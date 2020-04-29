Коронавирус

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессПрезидент «Лиона» верит, что сезон во Франции еще можно доиграть

Президент «Лиона» Жан-Мишель Олас считает, что текущий сезон в футболе Франции еще можно доиграть. Во вторник премьер-министр страны объявил, что все спортивные мероприятия до августа под запретом.
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Президент «Лиона» подготовил документ на 23 страницы о завершении сезона в формате плей-офф

Спорт-Экспрессвчера в 23:13

Как делить места? Французская проблема

Soccer.ruвчера в 15:35

«Лион» предложил альтернативный вариант завершения сезона Лиги 1

Матч ТВ28 апреля в 17:22

Президент «Лиона» предлагал доиграть чемпионат Франции по системе плей-офф

Чемпионат28 апреля в 19:24

Президент «Лиона» предложил доиграть Лигу 1 в формате плей-офф в июле или августе. Клуб на 7-м месте

Sports.ru28 апреля в 17:40

Во Франции хотят продолжить футбольный сезон в новом формате

Газета.Ru28 апреля в 20:21

Президент «Лиона» предлагает доиграть сезон матчами плей-офф, несмотря на решение властей Франции

Sport24.ru28 апреля в 17:15
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Общество

В Саратовской области ввели обязательный масочный режим

Правительство Саратовской области продлило режим ограничительных мер из-за распространения коронавирусной инфекции до 11 мая включительно, а также ввело обязательный масочный режим в общественных местах, сообщил вице-губернатор - председатель правительства области Александр Стрелюхин.
РИА Новости вчера в 12:32
82
Здоровье

Глава Минздрава предупредил о «коварстве» коронавируса

Глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире канала "Россия-24" рассказал о "коварности" новой коронавирусной инфекции.
Газета.Ru вчера в 15:36
493
Общество

Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев

Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев, ему было 57 лет. Об этом сообщил в Instagram губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
Ведомости 02:07
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Политика

Глава европейской дипломатии оценил вероятность распада ЕС

Впоследствии Италия, будучи одной из наиболее пострадавших от пандемии стран, обвинила Евросоюз в том, что он не оказал ей поддержку в нужное время.
Российская газета 02:02
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Происшествия

Нейтрализованные в Екатеринбурге боевики оказались сторонниками ИГ

Боевики, которые готовили теракты в Екатеринбурге, были сторонниками запрещенной в России организации «Исламское государство» (ИГ).
Известия 02:01
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Энергетика

Цены на нефть Brent и WTI растут на бирже ICE

Стоимость июньских фьючерсов нефти Brent на лондонской бирже ICE выросла на 3,3%, до $21,4 за баррель.
Коммерсантъ 28 апреля в 23:42
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Происшествия

Под Петербургом в ДТП из-за мусоровоза попали 19 автомобилей

REGNUM 02:36
1
Происшествия

В Приангарье нашли подозреваемых в попытке поджога леса чиновников

Правоохранители обнаружили ранее пропавших чиновников администрации Усть-Кутского района Иркутской области, подозреваемых в попытке поджога леса.
Газета.Ru 02:16
Общество

В Екатеринбурге ФСБ провела контртеррористическую операцию

Режим контртеррористической операции ввели с 00.30 (22.30 мск среды) по решению начальника регионального УФСБ на территории Чкаловского района Екатеринбурга и Арамильского городского округа Свердловской области.
РИА Новости вчера в 19:42
1,1K
Политика

Песков заявил о большом риске второй волны коронавируса

Есть риск возникновения второй волны коронавирусной инфекции, и это требует очень взвешенных действий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью RTVI.
Российская газета вчера в 19:25
1K
Общество

СМИ узнали о смерти сотрудника ФСО из-за коронавируса

В результате заражения коронавирусом в Москве умер сотрудник Федеральной службы охраны, капитан Александр Филатов.
РБК 02:12
3
Экономика

Россияне возвращаются к кредитованию в офлайн-формате

Все больше россиян отказывается от онлайн-обращения при оформлении кредитов и возвращаются к привычному способу получения услуг — через личное посещение банковского отделения.
Коммерсантъ 01:43
1
Общество

«Газпром» ответил на сообщения о бунте вахтовиков

«Газпром» ответил на сообщения о бунте вахтовиков на Чаяндинском месторождении в Якутии, которое является ресурсной базой для поставок по газопроводу «Сила Сибири».
Lenta.ru 28 апреля в 10:20
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Происшествия

