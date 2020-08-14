Президент Литвы не признал легитимность Лукашенко
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Президент Литвы Гинатас Науседа заявил, что Александра Лукашенко нельзя назвать легитимным главой Белоруссии. Науседа отметил, что в стране не было «свободных демократических выборов», а значит, их результаты нельзя признать. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Sky News, пишет «РИА».В источнике
С чего всё началось
Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что белорусского президента Александра Лукашенко нельзя считать легитимным лидером государства и что между странами не может быть нормальных отношений, пока в Белоруссии не будут проведены свободные выборы, передаёт Sky News
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