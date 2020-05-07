Президент "Лиона" Жан-Мишель Олас по-прежнему считает, что первенство Франции можно было доиграть и еще возможно все исправить. Напомним, чемпионат Франции был завершен после того как премьер-министр страны объявил о том, что спортивные мероприятия не будут возобновлены, минимум, до августа.

Президент «Лиона» считает, что чемпионат Франции еще можно возобновить

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