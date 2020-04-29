Коронавирус
Спорт-ЭкспрессПрезидент «Лиона» верит, что сезон во Франции еще можно доиграть
Президент «Лиона» Жан-Мишель Олас считает, что текущий сезон в футболе Франции еще можно доиграть. Во вторник премьер-министр страны объявил, что все спортивные мероприятия до августа под запретом.
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Президент «Лиона» предлагал доиграть чемпионат Франции по системе плей-офф
Чемпионат28 апреля в 19:24
Президент «Лиона» подготовил документ на 23 страницы о завершении сезона в формате плей-офф
Спорт-Экспрессвчера в 23:13
Президент «Лиона» предложил доиграть Лигу 1 в формате плей-офф в июле или августе. Клуб на 7-м месте
Sports.ru28 апреля в 17:40
Президент «Лиона» предлагает доиграть сезон матчами плей-офф, несмотря на решение властей Франции
Sport24.ru28 апреля в 17:15
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Политика
На Украине намерены помешать завершению проекта «Северный поток — 2»
Макогон добавил, что завершение строительства «Северного потока — 2» приведёт к потере оставшихся 50 млрд куб. м.
RT на русском вчера в 06:44
Происшествия
В Приангарье нашли подозреваемых в попытке поджога леса чиновников
Правоохранители обнаружили ранее пропавших чиновников администрации Усть-Кутского района Иркутской области, подозреваемых в попытке поджога леса.
Газета.Ru 02:16
Экономика
Верховный суд разъяснил порядок оплаты кредитов во время пандемии
Верховный суд разъяснил, что в условиях нерабочих дней, объявленных для борьбы с распространением коронавируса, выплаты по кредитам, в том числе ипотечным, можно приостановить на полгода.
РИА Новости 05:47
Общество
Глава Кубани продлил режим карантина в крае до 12 мая
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ходе заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, заявил, что режим карантина на территории региона будет продлен до 12 мая.
Российская газета 06:36
Шоу-бизнес
Влад Топалов в прямом эфире резко высказался в адрес подписчиков
Артист заступился за свою жену Регину Тодоренко и резко высказался по поводу травли со стороны подписчиков.
Kleo.ru 02:58
Общество
Соловьев объяснил особняк Малышевой в США
Ведущая программы «Жить здорово!», врач-терапевт Елена Малышева, на которую ранее обрушилась критика из-за ее недвижимости в Соединенных Штатах, много трудится и занимается бизнесом, но при этом ее доход все равно ниже, чем у зарубежных телезвезд ее масштаба.
Московский Комсомолец 06:24
Авто
Автомобили УАЗ стали продавать онлайн
За рулем Кубань 04:55
Здоровье
Названы самые опасные при коронавирусе заболевания
Специалисты отмечают, что такие заболевания, как диабет, астма и болезни почек также влияют на вероятность заражения и смертность.
Lenta.ru вчера в 15:18
Происшествия
В Екатеринбурге нейтрализованы готовившие теракты боевики
В Екатеринбурге в ходе контртеррористической операции уничтожены боевики, готовившие теракты.
Российская газета вчера в 20:37
Происшествия
Задержанным со стрельбой в Москве оказался водитель такси
Задержанными со стрельбой за нарушение самоизоляции оказались мигранты, один из которых управлял автомобилем, маркированным как "Яндекс.Такси", следует из оперативных материалов столичного главка МВД.
РИА Новости 06:21
Общество
Бывшего советника вице-губернатора Бидонько задержали по делу о взятке
В Екатеринбурге сотрудники УФСБ по Свердловской области задержали бывшего советника вице-губернатора по внутренней политике Сергея Бидонько Владислава Русакова, пишет 66.RU.
РБК Екатеринбург 02:21
Политика
Руслан Болотов стал мэром Иркутска
Депутаты Думы Иркутска на очередном заседании 30 апреля избрали мэром города Руслана Болотова, который ранее занимал должность вице-мэра областного центра.
АиФ Иркутск 06:38
Происшествия
Ведущая Первого канала Ушакова подала в суд на Кокорина с Мамаевым
Ведущая Первого канала Ольга Ушакова сообщила "Газете.Ru", что подала в суд на футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, поскольку они до сих пор не возместили ущерб за то, что разбили ее автомобиль в октябре 2018 года - в ходе конфликта с водителем Виталием Соловчуком.
