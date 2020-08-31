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Piter.tv
Piter.tv

Президент Литвы объявил о введении санкций против Лукашенко

В понедельник власти Литвы, Латвии и Эстонии вводят санкции против белорусских чиновников, которые, по их мнению, причастны к фальсификации выборов. Президент Литвы Гитанас Науседа объявил о введении санкций против Александра Лукашенко.В источнике
С чего всё началось
«Литва, Латвия и Эстония объявят о введении санкций в отношении почти 30 белорусских чиновников, в том числе президента Александра Лукашенко», — заявил
 31 августа Науседа в комментарии Reuters.
Фонтанка.Ру05:12
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Московский Комсомолец

Страны Прибалтики сегодня объявят о санкциях против Лукашенко

Московский Комсомолец04:24
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Прибалтика анонсировала санкции против Лукашенко

Фонтанка.Ру05:12
Известия

Ряд стран объявит о санкциях против Лукашенко

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RT на русском

Президент Литвы анонсировал санкции стран Прибалтики против Лукашенко

RT на русском05:21
Газета.Ru

Литва, Латвия и Эстония введут санкции против Лукашенко

Газета.Ru04:21
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Страны Балтии введут санкции против Лукашенко и других чиновников Белоруссии

Говорит Москва04:16
РБК

Президент Литвы анонсировал введение санкций против Лукашенко

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На Ленинградской АЭС запустили ядерный реактор нового энергоблока

«На Ленинградской АЭС (входит в состав электроэнергетического дивизиона Росатома) стартовал заключительный этап физического пуска новейшего энергоблока № 6 с реактором ВВЭР-1200», — отметили в компании.
РБК03:46
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УЕФА продолжит разводить российские и украинские клубы в еврокубках

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по-прежнему не допускает встречу клубов из России и Украины в рамках еврокубковых турниров, сообщили РИА Новости в медиа-департаменте организации.
РИА Новости06:12

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Газета.Ru05:50
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РБК04:10
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Москва, 31 августа 2020, 09:50 — REGNUM Проект по экспресс-доставке продуктов питания, готовых блюд и товаров повседневного спроса под названием «Есть!» запустит компания «AliExpress Россия» совместно с сервисом «Самокат».
REGNUM02:50
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