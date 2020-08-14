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Anews
Anews

Президент Литвы не признал легитимность Лукашенко

Президент Литвы Гинатас Науседа заявил, что Александра Лукашенко нельзя назвать легитимным главой Белоруссии. Науседа отметил, что в стране не было «свободных демократических выборов», а значит, их результаты нельзя признать. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Sky News, пишет «РИА».В источнике
С чего всё началось
Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что белорусского президента Александра Лукашенко нельзя считать легитимным лидером государства и что между странами не может быть нормальных отношений, пока в Белоруссии не будут проведены свободные выборы, передаёт Sky News
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Фонтанка.Ру00:03
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Взгляд.ру

Президент Литвы отказался считать Лукашенко легитимным главой Белоруссии

Взгляд.ру21:29
РИА Новости

Президент Литвы усомнился в легитимности Лукашенко

РИА Новости22:16
Московский Комсомолец

Президент Литвы призвал не называть Лукашенко легитимным президентом

Московский Комсомолец22:07
Известия

Президент Литвы отказался считать Лукашенко легитимным лидером Белоруссии

Известия22:01
Газета.Ru

Президент Литвы заявил о нелегитимности Александра Лукашенко

Газета.Ru03:29
Lenta.ru

Литва отказала Лукашенко в легитимности

Lenta.ru21:25
ТАСС

Президент Литвы утверждает, что Лукашенко нельзя считать легитимным лидером Белоруссии

ТАСС21:09

Перечислены самые распространенные травмы на протестах в Белоруссии

Самые распространенные травмы, которые получают протестующие в Белорусии в ходе столкновений с ОМОН, — осколочные ранения рук, ног, груди, шеи, лица, глаз, непроникающие пулевые ранения резиновыми пулями с переломами ребер, закрытые черепно-мозговые травмы с ушибленными ранами головы.
Lenta.ru01:27
31

Минздрав пообещал раскрыть данные об испытаниях вакцины от COVID-19

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил о том, что подробные данные о клинических испытаниях российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 под названием «Спутник V» будут опубликованы в ближайшие дни.
Ридус03:28
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Мишустин выделит деньги на больницу на Камчатке, которую строят 10 лет

Петропавловск-Камчатский, 14 августа 2020, 05:27 — REGNUM Глава правительства РФ Михаил Мишустин в ходе рабочей поездки на Камчатку 13 августа пообещал выделить недостающие деньги на строительство новой краевой больницы, раскритиковав действия предыдущих властей региона, которые так и не смогли построить больницу за десять лет.
REGNUM21:40
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Дочь Легкоступовой опровергла информацию СМИ о травмах певицы

Дочь певицы Валентины Легкоступовой Анетта Бриль рассказала о "крайне тяжелом состоянии" матери, добавив, что информация СМИ о проломленной голове у артистки не соответствует действительности.
Радио Sputnikвчера в 06:34
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Задержан организатор схемы по выводу из России миллиардов рублей

Несколько миллиардов рублей удалось незаконно вывести за рубеж организатору преступной группы, членов которой задержали на днях в Москве, Крыму, на Кубани, в Волгоградской и Тульской областях, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Вести.Ru04:01
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Гречка в Красноярском крае за год подорожала почти вдвое

Красноярск, 12 августа 2020, 11:18 — REGNUM В Красноярском крае цены на потребительские товары за год выросли в среднем на 3%. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Красноярскстата, наиболее сильно подорожали продукты питания, средняя цена которых в июле 2020 года составила 104% по сравнению с июлем прошлого года.
REGNUM12 августа в 04:18
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Умер актёр Сергей Куницкий, сыгравший в фильме «Битва за Севастополь»

Российский актер Сергей Куницкий, снявшийся в фильме "Битва за Севастополь", умер в возрасте 35 лет, сообщает Газета.ru Отмечается, что артист был одним из ведущих актеров труппы Московского Губернского театра.
Общественное телевидение Россиивчера в 13:24
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Володин поручил продолжить проверку двойного гражданства депутатов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин попросил комитет нижней палаты парламента по безопасности и противодействию коррупции направить запросы в МИД, МВД, ФСБ и СВР по поводу наличия у депутатов иностранного гражданства.
РБК04:17
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