобновить чемпионат Франции, передает издание L. 28 апреля было объявлено о том, что Лига 1 не будет доиграна из-за запрета на массовые мероприятия по всей Франции до августа.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Президент «Лиона» призвал возобновить чемпионат Франции

Спорт-Экспресс06 мая в 23:08

Президент «Лиона» призвал возобновить Лигу 1

Sport.ruвчера в 02:59

Президент «Лиона» призвал возобновить сезон Лиги 1

Матч ТВвчера в 00:32

Президент «Лиона» призвал возобновить чемпионат Франции

Газета.Ruвчера в 00:30

Президент «Лиона» надеется на возобновление сезона в чемпионате Франции

RT на русскомвчера в 03:03

Президент «Лиона» всё ещё надеется на возобновление сезона во Франции

Soccer.ru06 мая в 21:13

Президент «Лиона» надеется, что сезон в чемпионате Франции возобновится

Чемпионат06 мая в 20:13
Показать все источники
Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 00:20, Ашберн
Общество

Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»

Голос, предположительно, Артамонова призвал «работать с максимальным эффектом» и заявил, что «эта страшная штука должна способствовать разгону людей».
Известия вчера в 08:02
2K
Происшествия

В Сети появилось видео с места задержания Анатолия Быкова

РИА Новости вчера в 03:03
2,4K
Общество

Дуров назвал США не лучшим местом для эмиграции

Создатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров перечислил семь причин не переезжать в США.
Газета.Ru вчера в 14:38
1K
Футбол

«Старостин говорил — «Бесков трус. Лечился от трусости!» Евгений Ловчев — в «Разговоре по пятницам»

Героем первого выпуска стал знаменитый футболист и тренер Евгений Ловчев. Мы приехали к Ловчеву в имение под Рузу.
Спорт-Экспресс вчера в 17:00
Экономика

Поступления налогов в России упали на треть

Поступления налогов в апреле резко снизились.
Российская газета 06 мая в 10:11
66
Армия и оружие

Появление военных кораблей НАТО у границ России сочли бессмысленным

4 мая Национальный центр управления обороной России сообщил, что корабли Северного флота взяли на сопровождение ударную группу НАТО в Баренцевом море.
Известия вчера в 23:04
1,8K
Политика

Госдеп обвинил Россию в «кампании дезинформации»

Госдепартамент провел в четверг специальный брифинг по России, на котором обвинил Москву во вмешательстве в дела Сирии и Ливии, а заодно и в дезинформации по COVID-19.
РИА Новости вчера в 18:51
1
Политика

Мадуро назвал причастных к организации попытки вторжения в Венесуэлу

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что временный поверенный в делах США в отделе по делам Венесуэлы американского посольства в Колумбии Джеймс Стори причастен к организации неудачной попытки вторжения в Боливарианскую Республику наёмных боевиков.
RT на русском вчера в 21:57
113
Общество

Штраф за отсутствие маски в транспорте Москвы составит 5 тыс. рублей

Штраф, который будет взиматься с пассажиров общественного транспорта в столице за отсутствие масок и перчаток, составит 5 тыс. рублей, что предусмотрено КоАП Москвы, сообщил ТАСС в четверг начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков.
ТАСС вчера в 07:15
2,4K
Экономика

ФАС проверит подорожание лимонов на возможный картельный сговор

Федеральная антимонопольная служба собирается провести проверки на предмет картельных соглашений из-за роста цен на лимоны.
Новгород.ру вчера в 19:28
236
Общество

Рабочий день для сотрудников на удаленке предлагают нормировать в РФ

Во время весенней думской сессии депутаты рассмотрят предлагаемые "Еиной Россией" поправки для внесения в Трудовой кодекс. которые бы нормировали рабочий день для сотрудников, работающих в адаленном режиме.
РЕН ТВ вчера в 17:20
Экономика

Стоимость биткойна впервые с февраля превысила $10 тысяч

Курс биткойна впервые с 19 февраля превысил $10 тыс. В ходе торгов стоимость криптовалюты достигала $10,067 тыс.
Коммерсантъ вчера в 22:59
Общество

