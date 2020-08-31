Президент Литвы объявил о введении санкций против Лукашенко
Смотрите также
Туроператоры рассказали о страхе россиян бронировать зимние туры
Свидетель рассказал о севшем в машину Ефремова перед ДТП мужчине
Фанаты «Локомотива» напали на болельщиков «Зенита» на востоке Москвы
Лукашенко во второй раз появился у своей резиденции с автоматом
Актера Владимира Андреева похоронят на Троекуровском кладбище в Москве
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин женился на своей возлюбленной Лиане
Глава Минздрава: вакцинация от коронавируса стартует в ноябре
«Газпром» подал жалобы в суд Польши на решение по «Северному потоку-2»
Ивлеева шокировала фанатов фото в откровенном бикини
Климатолог предупредила о суровой зиме в России
В тоннеле петербургского метро обнаружено тело человека
В Кремле опровергли информацию о пропущенном звонке Трампу от Путина
Минздрав дал рекомендации родителям школьников в связи с коронавирусом
ВВС США сочли опасным перехват В-52 российскими Су-27 над Черным морем
Путин и Лукашенко обещали укрепить сотрудничество России и Белоруссии
В Москве заработают около 450 пунктов вакцинации от гриппа
AliExpress запустит на территории России экспресс-доставку продуктов
Лукашенко пригрозил ответить Литве на санкции
Литва ответила на угрозы Лукашенко закрыть торговые потоки
В правительстве Литвы ответили на угрозы Лукашенко
Глава Минздрава: вакцинация от коронавируса стартует в ноябре
Свидетель рассказал о севшем в машину Ефремова перед ДТП мужчине
Климатолог предупредила о суровой зиме в России
Туроператоры рассказали о страхе россиян бронировать зимние туры
«Газпром» подал жалобы в суд Польши на решение по «Северному потоку-2»
Лукашенко предложил создать «не завязанную на Лукашенко» систему
ФСБ задержала в ряде регионов шестерых сборщиков денег для ИГ
В Кремле опровергли информацию о пропущенном звонке Трампу от Путина
В понедельник власти Литвы, Латвии и Эстонии вводят санкции против белорусских чиновников, которые, по их мнению, причастны к фальсификации выборов. Президент Литвы Гитанас Науседа объявил о введении санкций против Александра Лукашенко.В источнике
С чего всё началось
«Литва, Латвия и Эстония объявят о введении санкций в отношении почти 30 белорусских чиновников, в том числе президента Александра Лукашенко», — заявил
31 августа Науседа в комментарии Reuters.
Подробнее о событии