Президент Литвы объявил о введении санкций против Лукашенко

В понедельник власти Литвы, Латвии и Эстонии вводят санкции против белорусских чиновников, которые, по их мнению, причастны к фальсификации выборов. Президент Литвы Гитанас Науседа объявил о введении санкций против Александра Лукашенко.