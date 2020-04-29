Коронавирус

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессПрезидент «Лиона» верит, что сезон во Франции еще можно доиграть

Президент «Лиона» Жан-Мишель Олас считает, что текущий сезон в футболе Франции еще можно доиграть. Во вторник премьер-министр страны объявил, что все спортивные мероприятия до августа под запретом.
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Президент «Лиона» предлагал доиграть чемпионат Франции по системе плей-офф

Чемпионат28 апреля в 19:24

Как делить места? Французская проблема

Soccer.ruвчера в 15:35

Во Франции хотят продолжить футбольный сезон в новом формате

Газета.Ru28 апреля в 20:21

Президент «Лиона» подготовил документ на 23 страницы о завершении сезона в формате плей-офф

Спорт-Экспрессвчера в 23:13

Президент «Лиона» предложил доиграть Лигу 1 в формате плей-офф в июле или августе. Клуб на 7-м месте

Sports.ru28 апреля в 17:40

«Лион» предложил альтернативный вариант завершения сезона Лиги 1

Матч ТВ28 апреля в 17:22

Президент «Лиона» предлагает доиграть сезон матчами плей-офф, несмотря на решение властей Франции

Sport24.ru28 апреля в 17:15
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Автоматически обработано 7170 источников, обновлено в 07:25, Ашберн
Политика

На Украине намерены помешать завершению проекта «Северный поток — 2»

Макогон добавил, что завершение строительства «Северного потока — 2» приведёт к потере оставшихся 50 млрд куб. м.
RT на русском вчера в 06:44
1,1K
Происшествия

В Приангарье нашли подозреваемых в попытке поджога леса чиновников

Правоохранители обнаружили ранее пропавших чиновников администрации Усть-Кутского района Иркутской области, подозреваемых в попытке поджога леса.
Газета.Ru 02:16
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Экономика

Верховный суд разъяснил порядок оплаты кредитов во время пандемии

Верховный суд разъяснил, что в условиях нерабочих дней, объявленных для борьбы с распространением коронавируса, выплаты по кредитам, в том числе ипотечным, можно приостановить на полгода.
РИА Новости 05:47
1
Общество

Глава Кубани продлил режим карантина в крае до 12 мая

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ходе заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, заявил, что режим карантина на территории региона будет продлен до 12 мая.
Российская газета 06:36
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Шоу-бизнес

Влад Топалов в прямом эфире резко высказался в адрес подписчиков

Артист заступился за свою жену Регину Тодоренко и резко высказался по поводу травли со стороны подписчиков.
Kleo.ru 02:58
1
Общество

Соловьев объяснил особняк Малышевой в США

Ведущая программы «Жить здорово!», врач-терапевт Елена Малышева, на которую ранее обрушилась критика из-за ее недвижимости в Соединенных Штатах, много трудится и занимается бизнесом, но при этом ее доход все равно ниже, чем у зарубежных телезвезд ее масштаба.
Московский Комсомолец 06:24
8
Авто

Автомобили УАЗ стали продавать онлайн

За рулем Кубань 04:55
8
Здоровье

Названы самые опасные при коронавирусе заболевания

Специалисты отмечают, что такие заболевания, как диабет, астма и болезни почек также влияют на вероятность заражения и смертность.
Lenta.ru вчера в 15:18
24
Происшествия

В Екатеринбурге нейтрализованы готовившие теракты боевики

В Екатеринбурге в ходе контртеррористической операции уничтожены боевики, готовившие теракты.
Российская газета вчера в 20:37
1,8K
Происшествия

Задержанным со стрельбой в Москве оказался водитель такси

Задержанными со стрельбой за нарушение самоизоляции оказались мигранты, один из которых управлял автомобилем, маркированным как "Яндекс.Такси", следует из оперативных материалов столичного главка МВД.
РИА Новости 06:21
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Общество

Бывшего советника вице-губернатора Бидонько задержали по делу о взятке

В Екатеринбурге сотрудники УФСБ по Свердловской области задержали бывшего советника вице-губернатора по внутренней политике Сергея Бидонько Владислава Русакова, пишет 66.RU.
РБК Екатеринбург 02:21
38
Политика

Руслан Болотов стал мэром Иркутска

Депутаты Думы Иркутска на очередном заседании 30 апреля избрали мэром города Руслана Болотова, который ранее занимал должность вице-мэра областного центра.
АиФ Иркутск 06:38
11
Происшествия