Начальник нижегородского ГИБДД обнаружен мертвым

Начальник управления ГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым.
Интерфакс вчера в 12:16
1,3K
Футбол

Кирилл Новиков: «Я бы хотел, чтобы сезон был доигран»

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков выступил за возобновление сезона в Тинькофф-чемпионате России только при отсутствии риска для здоровья людей.
Спорт-Экспресс 02:45
Общество

СКР проверяет публикации о двойном гражданстве у сенатора Мизулиной

Следственный комитет России (СКР) начал проверку в связи с публикациями о якобы наличии двойного гражданства у члена Совета Федерации Елены Мизулиной.
Коммерсантъ вчера в 13:13
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Религия

Протодиакон Кураев отреагировал на запрет в служении

РИА Новости вчера в 15:15
2K
Происшествия

Десятки разлагающихся трупов в грузовиках обнаружили в Нью-Йорке

Десятки разлагающихся трупов в грузовиках обнаружили в американском штате Нью-Йорк. Об этом пишет The New York Times.
Lenta.ru 01:48
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Политика

Путин объявил о продлении нерабочих дней до конца майских праздников

Шестое, седьмое и восьмое мая в России будут нерабочими днями с сохранением зарплаты, объявил президент Владимир Путин на совещании по борьбе с распространением коронавируса.
РИА Новости 28 апреля в 12:02
1
Гаджеты

Blackview начала продавать защищённый смартфон с тепловизором

Компания Blackview специализируется в первую очередь на выпуске защищённых смартфонов, способных выдерживать самые суровые условия эксплуатации.
3DNews вчера в 13:20
Культура

Мишустин поздравил Ларису Удовиченко с юбилеем

Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил народную артистку России Ларису Удовиченко с 65-летием.
Газета.Ru вчера в 05:13
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Здоровье

Ульяновская область договорилась с шестью регионами о взаимопомощи

Ульяновск, 30 апреля 2020, 07:40 — REGNUM Ульяновская область заключила соглашения о взаимопомощи по борьбе с коронавирусом с шестью регионами Приволжского федерального округа.
REGNUM 00:40
2
Общество

На Украине отключился энергоблок Ровенской АЭС

Третий энергоблок Ровенской атомной электростанции (АЭС) выключился после срабатывания автоматики, сообщил глава энергетического комитета рады Андрей Герус.
Известия вчера в 17:50
3
Общество

В Подмосковье продлили режим цифровых пропусков

Режим пропусков для передвижения на транспорте по Московской области продлили до 11 мая включительно, говорится в постановлении губернатора, опубликованном на сайте правительства Подмосковья.
РИА Новости 02:20
8
Здоровье

Врач оценил принятые в России меры по борьбе с коронавирусом

Принятые в России меры по сдерживанию распространения коронавируса оправдали себя и позволили избежать лавинообразной заболеваемости, как это было в Италии, считает главный инфекционист - начальник Центра инфекционных заболеваний ЦКБ управделами президента Георгий Сапронов.
РИА Новости 02:15
Общество

Роспотребнадзор рекомендует не гулять на майские праздники

Роспотребнадзор советует гражданам отказаться от прогулок и пикников на природе во время майских праздников.
МР7.ру вчера в 05:34
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Экономика

Мировому рынку предрекли новый обвал

Мировые фондовые рынки в марте 2020 года пережили сильнейшее падение на фоне снижения деловой активности из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 06:46
8
Происшествия

СК задержал бывшего первого вице-губернатора Курганской области Пугина

По версии следствия, в 2018-2019 годах Пугин, будучи первым заместителем губернатора Курганской области и директором департамента агропромышленного комплекса, вместе с Вячеславом Рогозиным, занимавшим должность замглавы Шадринского района, изготовили, подписали и оплатили фиктивные акты выполненных работ в пользу подрядчика – ООО "Мультипласт".
РИА Новости вчера в 09:37
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Футбол

Почеттино: «Хочу взять титул с „Тоттенхэмом“, прежде чем умру»

Аргентинский специалист Маурисио Почеттино, уволенный из "Тоттенхэма" в прошлом году, признался, что надеется однажды вернуться в лондонский клуб и завоевать с ним трофей.
Soccer.ru 00:54
Общество

Володин попросил проверить закупку масок в Саратовской области

Спикер Госдумы, уроженец Саратовской области Вячеслав Володин направил прокурору области обращение с просьбой проверить закупку региональными властями десяти тысяч медицинских масок по 425 рублей за штуку, сообщается в аккаунте сторонников спикера ГД в Instagram.
РИА Новости вчера в 15:43
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