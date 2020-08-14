Президент Литвы заявил о нелегитимности Лукашенко
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«Не думаю, что мы по-прежнему можем называть Лукашенко легитимным, поскольку в Беларуси нет свободных демократических выборов», – заявил президент Литвы Гитанас Науседа в интервью британскому телеканалу Sky News 13 августа.В источнике
С чего всё началось
Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что белорусского президента Александра Лукашенко нельзя считать легитимным лидером государства и что между странами не может быть нормальных отношений, пока в Белоруссии не будут проведены свободные выборы, передаёт Sky News
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