Коронавирус
Спорт-ЭкспрессПрезидент «Лиона» верит, что сезон во Франции еще можно доиграть
Президент «Лиона» Жан-Мишель Олас считает, что текущий сезон в футболе Франции еще можно доиграть. Во вторник премьер-министр страны объявил, что все спортивные мероприятия до августа под запретом.
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Президент «Лиона» подготовил документ на 23 страницы о завершении сезона в формате плей-офф
Спорт-Экспрессвчера в 23:13
Президент «Лиона» предлагал доиграть чемпионат Франции по системе плей-офф
Чемпионат28 апреля в 19:24
Президент «Лиона» предложил доиграть Лигу 1 в формате плей-офф в июле или августе. Клуб на 7-м месте
Sports.ru28 апреля в 17:40
Президент «Лиона» предлагает доиграть сезон матчами плей-офф, несмотря на решение властей Франции
Sport24.ru28 апреля в 17:15
Автоматически обработано 7170 источников, обновлено вчера в 23:51, Ашберн
Общество
Куйвашев официально ввел масочный режим на майские праздники
Ранее планы о введении масочного режима Евгений Куйвашев озвучил на совещании у полпреда Николая Цуканова.
JustMedia вчера в 08:18
Происшествия
В Воронежской области загорелись 15 дачных домов
ТАСС вчера в 22:59
Киберспорт
Для World of Warcraft: Shadowlands планируют два крупных обновления
Поскольку Blizzard потребовалась всего неделя, чтобы перевести всю работу в удалённый режим, пока что команда не планирует переносить выход крупного дополнения World of Warcraft: Shadowlands и предварительного патча к нему.
Игромания.ру вчера в 11:29
Космос
Телескоп Спитцера показывает точное время танца черной дыры
Ученые удалось выяснить точное время сложного танца между двумя огромными черными дырами.
HotGeo вчера в 11:10
Кино
На Первом выйдет продолжение сериала «Диверсант»
Piter.tv 28 апреля в 06:09
Энергетика
Цена на нефть марки WTI выросла почти на 25%
По состоянию на 16:33 мск цена на июньские фьючерсы на нефть марки WTI выросла на 24,80% и достигла отметки $15,40 за баррель.
RT на русском вчера в 09:34
Общество
Володин попросил проверить закупку масок в Саратовской области
Спикер Госдумы, уроженец Саратовской области Вячеслав Володин направил прокурору области обращение с просьбой проверить закупку региональными властями десяти тысяч медицинских масок по 425 рублей за штуку, сообщается в аккаунте сторонников спикера ГД в Instagram.
РИА Новости вчера в 15:43
Политика
Песков: Россия избежала катастрофического сценария с коронавирусом
России удалось избежать катастрофического сценария с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 20:39
Игры
Ubisoft бесплатно и навсегда раздаст Assassin’s Creed 2
Компания Ubisoft вновь решила порадовать геймеров выгодной акцией, в рамках которой раздаст свой популярный тайтл Assassin's Creed 2 бесплатно и навсегда.
Ferra вчера в 03:43
Политика
На Украине намерены помешать завершению проекта «Северный поток — 2»
Макогон добавил, что завершение строительства «Северного потока — 2» приведёт к потере оставшихся 50 млрд куб. м.
RT на русском вчера в 06:44
Политика
Помпео заявил об угрозе голода в КНДР
Коммерсантъ вчера в 22:59
Здоровье
Медики Красноярского края получат до 300 тысяч рублей
Как рассказали в пресс-службе минздрава, в апреле зарплата с учетом дополнительных выплат, например, врачей составит 167 - 297 тыс. рублей (в том числе включая от 84 до 213 тыс. рублей стимулирующих выплат), среднего медперсонала от 90 - до 166 тыс. рублей, младшего от 60,5 - до 111 тыс. рублей.
Городские новости. Красноярск вчера в 07:47
Общество
В Самарской области введут обязательный масочный режим с 1 мая
Власти Самарской области вводят с 1 мая обязательный масочный режим из-за распространения коронавируса.
