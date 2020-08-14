Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Евразия.Эксперт
Евразия.Эксперт

Президент Литвы заявил о нелегитимности Лукашенко

«Не думаю, что мы по-прежнему можем называть Лукашенко легитимным, поскольку в Беларуси нет свободных демократических выборов», – заявил президент Литвы Гитанас Науседа в интервью британскому телеканалу Sky News 13 августа.В источнике
С чего всё началось
Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что белорусского президента Александра Лукашенко нельзя считать легитимным лидером государства и что между странами не может быть нормальных отношений, пока в Белоруссии не будут проведены свободные выборы, передаёт Sky News
.
Фонтанка.Ру00:03
Подробнее о событии
Взгляд.ру

Президент Литвы отказался считать Лукашенко легитимным главой Белоруссии

Взгляд.ру21:29
РИА Новости

Президент Литвы усомнился в легитимности Лукашенко

РИА Новости22:16
Московский Комсомолец

Президент Литвы призвал не называть Лукашенко легитимным президентом

Московский Комсомолец22:07
Известия

Президент Литвы отказался считать Лукашенко легитимным лидером Белоруссии

Известия22:01
Газета.Ru

Президент Литвы заявил о нелегитимности Александра Лукашенко

Газета.Ru03:29
Lenta.ru

Литва отказала Лукашенко в легитимности

Lenta.ru21:25
ТАСС

Президент Литвы утверждает, что Лукашенко нельзя считать легитимным лидером Белоруссии

ТАСС21:09

Соперница Лукашенко призвала к пересчету голосов на выборах

Кандидат в президенты Белруссии Светлана Тихановская записала новое видеообращение, в котором призвала своих сторонников подписать петицию за пересчет голосов на выборах, а мэров белорусских городов организовать мирные массовые собрания 15 и 16 августа.
Ведомости05:35
857

Porsche Panamera установил рекорд скорости гоночной трассы Нюрбургринг

По заявлению автопроизводителя, четырехдверный премиальный Panamera в новом исполнении улучшил на 13 секунд время своего предшественника на трассе Нюрбургринг, промчавшись полный круг за 7 минут 29.81 секунды, а версия Lion, установившая рекорд, стала самой мощной в истории этой модели.
Letnews.ruвчера в 12:29

В России разработали новый пистолет для Росгвардии

ЦНИИ точного машиностроения Госкорпорации «Ростех» представил новый самозарядный пистолет под названием «Полоз», который предназначен для использования сотрудниками МВД и Росгвардии, говорится в сообщении «Ростеха».
РБК07:40
219

Медовый спас: как правильно называть праздник и что нельзя делать

Ну и наконец, 14 августа Церковь отмечает сразу четыре значимых события: начало двухнедельного Успенского поста, праздник Происхождения (изнесения) Честных Древ Животворящего Креста Господня, празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице, вспоминают в этот день и святых мучеников Маккавейских из Ветхого Завета.
Российская газета17:50
3

Умер актёр Сергей Куницкий, сыгравший в фильме «Битва за Севастополь»

Российский актер Сергей Куницкий, снявшийся в фильме "Битва за Севастополь", умер в возрасте 35 лет, сообщает Газета.ru Отмечается, что артист был одним из ведущих актеров труппы Московского Губернского театра.
Общественное телевидение Россиивчера в 13:24
78

Двое пострадавших в ДТП с фурой под Саратовом умерли в больнице

По информации областного управления ГИБДД, около 7.40 на 278-м км трассы "Сызрань - Саратов - Волгоград" столкнулись грузовик МАN TGA под управлением 38-летнего водителя и "Хендэ Крета", за рулем которого находился 58-летний мужчина.
СаратовБизнесКонсалтинг07:15