Президент «Лиона» Жан-Мишель Олас считает, что текущий сезон в футболе Франции еще можно доиграть. Во вторник премьер-министр страны объявил, что все спортивные мероприятия до августа под запретом.

Президент «Лиона» верит, что сезон во Франции еще можно доиграть

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