Собянин подписал указ о первых ослаблениях ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о первом этапе ослабления ограничений, введенных в рамках борьбы с эпидемией коронавируса.
РБК вчера в 10:44
847
Общество

Миллиардер Дмитрий Босов совершил самоубийство

Paparazzi.ru 06 мая в 15:44
3,2K
Происшествия

Суд арестовал подозреваемого по делу об убийстве Япончика

Коммерсантъ вчера в 10:44
16
Политика

Путин и Трамп провели телефонный разговор

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели телефонный разговор, сообщается на сайте Кремля.
Газета.Ru вчера в 13:07
Политика

В Кремле заявили о недоверии опросам «Левады» о рейтинге Путина

Кремль не склонен полностью доверять соцопросам, которые проводит Левада-центр, из-за их методики.
РБК 06 мая в 08:34
7,9K
Общество

В Челябинске фото Гитлера оказалось среди историй о героях войны

REGNUM вчера в 09:26
125
Общество

В Новой Москве снесли съёмочную площадку «Дома-2»

Для съёмок шоу власти выделили новый участок.
Говорит Москва 06 мая в 11:57
553
Экономика

ЦБ предупредил об активизации «раздолжнителей» из-за коронавируса

ЦБ ожидает всплеска предложений и от «раздолжнителей», то есть компаний, предлагающих гражданам за некоторую плату решить проблемы с кредиторами.
РБК вчера в 09:18
18
Общество

В Гидрометцентре сообщили, что засуха угрожает ряду регионов России

По словам Вильфанда, в Астраханской области за апрель выпало 5 мм осадков, 26% от нормы, а в Краснодарском крае - всего 42% от нормы, в Крыму - 25% от нормы.
ТАСС вчера в 22:41
5
Общество

Вирусолог рассказал о часто забываемом пути заражения коронавирусом

Доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн в интервью Пятому каналу рассказал о часто забываемом способе распространения коронавирусной инфекции.
РИА Новости вчера в 17:24
11
Авто

После майских праздников у дилеров появится обновленный Skoda Rapid

Первые «товарные» Skoda Rapid нового поколения поступят к российским дилерам после майских праздников.
Автоновости дня вчера в 03:49
20
Футбол

В Сети появились первые фотографии Сон Хын-Мина из армии

В Сети появились первые фотографии полузащитника "Тоттенхэма" Сон Хын-Мина в корейской армии.
Soccer.ru вчера в 02:09
Общество

Судно-трубоукладчик «Академик Черский» взяло курс на Германию

В четверг судно "Академик Черский" снялось с рейда в Гданьском заливе неподалеку от Калининграда и взяло курс в сторону Германии.
Газета.Ru вчера в 14:14
1,1K
Происшествия

Новый очаг коронавируса в Екатеринбурге: заражены шестеро детей

Шесть воспитанников реабилитационного центра заразились коронавирусом COVID-19. Изначально заболел один ребенок.
Вести.Ru вчера в 18:42
Общество

Десятиэтажный долгострой у «белого дома» в Екатеринбурге начнут сносить на этой неделе

Два корпуса долгостроя на Октябрьской площади, 5 в Екатеринбурге начнут сносить сегодня, 8 мая.
Екатеринбург Онлайн вчера в 22:30
Наука

Физики создали основу для сверхточных атомных часов

Европейские и российские ученые создали и проверили методику, благодаря которой можно отслеживать положение электронов в окрестностях сильно заряженных ионов.
ТАСС Наука 06 мая в 12:09
1
Общество

Минпросвещения не исключает перенос ЕГЭ на август

В начале апреля опубликован проект расписания ЕГЭ, сдача экзаменов должна начаться 8 июня, а закончиться 11 июля.
Все для Вас 06 мая в 06:55
104
Футбол

Радимов назвал максимумом Соболева скамейку запасных «Спартака»

«Прогноз: максимум, что ждет Соболева после первого круга, если вернется РПЛ – место на скамейке с ромбиком на груди!», — написал Радимов в «твиттере».
ProstoProSport вчера в 14:25
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное