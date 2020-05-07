Коронавирус

BobsoccerBobsoccerПрезидент «Лиона» считает, что чемпионат Франции еще можно возобновить

Президент "Лиона" Жан-Мишель Олас по-прежнему считает, что первенство Франции можно было доиграть и еще возможно все исправить. Напомним, чемпионат Франции был завершен после того как премьер-министр страны объявил о том, что спортивные мероприятия не будут возобновлены, минимум, до августа.
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Президент «Лиона» надеется на возобновление сезона в чемпионате Франции

RT на русском03:03

Президент «Лиона» призвал возобновить Лигу 1

Sport.ru02:59

Президент «Лиона» всё ещё надеется на возобновление сезона во Франции

Soccer.ruвчера в 21:13

Президент «Лиона» призвал возобновить сезон Лиги 1

Матч ТВ00:32

Президент «Лиона» призвал возобновить чемпионат Франции

Газета.Ru00:30

Президент «Лиона» призвал возобновить чемпионат Франции

Спорт-Экспрессвчера в 23:08

Президент «Лиона» надеется на возобновление Лиги 1

Евро-футбол.ру01:39
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Происшествия

Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков

Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств.
Известия 02:07
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Общество

В Москве снесли съемочную площадку шоу «Дом-2»

В Москве снесли съемочные павильоны телевизионного шоу «Дом-2» на территории Троицкого административного округа.
РБК вчера в 11:20
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Общество

Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой

Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой, сообщает РБК со ссылкой на его знакомых. По данным издания, это произошло в ночь на 6 мая.
Ведомости вчера в 11:18
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Здоровье

Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи

Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса.
Газета.Ru вчера в 11:14
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Политика

В США смоделировали сброс термоядерной бомбы на Москву

Американское издание We Are The Mighty смоделировало сбрасывание термоядерной бомбы мощностью в 10 тыс. мегатонн.
Известия 01:46
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Киберспорт

Call of Duty: Warzone свяжет между собой все будущие части серии

Чемпионат 04 мая в 09:31
Экономика

Сбербанк снизил минимальные ставки по ипотеке

Приобрести квартиру в новостройке в ипотеку можно по ставке от 6,2%, на вторичном рынке — от 8,1% годовых, говорится в сообщении на сайте банка.
Коммерсантъ вчера в 07:28
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Общество

В Мурманской области выявлено 35 новых случаев коронавируса

По состоянию на 10:30 7 мая в Мурманской области выявлено 35 новых случаев коронавируса.
Аргументы и Факты - Мурманск 04:16
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Происшествия

Задержан основатель паблика «Омбудсмен полиции»

Основатель паблика «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов задержан в Москве по подозрению в вымогательстве, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.
RT на русском 03:55
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Общество

Аксёнов заявил, что курортный сезон в Крыму может не состояться

Симферополь, 7 мая 2020, 11:15 — REGNUM Курортный сезон в Крыму в 2020 году из-за ситуации с коронавирусом может не состояться, заявил 7 мая глава региона Сергей Аксёнов.
REGNUM 04:15
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Общество

В Татарстане выявили 105 новых случаев коронавируса

На территории Татарстана подтверждены 105 новых случаев заражения COVID-19. Об этом сообщает оперштаб региона по борьбе с коронавирусом.
Коммерсантъ Казань 03:59
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Общество

В России выявили более 11 тысяч новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявили 11 231 случай заражения коронавирусной инфекцией.
Компания 03:45
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Фигурное катание

Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой к Плющенко

Сообщалось, Трусова приняла решение прекратить сотрудничество с Этери, поскольку не получала должного внимания со стороны наставника.
Vprognoze.ru вчера в 22:37
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Армия и оружие

В Екатеринбурге провели генеральную репетицию пролета авиации

Летчики Центрального военного округа провели генеральную репетицию демонстрационного пролета авиации в Екатеринбурге и завершили подготовку к мероприятиям, приуроченным к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
ТАСС 02:22
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Общество

Белоруссия лишила аккредитации съемочную группу Первого канала

Белорусский МИД лишил аккредитации съемочную группу российского Первого канала после сюжета о ситуации с коронавирусом в республике.
Газета.Ru 02:42
3,4K
Общество

Названы условия для снятия ограничений по самоизоляции в России

Глава Роспотребназдора Анна Попова назвала три условия для начала снятия ограничений, введенных в рамках режима всеобщей самоизоляции.
Lenta.ru вчера в 09:40
2,4K
Общество

Над американским Сан-Диего пролетел самолет с георгиевской лентой

Самолет с георгиевской лентой пролетел над американским городом Сан-Диего в штате Калифорния, видео полета выложило в Facebook посольство России в США.
РИА Новости 00:44
Политика

Президент Чехии объяснил снос памятника Коневу

Президент Чехии Милош Земан и ранее называл снос памятника глупостью, но призвал Россию не вмешиваться во внутренние дела европейского государства 3 апреля в Праге снесен памятник освободителю города – маршалу Ивану Коневу.
Победа РФ вчера в 06:27
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Армия и оружие

Россия начнет выводить военных специалистов из Италии

Как отметил министр обороны РФ Сергей Шойгу, начинается вывод подразделений РБХ защиты из Италии.
RuNews24.ru 00:51
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Общество

Еще 16 человек заразились коронавирусом в Калининграде

16 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Калининградской области за последние сутки.
Каскад 04:01
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Армия и оружие

Военным запретили раскрывать в интернете информацию о службе

Российским военнослужащим запретили раскрывать в интернете и СМИ свою принадлежность к Вооруженным силам.
Газета.Ru вчера в 14:32
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Футбол

Кокорин перевел 1 млн руб. на лечение больной девочки

РБК вчера в 14:45
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Здоровье

Путин предоставил страховые гарантии борющимся с коронавирусом врачам

Дополнительные страховые гарантии предоставят врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу, водителям скорой помощи, а также непосредственно работающим с пациентами, у которых подтвержден коронавирус, и с больными с подозрением на COVID-19.
РИА Новости вчера в 15:23
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Происшествия

На Кубани подтверждено более 1,5 тыс. случаев заражения коронавирусом

Краснодар, 6 мая 2020, 11:03 — REGNUM 97 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за последние сутки, сообщили 6 мая в региональном оперштабе.
REGNUM вчера в 04:03
208
Общество

Создана первая в мире вакцина от коронавируса

Итальянские ученые заявили, что смогли создать действующую вакцину против коронавирусной инфекции COVID-19.
Аргументы недели 01:58
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Хоккей

КХЛ решила не выбирать чемпиона из-за досрочного завершения сезона

Руководство Континентальной хоккейной лиги решило не определять обладателя Кубка Гагарина и призеров чемпионата по итогам сезона-2019/20, досрочно завершенного из-за пандемии коронавируса.
BFM.ru 03:39
Экономика

Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса

Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК 05 мая в 21:07
8,2K
Общество

Ограничительный режим в Петербурге могут продлить до 1 июня

По предварительным расчетам властей начало снятия ограничительных мер может наступить уже 1 июня.
Вечерний Санкт-Петербург 03:45
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Армия и оружие

Боевая авиация ЛНА Хафтара нанесла удар по штабу турок в Мисурате

Как сообщает телеканал Sky News – Arabia, в среду, 6 мая 2020 года, боевая авиация ЛНА Халифы Хафтара нанесла серию ударов по позициям сирийских наемников и турецкому командному штабу в Мисурате.
Военное обозрение 04:12
Политика

В Риге заявили, что Латвия отдавала СССР половину доходов

По подсчетам политика, во время нахождения в составе Советского Союза прибалтийские республики отдавали в общий бюджет государства 30-48 процентов своих бюджетов.
РИА Новости 05 мая в 20:30
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