Газета.Ru 06:37
Здоровье
Что чувствуют пациенты под аппаратами ИВЛ, и как они спасают жизни при заражении COVID-19
ProGorodSamara.ru узнал, как работают аппараты ИВЛ, и как они спасают жизни при заражении коронавирусом.
Pro Город Самара вчера в 09:54
Общество
Во Владимирской области коронавирусом заболели ещё 35 человек
По информации на 30 апреля, за сутки во Владимирской области новой коронавирусной инфекцией заболели ещё 35 человек.
Довод 04:16
Общество
В Таджикистане выявлен коронавирус
Таджикистан до последнего времени был одной из немногих стран, где коронавирус не выявили.
Sputnik Таджикистан 06:00
Космос
Крупный астероид сегодня сблизится с Землей
Мимо Земли сегодня пролетит крупный астероид №52768 (1998 OR2).
Петрозаводск говорит вчера в 00:46
Происшествия
Под Воронежем произошел пожар в рыбацком поселке
Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России, в 05:11 мск пожарные локализовали горение 15 дачных домов на площади 500 кв. м. Позже "РИА Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб региона передали, что пожар в рыбацком поселке ликвидировали на площади 700 кв. м. По данным источника агентства, сгорел 21 дом.
РБК вчера в 23:40
Общество
В Петербурге более 250 медиков заразились коронавирусом
Более 250 медицинских работников находятся на лечении от коронавирусной инфекции в Петербурге, сообщил журналистам глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге, директор Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова Евгений Шляхто.
РИА Новости 07:06
Экономика
Мишустин пообещал помощь застройщикам и обманутым дольщикам
Правительство выделит 12 млрд рублей на поддержку застройщиков, еще 30 млрд рублей будет направлено на защиту обманутых дольщиков, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.
BFM.ru 05:09
Общество
Россиянам с двойным гражданством разрешили покинуть страну
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому россияне с двойным гражданством или видом на жительство за границей могут покинуть страну.
Газета.Ru 01:25
Происшествия
Солдаты из Чечни заставили сослуживцев скандировать «служим Ичкерии»
В воинской части в Калининградской области уроженцы Чечни заставляют сослуживцев скандировать «служим Ичкерии» и называть их «товарищами чеченцами».
Lenta.ru 06:39
Общество
Саратовская прокуратура проверит закупку масок по 425 рублей
"По поручению прокурора Саратовской области Сергея Филипенко организована проверка по публикациям в СМИ о возможных нарушениях при закупке за счет бюджета средств индивидуальной защиты, в том числе одноразовых медицинских масок стоимостью 425 рублей", - говорится в сообщении.
РИА Новости 03:14
Политика
Песков прокомментировал слова об оказании прямой материальной помощи
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова о возможности раздачи денег россиянам на фоне экономической ситуации из-за пандемии нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 06:07
Общество
Стала известна причина смерти главы Ставрополя Андрея Джатдоева
Сегодня стало известно, что на 57 году из жизни ушел мэр Ставрополя Андрей Джатдоев.
Блокнот Ставрополь 02:01
Происшествия
В Прикамье подтвердили 19 новых случаев заражения коронавирусом
Пермь, 30 апреля 2020, 11:56 — REGNUM В Пермском крае референс-центр за истекшие сутки, по состоянию на 30 апреля, подтвердил 19 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает краевой минздрав.
REGNUM 04:56
Общество
Немецкие врачи сфотографировались без одежды из-за нехватки масок
Медики сфотографировались без одежды из-за нехватки масок, как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на The Guardian.
ToDay News Ufa 05:24
Общество
СК начал проверку по факту публикаций о двойном гражданстве Мизулиной
Следственный комитет начал проверку по факту публикаций в ряде СМИ о том, что у сенатора Елены Мизулиной двойное гражданство.
RT на русском вчера в 09:25
Происшествия
Убийце проституток в России отказали в смягчении наказания
Тагилстроевский суд Нижнего Тагила отказался смягчить наказание лидеру банды сутенеров Дмитрию Чудинову, осужденному к 20 годам заключения за массовое убийство российских проституток.
Lenta.ru 06:51
Происшествия
На Украине задержали голую женщину с отрезанной головой дочери
На улице украинского города Харькова задержали голую женщину с ножом и пакетом, в котором находилась отрезанная голова ее дочери.
Lenta.ru 04:35