Ведущая Первого канала Ушакова подала в суд на Кокорина с Мамаевым

Ведущая Первого канала Ольга Ушакова сообщила "Газете.Ru", что подала в суд на футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, поскольку они до сих пор не возместили ущерб за то, что разбили ее автомобиль в октябре 2018 года - в ходе конфликта с водителем Виталием Соловчуком.
Газета.Ru 06:37
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Здоровье

Что чувствуют пациенты под аппаратами ИВЛ, и как они спасают жизни при заражении COVID-19

ProGorodSamara.ru узнал, как работают аппараты ИВЛ, и как они спасают жизни при заражении коронавирусом.
Pro Город Самара вчера в 09:54
1
Общество

Во Владимирской области коронавирусом заболели ещё 35 человек

По информации на 30 апреля, за сутки во Владимирской области новой коронавирусной инфекцией заболели ещё 35 человек.
Довод 04:16
475
Общество

В Таджикистане выявлен коронавирус

Таджикистан до последнего времени был одной из немногих стран, где коронавирус не выявили.
Sputnik Таджикистан 06:00
Космос

Крупный астероид сегодня сблизится с Землей

Мимо Земли сегодня пролетит крупный астероид №52768 (1998 OR2).
Петрозаводск говорит вчера в 00:46
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Происшествия

Под Воронежем произошел пожар в рыбацком поселке

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России, в 05:11 мск пожарные локализовали горение 15 дачных домов на площади 500 кв. м. Позже "РИА Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб региона передали, что пожар в рыбацком поселке ликвидировали на площади 700 кв. м. По данным источника агентства, сгорел 21 дом.
РБК вчера в 23:40
11
Общество

В Петербурге более 250 медиков заразились коронавирусом

Более 250 медицинских работников находятся на лечении от коронавирусной инфекции в Петербурге, сообщил журналистам глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге, директор Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова Евгений Шляхто.
РИА Новости 07:06
26
Экономика

Мишустин пообещал помощь застройщикам и обманутым дольщикам

Правительство выделит 12 млрд рублей на поддержку застройщиков, еще 30 млрд рублей будет направлено на защиту обманутых дольщиков, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.
BFM.ru 05:09
30
Общество

Россиянам с двойным гражданством разрешили покинуть страну

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому россияне с двойным гражданством или видом на жительство за границей могут покинуть страну.
Газета.Ru 01:25
2,2K
Происшествия

Солдаты из Чечни заставили сослуживцев скандировать «служим Ичкерии»

В воинской части в Калининградской области уроженцы Чечни заставляют сослуживцев скандировать «служим Ичкерии» и называть их «товарищами чеченцами».
Lenta.ru 06:39
Общество

Саратовская прокуратура проверит закупку масок по 425 рублей

"По поручению прокурора Саратовской области Сергея Филипенко организована проверка по публикациям в СМИ о возможных нарушениях при закупке за счет бюджета средств индивидуальной защиты, в том числе одноразовых медицинских масок стоимостью 425 рублей", - говорится в сообщении.
РИА Новости 03:14
1K
Политика

Песков прокомментировал слова об оказании прямой материальной помощи

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова о возможности раздачи денег россиянам на фоне экономической ситуации из-за пандемии нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 06:07
1,7K
Общество

Стала известна причина смерти главы Ставрополя Андрея Джатдоева

Сегодня стало известно, что на 57 году из жизни ушел мэр Ставрополя Андрей Джатдоев.
Блокнот Ставрополь 02:01
17
Происшествия

В Прикамье подтвердили 19 новых случаев заражения коронавирусом

Пермь, 30 апреля 2020, 11:56 — REGNUM В Пермском крае референс-центр за истекшие сутки, по состоянию на 30 апреля, подтвердил 19 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает краевой минздрав.
REGNUM 04:56
5
Общество

Немецкие врачи сфотографировались без одежды из-за нехватки масок

Медики сфотографировались без одежды из-за нехватки масок, как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на The Guardian.
ToDay News Ufa 05:24
21
Общество

СК начал проверку по факту публикаций о двойном гражданстве Мизулиной

Следственный комитет начал проверку по факту публикаций в ряде СМИ о том, что у сенатора Елены Мизулиной двойное гражданство.
RT на русском вчера в 09:25
907
Происшествия

Убийце проституток в России отказали в смягчении наказания

Тагилстроевский суд Нижнего Тагила отказался смягчить наказание лидеру банды сутенеров Дмитрию Чудинову, осужденному к 20 годам заключения за массовое убийство российских проституток.
Lenta.ru 06:51
Происшествия

На Украине задержали голую женщину с отрезанной головой дочери

На улице украинского города Харькова задержали голую женщину с ножом и пакетом, в котором находилась отрезанная голова ее дочери.
Lenta.ru 04:35
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