Меркель осудила насилие в Белоруссии и предложила ввести санкции

«Канцлер особенно осуждает, что тысячи были задержаны просто из-за их участия в мирных протестах, она потрясена сообщениями о том, что с ними жестоко обращались», — приводит Зайберт мнение Меркель.