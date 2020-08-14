Президент Литвы не признал легитимность Лукашенко

Президент Литвы Гинатас Науседа заявил, что Александра Лукашенко нельзя назвать легитимным главой Белоруссии. Науседа отметил, что в стране не было «свободных демократических выборов», а значит, их результаты нельзя признать. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Sky News, пишет «РИА».