Коронавирус
Спорт-ЭкспрессПрезидент «Лиона» верит, что сезон во Франции еще можно доиграть
Президент «Лиона» Жан-Мишель Олас считает, что текущий сезон в футболе Франции еще можно доиграть. Во вторник премьер-министр страны объявил, что все спортивные мероприятия до августа под запретом.
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Президент «Лиона» подготовил документ на 23 страницы о завершении сезона в формате плей-офф
Спорт-Экспрессвчера в 23:13
Президент «Лиона» предлагал доиграть чемпионат Франции по системе плей-офф
Чемпионат28 апреля в 19:24
Президент «Лиона» предложил доиграть Лигу 1 в формате плей-офф в июле или августе. Клуб на 7-м месте
Sports.ru28 апреля в 17:40
Президент «Лиона» предлагает доиграть сезон матчами плей-офф, несмотря на решение властей Франции
Sport24.ru28 апреля в 17:15
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Общество
В Саратовской области ввели обязательный масочный режим
Правительство Саратовской области продлило режим ограничительных мер из-за распространения коронавирусной инфекции до 11 мая включительно, а также ввело обязательный масочный режим в общественных местах, сообщил вице-губернатор - председатель правительства области Александр Стрелюхин.
РИА Новости вчера в 12:32
Здоровье
Глава Минздрава предупредил о «коварстве» коронавируса
Глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире канала "Россия-24" рассказал о "коварности" новой коронавирусной инфекции.
Газета.Ru вчера в 15:36
Общество
Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев
Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев, ему было 57 лет. Об этом сообщил в Instagram губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
Ведомости 02:07
Политика
Глава европейской дипломатии оценил вероятность распада ЕС
Впоследствии Италия, будучи одной из наиболее пострадавших от пандемии стран, обвинила Евросоюз в том, что он не оказал ей поддержку в нужное время.
Российская газета 02:02
Происшествия
Нейтрализованные в Екатеринбурге боевики оказались сторонниками ИГ
Боевики, которые готовили теракты в Екатеринбурге, были сторонниками запрещенной в России организации «Исламское государство» (ИГ).
Известия 02:01
Энергетика
Цены на нефть Brent и WTI растут на бирже ICE
Стоимость июньских фьючерсов нефти Brent на лондонской бирже ICE выросла на 3,3%, до $21,4 за баррель.
Коммерсантъ 28 апреля в 23:42
Происшествия
В Приангарье нашли подозреваемых в попытке поджога леса чиновников
Правоохранители обнаружили ранее пропавших чиновников администрации Усть-Кутского района Иркутской области, подозреваемых в попытке поджога леса.
Газета.Ru 02:16
Общество
В Екатеринбурге ФСБ провела контртеррористическую операцию
Режим контртеррористической операции ввели с 00.30 (22.30 мск среды) по решению начальника регионального УФСБ на территории Чкаловского района Екатеринбурга и Арамильского городского округа Свердловской области.
РИА Новости вчера в 19:42
Политика
Песков заявил о большом риске второй волны коронавируса
Есть риск возникновения второй волны коронавирусной инфекции, и это требует очень взвешенных действий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью RTVI.
Российская газета вчера в 19:25
Общество
СМИ узнали о смерти сотрудника ФСО из-за коронавируса
В результате заражения коронавирусом в Москве умер сотрудник Федеральной службы охраны, капитан Александр Филатов.
РБК 02:12
Экономика
Россияне возвращаются к кредитованию в офлайн-формате
Все больше россиян отказывается от онлайн-обращения при оформлении кредитов и возвращаются к привычному способу получения услуг — через личное посещение банковского отделения.
Коммерсантъ 01:43
Общество
«Газпром» ответил на сообщения о бунте вахтовиков
«Газпром» ответил на сообщения о бунте вахтовиков на Чаяндинском месторождении в Якутии, которое является ресурсной базой для поставок по газопроводу «Сила Сибири».
Lenta.ru 28 апреля в 10:20
Происшествия
Начальник нижегородского ГИБДД обнаружен мертвым
Начальник управления ГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым.
Интерфакс вчера в 12:16
Футбол
Кирилл Новиков: «Я бы хотел, чтобы сезон был доигран»
Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков выступил за возобновление сезона в Тинькофф-чемпионате России только при отсутствии риска для здоровья людей.