Известия вчера в 10:03
Общество
Число заражений коронавирусом среди российских военных превысило 1000
1044 российских военных заразились коронавирусом, пишет РИА "Новости" со ссылкой на Минобороны.
Газета.Ru вчера в 13:26
Происшествия
Грузовики с десятками разлагающихся тел обнаружили в Нью-Йорке
Вблизи одного из бруклинских похоронных бюро Нью-Йорка обнаружили грузовики с десятками тел умерших, которые уже начали разлагаться, пишет 29 апреля The New York Times.
Известия вчера в 22:24
Общество
Предупредите бабушек: 10 схем мошенников, которые наживаются на пандемии
Собирают деньги на помощь пострадавшим от COVID-19 Сердобольным людям стоит быть внимательнее, ведь на их сострадании некоторые неплохо наживаются.
НГС55 вчера в 22:00
Происшествия
В Подмосковье задержали полицейских по подозрению в сбыте наркотиков
Троих сотрудников полиции задержали в Щелкове по подозрению в продаже мефедрона, который они сбывали через закладки, связываясь с покупателями в Telegram, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
ТАСС вчера в 11:40
Религия
Протодиакон Кураев отреагировал на запрет в служении
РИА Новости вчера в 15:15
Общество
Россиянам с двойным гражданством разрешили выехать из страны
Россиянам, у которых есть второе гражданство или вид на жительство за рубежом, разрешат покинуть страну, следует из размещенного на сайте правительства документа.
РИА Новости вчера в 15:56
Гаджеты
Представлен ноутбук на Intel Tiger Lake
Основаны они на новой архитектуре и с новыми iGPU Xe.
The GEEK вчера в 10:52
Политика
Путин продлил режим нерабочих дней в России до 11 мая
В России режим нерабочих дней продлится до 11 мая.
Четвертая Власть 28 апреля в 10:49
Общество
В Екатеринбурге уничтожили троих террористов
REGNUM вчера в 22:13
Армия и оружие
МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия
США всячески пытаются стереть грань между нестратегическим и стратегическим ядерным оружием, это ведет к росту угрозы ядерного конфликта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
РИА Новости вчера в 10:18
Космос
С российской лунной станции могут снять научные приборы
Какой-то научный прибор придется снимать с российской лунной станции для ее облегчения при запуске, 30 апреля сообщает РИА Новости со ссылкой на решение Совета РАН по космосу, подписанного президентом Академии Александром Сергеевым.
ИА Красная Весна вчера в 23:13
Шоу-бизнес
Дарья Мороз нашла свою любовь после развода
Оказывается, что после развода с режиссером Константином Богомоловым она не осталась одна и довольно быстро нашла свою любовь, которую не желает показывать общественности.
RuNews24.ru вчера в 03:12
Общество
В России исчезнет листовой чай Lipton и Brooke Bond
Листовой чай Lipton и Brooke Bond исчезнет с прилавков российских магазинов. Компания Unilever решила свернуть их продажу.
Секрет фирмы вчера в 03:40
Общество
СКР проверяет публикации о двойном гражданстве у сенатора Мизулиной
Следственный комитет России (СКР) начал проверку в связи с публикациями о якобы наличии двойного гражданства у члена Совета Федерации Елены Мизулиной.
Коммерсантъ вчера в 13:13
Происшествия
В Благовещенске ночью произошло смертельное ДТП
Трагическое ДТП произошло сегодня ночью в центральной части Благовещенска, на пересечении улиц Ленина и Лазо.
ГТРК Амур вчера в 21:41
Космос
Большой астероид пролетит мимо Земли в среду
Большой астероид 1998 OR2 пролетит на расстоянии 6,3 миллиона километров от Земли в среду, 29 апреля.
Машины и Механизмы 28 апреля в 09:12
Общество
Власти Москвы рассказали о продлении пропусков для автомобилистов
На сайте мэрии сообщается, что срок действия ранее выданных пропусков продлен до 4 мая, но тем, кто планирует ездить на машине работу с 5 по 11 мая, уже надо или продлить цифровой пропуск или получить новый, если ранее его не было.
Вести.Ru вчера в 09:12