Спорт-Экспресс 02:45
Общество
СКР проверяет публикации о двойном гражданстве у сенатора Мизулиной
Следственный комитет России (СКР) начал проверку в связи с публикациями о якобы наличии двойного гражданства у члена Совета Федерации Елены Мизулиной.
Коммерсантъ вчера в 13:13
Религия
Протодиакон Кураев отреагировал на запрет в служении
РИА Новости вчера в 15:15
Происшествия
Десятки разлагающихся трупов в грузовиках обнаружили в Нью-Йорке
Десятки разлагающихся трупов в грузовиках обнаружили в американском штате Нью-Йорк. Об этом пишет The New York Times.
Lenta.ru 01:48
Политика
Путин объявил о продлении нерабочих дней до конца майских праздников
Шестое, седьмое и восьмое мая в России будут нерабочими днями с сохранением зарплаты, объявил президент Владимир Путин на совещании по борьбе с распространением коронавируса.
РИА Новости 28 апреля в 12:02
Гаджеты
Blackview начала продавать защищённый смартфон с тепловизором
Компания Blackview специализируется в первую очередь на выпуске защищённых смартфонов, способных выдерживать самые суровые условия эксплуатации.
3DNews вчера в 13:20
Культура
Мишустин поздравил Ларису Удовиченко с юбилеем
Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил народную артистку России Ларису Удовиченко с 65-летием.
Газета.Ru вчера в 05:13
Здоровье
Ульяновская область договорилась с шестью регионами о взаимопомощи
Ульяновск, 30 апреля 2020, 07:40 — REGNUM Ульяновская область заключила соглашения о взаимопомощи по борьбе с коронавирусом с шестью регионами Приволжского федерального округа.
REGNUM 00:40
Общество
На Украине отключился энергоблок Ровенской АЭС
Третий энергоблок Ровенской атомной электростанции (АЭС) выключился после срабатывания автоматики, сообщил глава энергетического комитета рады Андрей Герус.
Известия вчера в 17:50
Общество
В Подмосковье продлили режим цифровых пропусков
Режим пропусков для передвижения на транспорте по Московской области продлили до 11 мая включительно, говорится в постановлении губернатора, опубликованном на сайте правительства Подмосковья.
РИА Новости 02:20
Здоровье
Врач оценил принятые в России меры по борьбе с коронавирусом
Принятые в России меры по сдерживанию распространения коронавируса оправдали себя и позволили избежать лавинообразной заболеваемости, как это было в Италии, считает главный инфекционист - начальник Центра инфекционных заболеваний ЦКБ управделами президента Георгий Сапронов.
РИА Новости 02:15
Общество
Роспотребнадзор рекомендует не гулять на майские праздники
Роспотребнадзор советует гражданам отказаться от прогулок и пикников на природе во время майских праздников.
МР7.ру вчера в 05:34
Экономика
Мировому рынку предрекли новый обвал
Мировые фондовые рынки в марте 2020 года пережили сильнейшее падение на фоне снижения деловой активности из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 06:46
Происшествия
СК задержал бывшего первого вице-губернатора Курганской области Пугина
По версии следствия, в 2018-2019 годах Пугин, будучи первым заместителем губернатора Курганской области и директором департамента агропромышленного комплекса, вместе с Вячеславом Рогозиным, занимавшим должность замглавы Шадринского района, изготовили, подписали и оплатили фиктивные акты выполненных работ в пользу подрядчика – ООО "Мультипласт".
РИА Новости вчера в 09:37
Футбол
Почеттино: «Хочу взять титул с „Тоттенхэмом“, прежде чем умру»
Аргентинский специалист Маурисио Почеттино, уволенный из "Тоттенхэма" в прошлом году, признался, что надеется однажды вернуться в лондонский клуб и завоевать с ним трофей.
Soccer.ru 00:54
Общество
Володин попросил проверить закупку масок в Саратовской области
Спикер Госдумы, уроженец Саратовской области Вячеслав Володин направил прокурору области обращение с просьбой проверить закупку региональными властями десяти тысяч медицинских масок по 425 рублей за штуку, сообщается в аккаунте сторонников спикера ГД в Instagram.
РИА Новости вчера в 15:43